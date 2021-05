Foto: Ole Martin Wold

Drapssaken i Trondheim: Stig Ola Westgård (56) døde på Lademoen

Det var Stig Ola Westgård (56) som ble funnet død i en leilighet på Lademoen i Trondheim lørdag. Én mann er siktet for drap etter hendelsen.

Det var lørdag morgen mannen ble funnet død i en leilighet i Trondheim. Politiet pågrep en mann i 50-årene på stedet. Han er nå siktet for drap.

Politiet fikk identifisert den avdøde lørdag kveld, og har varslet pårørende.

Avdøde obdusert – siktede ikke avhørt

– Hva som gjorde at han endte opp i siktedes leilighet undersøker vi nå, men de har ingen familiær relasjon, sier påtaleansvarlig Hans Vang til VG.

Også obduksjon ble gjennomført lørdag, opplyser politiet i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten har gitt politiet informasjon som er viktig for den videre etterforskingen. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gi ytterligere opplysninger fra obduksjonen på nåværende tidspunkt, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Det er også gjennomført en primærpsykiatrisk undersøkelse og siktede er fremdeles til behandling på sykehus.

Den siktede har gjennom sin forsvarer meddelt til politiet at det ikke blir avhør i dag, søndag. Han ble av helseårsaker heller ikke avhørt lørdag, men politiet melder at de fremdeles ønsker å avhøre ham.

– Det er helsesituasjonen som tilsier at det ikke blir avhør i dag og det gjenstår å se når det eventuelt kan finne sted. Han er for tiden ikke i arresten, sier siktedes forsvarer Kolbjørn Lium til VG.

– Han er forelagt siktelsen, men det har ikke vært noe tema om han skal erkjenne dette eller ikke.

Knyttes til oppskårne dekk

To biler på en parkeringsplass like ved åstedet på Lademoen i Trondheim, var blitt utsatt for skadeverk, meldte politiet allerede tidlig lørdag. Senere på dagen opplyste de til VG at det var snakk om oppskårne dekk på begge kjøretøyene.

– I forbindelse med pågripelsen har siktede knyttet seg selv til hærverket. Det er for tidlig å si noe om når dette skjedde, men det er noe vi må prøve å få et nærmere svar på, sa Vang lørdag.

Også i 2019 var området åsted for drap, da en kvinne ble drept rett over gaten fra det huset som nå er blitt et åsted på Lademoen i Trondheim.