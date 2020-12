VAKSINE: Hvis Pfizers vaksinekandidat blir EU-godkjent før jul, kan den komme til Norge før nyttår. Foto: JOHN MANIACI / X80001

Starter vaksinering i Osloområdet

Hvis det kommer vaksinedoser til Norge i desember, vil vaksineringen starte i Oslo og områdene rundt. Men etter det fordeles dosene likt mellom kommunene.

Publisert: Nå nettopp

– Det ser ut som at vi får vaksiner til Oslo-området først. Det er også der vi har hatt det største smittetrykket, sa statsminister Erna Solberg til TV2 onsdag formiddag.

Det kan komme vaksinedoser allerede i desember, hvis Pfizers vaksinekandidat blir godkjent i EU-systemet. Det er i så fall disse dosene som vil komme til Oslo først, ifølge FHI.

– Dersom det kommer en liten ekstraforsendelse allerede i desember, vil vi ikke fordele den over hele landet, men benytte den i Oslo og kanskje noen andre kommuner på Østlandet. Det er rett og slett for få doser til at vi kan splitte opp på 356 kommuner, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Grunnen til det er at det er mest praktisk med levering fra utlandet og videre distribusjon, forklarer han.

– Når de ordinære forsendelsene til Norge starter i januar, blir vaksinene fordelt likt mellom kommunene basert på antall innbyggere i prioriteringsgruppene, understreker han.

Hvis det kommer vaksiner i desember, skal Oslo kunne være klare, ifølge helsebyråd Robert Steen.

– Vi vil være klare til å sette de første vaksinene før nyttår, hvis vi får vaksinene og utsyret i god nok tid. De som bor på sykehjemmene våre vil være først ute, sa han til VG tirsdag.

– Det ville være fantastisk gå inn i det nye året med vaksinasjonen i gang. Det er langt igjen, men når vi setter den første vaksinen på sykehjemmet er det begynnelsen på slutten for denne pandemien. Det gir håp for 2021.

Samtidig trekker han frem at det fortsatt er mye kommunen ikke vet om vaksinene og logistikken.

En arbeidsgruppe i kommunen har de siste ukene jobbet med å planlegge vaksineringen, og leverer en mer konkret plan den 18. Innen den 18. desember skal alle kommuner ha en vaksineplan klar.