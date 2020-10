SMITTESPORING: Finnmarkssykehuset får hjelp av Folkehelseinstituttet med å spore smitten som har satt 89 ansatte i karantene. Foto: Finnmarkssykehuset

Hammerfest: − Kan ikke utelukke at pasienter er blitt smittet ved sykehuset

Fire pasienter og 12 ansatte ved Hammerfest sykehus er bekreftet smittet av coronaviruset. Sykehuset kan ikke utelukke at pasienter er blitt smittet ved sykehuset.

Det pågår for tiden et coronautbrudd i Hammerfest, både på sykehuset og i kommunen. Mandag kveld er fire pasienter og 12 ansatte ved sykehuset bekreftet smittet. 89 ansatte er i karantene.

– Vi kan ikke si med sikkerhet om pasientene er smittet ved sykehuset, men vi kan heller ikke utelukke det, sier kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset, Eirik Palm.

Palm forklarer at tre av de fire pasientene var innlagt på sykehuset da de ble testet og fikk bekreftet at de er smittet med covid-19. Den fjerde pasienten ble innlagt mandag med påvist covid-19.

Palm ønsker av hensyn til personvern ikke å kommentere hvor syke pasientene er, eller om de er i risikogruppen for covid-19.

Skal teste alle ansatte

Hammerfest sykehus får hjelp av Folkehelseinsituttet med smittesporing, og er i gang med å teste alle ansatte ved sykehuset.

– Det er cirka 550 ansatte, men mange er testet allerede. Vi går nå ut over dem som har vært nærkontakter og jobbet i samme avdeling med testingen, sier Palm.

Har dere avdekket noen brudd på smittevernregler ved sykehuset?

– Nei, det er det ikke. Og det er gått ekstra runder for å avklare det, sier Palm.

Forventer ikke flere positive tester

Totalt er det 18 smittede i Hammerfest kommune og 157 i karantene, opplyser ordfører Marianne Sivertsen Næss. Hun forteller at alle nærkontakter til dem som er bekreftet smittet er identifisert og kontaktet.

– Vi har fått veldig mange prøvesvar, og venter ikke på svar fra noen som har testet seg på grunn av symptomer eller nærkontakt, så vi forventer ikke flere positive prøver akkurat nå, opplyser ordføreren.

Kommunen opprettholder likevel besøksforbudet ved institusjoner og sykehjem denne og neste uke.

– Det gjør vi for å beskytte de mest utsatte frem til vi får mer oversikt over situasjonen.

I tillegg til at kommunen følger TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), anbefaler kommunen at folk holder to meters avstand der de har mulighet til det.

– Tenk over hvem du tillater at kommer nærmere enn to meter, sier ordfører Næss.

Avlyst planlagte behandlinger

«Kapasiteten ved Hammerfest sykehus er sterkt redusert etter smitteverntiltak det siste døgnet», skriver sykehuset i en pressemelding mandag.

Finnmarkssykehuset er i gul beredskap.

Videre står det at sykehuset har avlyst alle planlagte behandlinger i nærmeste fremtid. Øyeblikkelig hjelp går som normalt. Flere pasienter er flyttet til Kirkenes sykehus og Klinikk Alta.

Finnmarkssykehuset har mottatt hjelp fra UNN, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, blant annet med flere leger og sykepleiere, står det også i pressemeldingen.

Publisert: 19.10.20 kl. 18:57

