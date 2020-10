Politidirektør Benedicte Bjørnland er opprørt etter å ha fått presentert resultater fra en studie om politiet. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Forskere slår alarm om sex-ukultur i politiet – politidirektøren opprørt

Politidirektøren er opprørt etter å ha blitt kjent med resultatene av et forskningsprosjekt hvor det fremkommer urovekkende historier fra deler av etaten.

NTB

Oppdatert nå nettopp

I en pressemelding på politiets nettsider sier politidirektør Benedicte Bjørnland at da hun ble presentert for resultatene fikk hun høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.

– Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir (Bachelor politiutdanning – operativ trening under leiropphold i tredje år). Instruktører beordret til undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg, sier Bjørnland.

Hun presiserer at det at instruktører har hatt intime relasjoner til studenter i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med etatens verdigrunnlag.

Overfor Politiforum sier Bjørnland at funnene gjør henne opprørt.

Studien som Bjørnland har fått lese resultatene fra, er gjennomført av professor Dag Ellingsen ved Politihøgskolen og professor Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

– Funnene i Vest ble offentliggjort i fjor, og er slik sett ikke nye. Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

Studien handler om kjønn og mangfold i sikkerhetsorganisasjoner generelt, ikke bare i politiet. I hovedsak har de sett på de operative delene av politiet. Forskningsprosjektet skal sluttføres i 2021. Tidligere har forskerne lagt fram resultater fra Vest politidistrikt.

Publisert: 14.10.20 kl. 10:21 Oppdatert: 14.10.20 kl. 10:34