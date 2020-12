BILDRAP: Politiet gjør undersøkelser på en grusvei ved Snartemo i Agder. Foto: Vidar Ruud / NTB

Fædrelandsvennen: Dømt for bildrapet på Snartemo

En mann (23) er dømt til fengsel i to år og seks måneder for å ha kjørt på to kvinner på Snartemo i fjor sommer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder Fædrelandsvennen. I Lister tingrett er det konkludert med at det var mannen i 20-årene som kjørte på Daisy Mai Tran og hennes venninne på en grusvei.

Tran døde og venninnen ble hardt skadet.

23-åringen sto tiltalt for uaktsomt drap, uaktsom forvoldelse av betydelig skade, kjøring i ruspåvirket tilstand og for å ha stukket fra stedet uten å tilkalle eller yte hjelp.

Han nekter straffskyld for alt sammen da saken gikk for retten i høst.

Påtalemyndigheten la ned påstand om tre år og fire måneders fengsel.

De mener at mannen, foruten å være beruset, dessuten kjørte en bil med betydelige mangler da han kjørte på de to kvinnene og stakk fra stedet.

Under rettssaken er det lagt fram en rekke tekniske bevis påtalemyndigheten mener underbygger tiltalen. Spor fra trafikkpasseringer, mobiltelefon, bil og pulsklokke er lagt fram i retten for å bevise at det var 22-åringen som var på den mørke grusveien.