PÅ VEI TIL SPANIA: Helge (72) og Nina Heldal (68) gleder seg til å møte familien i Spania.

Dro til Spania: «Verden kan ikke stoppe opp helt»

BERGEN LUFTHAVN (VG) - Vi er friske, vaksinerte, og har gode grunner for å dra. Så vi har ikke dårlig samvittighet, sier Magne (72) og Nina Heldal (68) fra Bergen.

Av Frank Haugsbø og Helge Skodvin (foto)

Torsdag ettermiddag dro ekteparet fra Bergen lufthavn Flesland til Oslo. Fredag morgen reiser de reiser videre fra Gardermoen til Alicante i Spania.

– Vi skal ned og se til forretningene. Etter påske skal vi delta i konfirmasjonen til et barnebarn i Benalmadena ved Malaga. Vi føler vi har gyldig grunn, sier de.

Magne Heldal er grunnlegger og medeier i Heldal Eiendom, som bygger og utvikler boliger i Vestlandets hovedstad. Selskapet har også bygget leiligheter i spanske Albir, og er i gang med et nytt prosjekt på Costa del Sol.

– Nå skal vi ned og se hvordan det går, og få ting på plass, sier han.

SJEKKER INN: - Vi føler vi har gyldig grunn, sier Helge (72) og Nina Heldal (68). Torsdag ettermiddag dro de fra Bergen til Oslo, med kurs for Alicante i Spania.

Ekteparet føler at Spania er et trygt land å reise til.

– Det er lite smitte i Spania nå. Spanjolene er veldig flinke med smitteverntiltak og de er flinke til å ta hensyn. Og vi holder oss sammen med familien vår, vi drar ikke til storbyene.

Spania har betydelig lavere smittetrykk enn Norge nå, med 133 registrert smittede per 100.000 de siste 14 dagene mens Norge har 240 smittede per 100.000.

Torsdag ettermiddag gikk det to fly fra Bergen lufthavn Flesland til utenlandske destinasjoner. Ett til Amsterdam, og ett til København.

I tillegg til ekteparet Heldal møtte VG bare to norske statsborgere som skulle reise med disse flyene i løpet av de drøye to timene VG var i avgangshallen.

En skulle til Spania i jobbsammenheng, den andre var bosatt i utlandet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har uttalt til NRK at han er opptatt av at alle som reiser ut av Norge nå, må være klar over at det vil være obligatorisk karantenehotell når de kommer tilbake, om de har vært på en unødvendig utenlandsreise.

Magne og Nina Heldal frykter ikke å bli uglesett fordi de drar utenlands.

– Nei, vi ser på dette som en nødvendig reise. Men hadde det ikke vært for konfirmasjonen, hadde vi kanskje ventet, sier Nina.

Torsdag ba byrådsleder Raymond Johansen i Oslo regjeringen innføre obligatorisk karantenehotell for alle som ankommer Norge.

Ekteparet Heldal har ennå ikke kjøpt returbilletten til Norge.

– Når vi returnerer til Norge er situasjonen kanskje bedre her hjemme, sier Nina.

Nå gleder de seg til å komme ned i varmen, og treffe sønnen og familien hans. I Spania er det verken skjenkeforbud eller forbud mot å ha besøk av flere enn to personer. Restauranter og barer er åpne til halv elleve på kvelden.

– Verden kan ikke stoppe opp helt, sier Magne Heldal, før han og kona setter kursen mot innsjekkingsskranken.