TRER TIL SIDE: Per-Willy Amundsen åpner sin plass i sentralstyret for Anni Skogman – og ber landsmøtet velge henne, et «kvinnfolk» fra nord, som han sier, og som han mener har like gode kvalifikasjoner som han selv til å sitte i sentralstyret. Foto: Eskil Wie Furunes

Trekker seg: Vil gi rom for «kvinnfolk» i Frp-toppen

TROMSØ/HARSTAD (VG) Per-Willy Amundsen trekker seg fra sin innstilte plass til Frps sentralstyre – og ber om at landsmøtet heller velger Anni Skogman. Dermed er det duket for stollek på landsmøtet til helgen.

Frp har fått kritikk for manglende kvinnerepresentasjon i innstillingen til sitt nye sentralstyre: Som består av ti menn – og én kvinne.

Blant mennene som er innstilt av valgkomiteen til å sitte i det nye sentralstyret finner vi tidligere justisminister og nåværende stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra Harstad.

Amundsen varsler nå til VG at han velger å trekke seg fra innstillingen. Det gjør han for å få bedre representasjon i sentralstyret, og lanserer samtidig Tromsø Frps Anni Skogman som hans foretrukne kandidat til å overta hans plass.

STILLER TIL SENTRALSTYRET: Anni Skogman håper å få en plass i Frps sentralstyre. Hun får full støtte av Per-Willy Amundsen, som har oppfordret henne til å stille. Foto: Hakon Steinmo

– Få kvinner

– Jeg trekker meg. Grunnen til at jeg ville inn i sentralstyret, var for å jobbe med organisasjonsbygging og bygge Frp som en folkebevegelse, sier Amundsen til VG.

Han forteller videre:

– Så oppstår den uheldige situasjonen hvor det er få kvinner innstilt. Da har jeg vært opptatt av å finne noen andre som heller enn meg kan gjøre jobben i sentralstyret. Og jeg ikke er ikke i tvil om at den personen bør være Anni Skogman, sier han.

Amundsen trekker fram at Skogman har vært med å bygge partiet på 2000-tallet, og særlig hennes betydning for organisasjonsbygging i Nord-Norge.

– Min sterke anbefaling er at alle som vurderte å stemme på meg, gir sin stemme til Anni. Hun kan få til akkurat det samme som meg, i tillegg til at hun er et kvinnfolk, sier han, og føyer til:

– Men «kvinnfolk», som vi sier nordpå, er det jo ikke lov å si lenger, har jeg fått beskjed om. De er så politisk korrekte sørpå, så jeg får vel si at hun er «kvinne», sier harstadværingen.

Skogman: Vil brette opp ermene

– Jeg blir ydmyk når en stortingspolitiker og forhenværende justisminister sier han vil trekke seg, og mener jeg kan gjøre en like god jobb som ham, sier Anni Skogman i Tromsø Frp.

Hun bekrefter at hun stiller til sentralstyret – men forteller at hun måtte tenke seg om, før hun aksepterte Amundsens forslag.

– Jeg har vært første vara til sentralstyret fra 2007 og til 2014, og da møtte jeg sinnssykt mye. Så jeg vet hva dette dreier seg om. Og jeg er en sånn type, at jeg leser ikke bare papirer og går i møter hvis jeg får tillit, jeg bretter opp ermene, slår hun fast.

Skogman har vært varaordfører i Tromsø i perioden 2011 til 2015 – og har også vært leder i Tromsø Frp.

Vil ikke kvoteres inn

– Hva tenker du om den kritikken som har kommet om dårlig kvinnerepresentasjon i sentralstyret?

Skogman svarer kontant, og litt brydd:

– Ønsker de å bruke meg, så bruk meg for det jeg har mellom ørene, ikke mellom beina. Jeg er møkk lei av at man skal være med på grunn av kjønn, ikke kvaliteter. Og vi har flere rivende dyktige kvinnfolk i Frp, sier Skogman.

TAR KAMPEN: Anni Skogman er klar for å kjempe om en plass i sentralstyret, og forteller at hun har erfaring med å stå i både kamper og stormer i partiet fra før. Foto: Hakon Steinmo

– Vil ikke bidra med å være kvinnfolk

Skogman røper at hun ga en klar advarsel til Amundsen om at hun ikke ville være noe kvinnealibi, da han ba henne stille til sentralstyret:

– Jeg sa til han at «drar du det kvinnekortet mot meg, så skyter jeg!». Så han skulle bare passe seg. Blir jeg valgt til sentralstyret, så skal jeg bidra med å bygge organisasjon, ikke bidra med å være kvinnfolk, slår hun fast.

Frp-politikeren fra Tromsø ledet også Frps studieforbund, et eget underbruk i Frp, som drev med skolering av partiet, fra 2008 til 2013.

Vil bygge organisasjonen

Skogman mener de som ikke vil stå fremst i partiet, men heller vil steke vafler på valgboder, er minst like viktig for partiet som Siv Jensen og Sylvi Listhaug.

– Vi har litt å gå på med organisasjonsbygging – og det vil jeg bidra med. Jeg vil at de 17.256 medlemmene våre skal gå rundt og ha det skitgøy. Da er vi sikker på politikken, og får et bedre samhold.

Frps valg til sentralstyre avgjøres i henhold til partiets vedtekter gjennom hemmelig, skriftlig valg. Motkandidater settes ikke opp mot spesifikke plasser i sentralstyret, men landsmøtet stemmer i en bolk, og kandidatene med flest stemmer velges til plassene sentralstyret.

– Viktig med representasjon

Frps foreslåtte partileder uttalte seg også positivt om flere kvinner inn i sentralstyret tidligere denne uken:

– Jeg skal overlate til landsmøtet og velge sine kandidater, men det hadde ikke vært meg imot om det var flere kvinner i partiets sentralstyre, sa hun til VG.

Amundsen understreker behovet for representasjon – også av kjønn – i sentralstyret, selv om han er en ihuga motstander av kvotering:

– Det er viktig med et representativt sentralstyre – både med tanke på kjønn, bakgrunn og arbeidserfaring. Det er en del av demokratiets funksjon, å være et tverrsnitt av befolkningen. Så jeg er enig med Sylvi, om at det hadde vært positiv med flere kvinner, sier Amundsen, og skynder seg å legge til:

– Samtidig er det viktig å understreke – for jeg vil ikke bli skutt – at vi i vår delegasjon i Troms og Finnmark Frp peker på Anni, ikke på grunn av kjønn, men fordi hun er drivende dyktig og kan løfte organisasjonen.