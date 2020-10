Lørenskog-saken: Etterlyser mystisk bil

LØRENSKOG (VG) Kort tid før politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i sitt eget hjem, kjørte en ukjent bil på en gangvei mot boligen. Nå ber politiet om at føreren tar kontakt.

Den uidentifiserte bilen har i lang tid vært en del av politiets puslespill og vurdert som interessant opp mot antatt gjerningstidspunkt.

Nesten to år etter forsvinningsdagen vet politiet fortsatt ikke hva slags bil de leter etter, hvem som kjørte eller om det var en eller flere passasjerer med på turen.

– Det er en interessant bil, og vi ønsker kontakt med føreren av den, eventuelle passasjerer og vitner som kan ha sett den, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til VG.

Politiet har onsdag ettermiddag gått ut med videoer og bilde av de mener er den mystiske bilen:

Årsaken til at politiet er interesserte er at bilen kjørte mot eneboligen til Anne-Elisabeth og Tom Hagen i Lørenskog ved 09-tiden om morgenen på forsvinningsdagen, 31. oktober 2018.

Ifølge politiets foreløpige tidslinje er det sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var i live og oppholdt seg i boligen da bilene beveget seg mot eiendommen.

Hun skal blant annet ha vært aktiv med telefonen sin etter dette tidspunktet, både på tekstmelding til et familiemedlem og i samtale med sønnen – den såkalte 9.14-samtalen, som politiet mener er det siste livstegnet.

Politiet hentet tidlig inn videoer fra overvåkningskameraer i området rundt Sloraveien 4. En av disse videoene viste lys fra et antatt kjøretøy, men kvaliteten på videoen var så dårlig at etterforskerne brukte tid på å slå fast at det faktisk var en bil som beveget seg på gangveien.

Den aktuelle strekningen er vel 150 meter lang, gruslagt og starter ved en populær andedam ved Langvannet.

– Saken har høy prioritet

Om ti dager er det nøyaktig to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog. Politiet mener hun ble drept, og at ektemannen Tom Hagen har en rolle i drapssaken.

I slutten av april i år ble han pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Tom Hagen nekter straffskyld og hevder han ikke har noe med konas forsvinning å gjøre.

– Saken har høy prioritet. Det er 30-40 personer som jobber med saken. Målsettingen vår er fortsatt den samme, nemlig å finne Anne-Elisabeth Hagen. Vår hovedhypotese er fortsatt at vi står overfor et drap, sier politiinspektøren.

I tiden fremover vil politiet fortsette arbeidet med å gå gjennom beslag i saken, samt bearbeide og analysere materialet.

– Det er vanskelig å gi et tidsperspektiv for når vi er ferdig med etterforskningen. Det er en svært krevende og komplisert sak, sier Hemiø.

Vi har gått opp ruten den ukjente mannen gikk for å jakte på flere svar. VGs krimekspert Øystein Milli oppdager flere ting på veien som får han til å undre – se video her:

Enormt materiale

I jakten på å finne Anne-Elisabeth Hagen har politiet blant annet kartlagt 122 steder både i Norge og i andre land. Ifølge politiet har de på ulike måter undersøkt en rekke av disse stedene.

Politiet opplyser at de har gjennomført om lag 600 avhør, innhentet cirka 6000 timer med video fra blant annet overvåkningskameraer og tatt vel 2300 beslag.

– Kan dere si noe om de relevante funnene etter pågripelsen av Tom Hagen?

– Hans status er den samme utover dette vil jeg ikke si noe om bevisbildet, svarer politiinspektøren.

Politiet har tidligere vært tydelig på at det er fullt mulig å oppklare den snart to år gamle straffesaken.

– Står dere fast ved disse uttalelsene?

– Ja, det er mulig å oppklare saken, svarer Hemiø.

– Vårt mål er å finne Anne-Elisabeth Hagen og stille personene som er ansvarlig for hennes forsvinning til ansvar. Det er hovedmålet og har vi oppnådd det, så har vi nådd målet. Det mener vi er mulig.

– Jakter en eller flere ukjent gjerningspersoner?

– Det kan jeg ikke svare på, svarer Hemiø.

TYDELIG: Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt mener det fortsatt er mulig å oppklare Lørenskog-saken. Foto: NTB

