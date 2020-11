BEKYMRET: Tidligere helseminister Dagfinn Høybråten frykter for finansieringen av coronavaksiner til middel- og lavinntektsland. Foto: Hallgeir Vågenes

Mangler milliarder til coronavaksiner: − Stor uro

To milliarder vaksinedoser er innenfor rekkevidde, men finansieringen skaper hodepine: – Min store uro er at fattige nok en gang stiller bakerst i køen, sier Dagfinn Høybråten.

Nå nettopp

Den internasjonale vaksinealliansen Gavi trenger over 70 milliarder kroner i år og neste år for å kjøpe coronavaksiner til middel- og lavinntektsland.

– Får vi ikke finansieringen på plass, vil markedskreftene drive frem en skjev fordeling. Da går vaksinene til dem som kan betale, sier tidligere helseminister Dagfinn Høybråten.

Han var styreleder for Gavi i 2011–2015 og er i dag generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Høybråten minner om at Norge har en egeninteresse av at coronapandemien blir slått tilbake overalt. Gavis leder Seth Berkley sier det samme:

– Hvis bare de rikeste landene er beskyttet, vil verdenssamfunnet og internasjonal handel fortsatt bli hardt rammet, når pandemien vedvarer å rase rundt kloden.

VGs oversikt viser at antall coronadødsfall i verden har passert 1,3 millioner.

KLAR: En helsearbeider forbereder vaksinering under ebolautbruddet i Kongo i 2018. Foto: Sam Mednick / AP

Høybråten deler bekymringen til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), som overfor VG bekrefter at finansieringsgapet er kjempestort.

Trenger 270 milliarder

Verdens helseorganisasjon WHO trenger fortsatt nærmere 270 milliarder kroner til tester, vaksiner, medisiner og helsetjenester for å slå ned coronaviruset globalt.

Under Paris Peace Forum i forrige uke ba statsminister Erna Solberg (H) statsledere og organisasjonstopper om høyere bidrag for å finansiere vaksiner globalt.

Flere titall rike land har lovet å være med og betale for coronavaksiner til 92 land som ikke fullt ut kan ta regningen selv. Dagfinn Høybråten frykter at løftene ikke blir fulgt opp.

Han påpeker at pandemien svekker økonomien til rike land og mener det er en risiko for at de ikke kan bidra så mye som de har forpliktet seg til globalt.

les også Norge slår alarm: Trenger 270 corona-milliarder

Støtter ni vaksinekandidater

Mens Gavi er opptatt av at alle skal ha lik tilgang til vaksiner, er det internasjonale vaksinesamarbeidet CEPI en drivkraft for å utvikle covid-19-vaksiner.

Hittil har CEPI bevilget inntil 8,3 milliarder kroner til ni av vaksinekandidatene som er under utvikling mot covid-19.

– Vi har riktig mange som er langt fremme, sier Ingrid Kromann til VG.

Les om kappløpet mot en coronavaksine i VGs spesial

MÅLRETTET: Ingrid Kromann i CEPI skal sikre produksjon av to milliarder doser coronavaksine neste år. Foto: CEPI

To milliarder doser

Dansken leder prosessutvikling og produksjon i CEPI, som har satt seg som mål å sikre produksjon av to milliarder doser med coronavaksiner neste år.

– Det er et ambisiøst mål, men det viser seg at vi har tilstrekkelig produksjonskapasitet i verden til alle vaksiner, sier Kromann.

Her kan du se hvordan de ulike vaksinekandidatene ligger an:

CEPI inngår avtaler med «vaksinefabrikker» verden over. Vaksinene blir kjøpt og distribuert gjennom COVAX-samarbeidet, som ledes av Verdens helseorganisasjon WHO, Gavi og CEPI.

Sikre rettferdig fordeling

COVAX vil distribuere vaksinene til dem til de som trenger dem mest, for å få en slutt på den akutte fasen av pandemien.

– COVAX skal sikre en rettferdig fordeling globalt, slik at også fattige land får vaksiner til prioriterte grupper i 2021. Betalingsevne skal ikke være utslagsgivende, sier Kromann.

De første to milliarder doser som leveres gjennom COVAX, fordeles fortrinnsvis etter WHOs anbefalinger – til helsepersonell, eldre og mennesker med underliggende sykdommer.

Komplisert forsyningskjede

– Akkurat nå arbeider vi mye med å sikre at vaksinene blir godkjent i alle de 182 landene som er med i COVAX-samarbeidet. Forsyningskjeden er veldig komplisert, sier Kromann.

Ved å spre produksjonen til ulike regioner i verden, håper hun at nasjonale legemiddelverk raskere vil godkjenne vaksinene. Målet er å få denne prosessen ned i 30 dager.

– Vi har lenge snakket om å harmonisere godkjenning av legemidler. Men hvert lands befolkning vil at deres myndigheter tar stilling til hva som skal inn i deres kropp.

Ikke ut over andre vaksiner

Ifølge Kromann har verdens vaksineprodusenter overfor CEPI anslått at de kan lage mellom to og fire milliarder doser med coronavaksine innen utgangen av 2021.

– Mange er overrasket over at det finnes så mye kapasitet. Men vi skal klare å lage covid-19-vaksiner uten at det går på bekostning av vaksiner mot andre sykdommer.

KANDIDATER: Fem av vaksinekandidatene som prøves ut mot coronaviruset, kan komme til Norge via EU-alliansen. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kromann håper at vaksineringen kan starte i februar, men det avhenger av hvilke vaksiner som kommer først og hvor lang tid det tar å få de godkjent.

Norge satser på EU

Norge deltar i COVAX-samarbeidet, men vår hovedstrategi er å skaffe vaksiner gjennom EU, som blant kandidatene har sikret seg tilgang til 800 millioner doser.

EU-kommisjonen understreker at vaksineutviklingen er en global utfordring. EU-borgerne er ikke trygge før hele verden har tilgang til en vaksine.

Helseminister Bent Høie har opplyst at 75 prosent av dem som er i risikogruppen og 50 prosent av den øvrige befolkningen skal vaksineres.

– Sykdommen forsvinner ikke

CEPI-lederen tror ikke covid-19 vil forsvinne, når vi får en vaksine.

– Meslinger bryter stadig ut i verden, selv om vi har vaksiner. Men jeg håper at vi ikke er så redd for coronaviruset lenger, når sårbare kan vaksineres, sier Ingrid Kromann.

Publisert: 18.11.20 kl. 07:23

Les også