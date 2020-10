Assisterende helsedirektør Espen Nakstad svarer på alle Thomas Giertsen og Anders Giævers corona-spørsmål. Det er ikke få. Foto: MAGNE ANTONSEN

Nakstad ble lettet da folk hamstret i matbutikken

Giæver og Giertsen utroper denne uken Espen Nakstad til «årets mann».

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er gjest i Thomas Giertsen og Anders Giævers podkast.

– Som alle andre begynner jeg å bli litt lei av corona, jeg blir det, innrømer Nakstad i podkasten.

Lettet over responsen

Han forteller at han i løpet av året var mest nervøs i perioden rett før nedstengingen av Norge.

Han fryktet nordmenn ikke ville være villige til å innføre drastisk nok tiltak for å møte viruset, og derfor ble han lettet da han i mars så tendenser til hamstring i matbutikkene.

– Jeg skal ikke si at jeg tenkte “yes”! Men jeg tenkte at ja - folk har skjønt alvoret. Og da visste vi at effekten ville komme.

