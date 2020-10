Politidirektør Benedicte Bjørnland er opprørt etter å ha fått presentert resultater fra en studie om politiet. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Politidirektøren om ukultur i politiet: Skal ha byttet sex-tjenester mot gode attester

Politidirektøren er opprørt etter å ha blitt kjent med resultatene av et forskningsprosjekt hvor det fremkommer urovekkende historier fra deler av etaten.

I en pressemelding på politiets nettsider sier politidirektør Benedicte Bjørnland at da hun ble presentert for resultatene, fikk hun høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.

– Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sier Bjørnland.







Hun presiserer at det at instruktører har hatt intime relasjoner til studenter i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag.

Seksuelle tjenester mot gode attester

– Det som var nytt for meg var at studenter skal ha hatt uønskede opplevelser i B3-leir, og at instruktører skal ha hatt seksuelt samkvem med kvinnelige studenter, sier Bjørnland til VG.

Det har kommet rapporter fra enkeltpersoner om at det skal ha foregått bytte av seksuelle tjenester mot eksempelvis gode attester og attraktive vakter på leirene, forteller hun videre.

– Har du vært kjent med dette omfanget tidligere?

– Omfanget har jeg vært kjent med gjennom at 200 ansatte i etaten har oppgitt på medarbeiderundersøkelsen at de har mottatt uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette er mer detaljerte historier, som jeg først har blitt kjent med nå, forklarer Bjørnland.

Historiene har dukket opp etter at en studie av kulturen i Vest politidistrikt nylig ble publisert på Politiforum. I etterkant ble forskerne kontaktet av enkeltpersoner fra flere ulike steder i landet.

– Jeg har ikke blitt presentert med noen konkrete navn. Får vi vite om konkrete hendelser, er det et åpenbart personalansvar å følge opp ansatte som tråkker over grenser. Er det i ytterste konsekvens snakk om straffbare handlinger, vil spesialenheten kobles inn.

Videre vil det gjennomføres en ny undersøkelse med mer konkrete, detaljerte og finmaskede spørsmål, slik at politietaten skal få en oversikt over hvordan ulike politidistrikt og kategorier av ansatte er utsatt for seksuell trakassering.

I en pressemelding opplyser Bjørnland at hun har vært i kontakt med alle sentrale tillitsvalgte og hovedverneombud.

– Samtlige stiller seg bak innsatsen vi nå skal gjøre. Vi må ha alle ansatte med oss, selv om det å forebygge og håndtere seksuell trakassering først og fremst er et lederansvar, sier Bjørnland i pressemeldingen.

Meldinger om «upassende forhold»

– Dette er jo forferdelig trist. Jeg stiller meg helt bak politidirektørens utspill om nulltoleranse for trakassering i politiet og politiutdanningen, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen. Kun ett tilfelle, er ett for mye, understreker hun.

Hun forteller at de for noen år tilbake fikk enkelte meldinger om det hun beskriver som upassende relasjoner mellom instruktører og studenter. I 2018 satte derfor de inn en rekke tiltak, som en varslingskanal, restriksjoner på festing mellom studenter og instruktører, samt bevisstgjøring av skjevheten i maktforholdet.

– Nå venter vi på at rapporten skal bli ferdigstilt, slik at vi kan se om det ligger forslag i den vi kan ta i bruk. Vi kommer også til å ha tett dialog med studentene og minne dem om varslingskanalen.

Mæland (H): – Fullstendig uakseptabelt

–Dette er fullstendig uakseptabelt, og det må ryddes opp i, sier justisminister Monica Mæland i et intervju med VGTV onsdag.

– Jeg har veldig stor tillit til at politidirektøren og politimesterene jobber godt for å få bukt med dette, fortsetter hun.

Hun understreker at det må tas hånd om fra topp til bunn.

– Mitt inntrykk er at vi har lovverket på plass, men at det fremdeles er mer rom til forbedring når det gjelder holdninger og kultur, sier Mæland.

Sterke reaksjoner

Frps justispolitiske talsperson og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er også svært overrasket over forholdene som er avdekket på Politihøgskolen.

– Jeg reagerer med vantro. Jeg hadde virkelig ikke trodd at denne typen ukultur eksisterte. Jeg gir min fulle støtte til både politidirektøren og justisministeren og deres planer for å rydde opp i dette, sier Amundsen til VG.

– Det er veldig viktig at denne typen ukulturer blir avdekket. Jeg legger til grunn at dette nå blir fulgt opp og ryddet opp i. Dette handler også om politiets anseelse, sier Amundsen til VG.

Også justispolitisk talsperson Lene Vågslid i Arbeiderpartiet reagerer på det som har kommet frem.

– Dette reagerer jeg kraftig på. Politiet skal forhindre og forebygge overgrep, de er rollemodeller og skal ha høy tillit i samfunnet, og dette er uakseptabelt. Jeg er glad for at politidirektøren tar funnene på alvor, men forventer også at Justisministeren tar grep for å følge opp, sier Vågslid.

Hun stiller derfor spørsmål om hvilken konkret plan Mæland har for å forhindre at det forekommer seksuell trakassering og maktmisbruk i etaten.

– Vil statsråden spenne buen høyere enn det den har gjort til nå for å legge mer arbeid i å utvikle en strategi for utvikling av lederskap i politiet? spør hun.

Videre påpeker Vågslid at Politiets fellesforbund for noen år siden advarte sine medlemmer mot å varsle i etaten, og Arbeiderpartiet har lenge etterlyst et større og mer systematisk arbeid med kultur og ledelse.

– Dette var en av våre hovedkrav i politireformen. Vi har også foreslått et eget varslerombud, men Høyrepartiene stemmer oss ned.

Marit Knutsdatter Strand (Sp): – Rystet

Utdanningspolitisk talsperson Marit Knutsdatter Strand (Sp) er rystet over funnene om en seksuell ukultur i politiet og på Politihøgskolen.

– Jeg blir rystet av funnene forskerne viser hittil, og venter spent på konklusjonen og avslutning av forskningsprosjektet som kommer i 2021, sier hun.

– Forskerne peker på at det må bli større bevissthet rundt temaene som handler om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner, noe Senterpartiet støtter. Seksuell trakassering er uakseptabelt. Det må være ryddige prosesser rundt ansettelse.

Studien som legger frem disse resultatene fra, er gjennomført av professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

– Ellingsen peker på at rekruttering av kvinner til politihøyskolen har vært viktig, og jeg støtter han i at de ikke skal møte en slik ukultur som forskerne peker på. I verste fall kan dette gå utover rekrutteringen til politihøyskolen, mener Strand.

Hun mener det eneste riktige er å gjennomføre en kartlegging for å få avdekket mer informasjon om hvor omfattende og utbredt problemet er.

Offentliggjort i fjor

Overfor Politiforum sier politidirektør Bjørnland at funnene gjør henne opprørt.

– Funnene i Vest ble offentliggjort i fjor, og er slik sett ikke nye. Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

Studien handler om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner generelt, ikke bare i politiet. I hovedsak har de sett på de operative delene av politiet. Forskningsprosjektet skal sluttføres i 2021. Tidligere har forskerne lagt fram resultater fra Vest politidistrikt.

