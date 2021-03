SYV PERSONER: I midten er tidligere SV-statsråd Heikki Holmås. Fra venstre er SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski, Sigrun Aasland i Tankesmien Agenda, tidligere Venstre-statsråd Ola Elvestuen, tidligere Ap-statsråd Espen Barth Eide, leder av Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise og konserndirektør i Elkem Håvard Moe. Bildet ble lagt ut på Barth Eides Instagram-profil i går, men ble senere slettet. Foto: Espen Barth Eides Instagram-konto.

Her bryter toppolitikerne smittevernsreglene

Forlagssjef beklager smittevernsbrudd etter arrangement med blant andre Kari Elisabeth Kaski (SV), Ola Elvestuen (V) og Espen Barth Eide (Ap).

Av Andreas Haakonsen

Det skriver Dagbladet.

I går arrangerte tidligere SV-topp Heikki Eidsvoll Holmås en boklansering på utestedet Dattera til Hagen i Oslo.

Der deltok Holmås i panelsamtaler med Kari Elisabeth Kaski (SV), Espen Barth Eide (Ap), Ola Elvestuen (V), leder av Framtiden i Våre Hender Anja Bakken Riise, konsendirektør i Elkem Håvard Moe og Sigrun Aasland i Tankesmien Agenda.

Ifølge Oslo kommunes regler er arrangementer som hovedregel forbudt. Det er blant annet unntak for digitale arrangementer uten publikum, og der det ikke er flere enn fem personer til stede samtidig.

Arrangørene var forlaget Res Publica og Tankesmien Agenda. De unngikk flere enn fem personer på scenen samtidig ved å ha to paneler. Men etter arrangementet var ferdig, stilte alle opp sammen på et fellesbilde. Da var de til sammen syv personer - og brøt dermed reglene.

Forlaget tar på seg skylda

Arrangøren Res Publica, tar overfor Dagbladet på seg ansvaret for smittevernsbruddet:

– Arrangementet ble avholdt slik det skal i disse tider, med aldri mer enn fem personer på scenen samtidig. Vi løste dette med to panel, sier forlagssjef Gerd Johnsen til Dagbladet.

Til avisen sier hun at tabben var å oppfordre til et fellesbilde etter gjennomført arrangement. Da ble det for mange på scenen samtidig, og smittevernet ble ikke opprettholdt.

– Det vi gjorde feil var bildet. Der blir det for mange på scenen. Og det beklager vi veldig. Vi brøt smittevernreglene, og satt deltakerne i en vanskelig situasjon, sier Johnsen til Dagbladet.

Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Skulle ikke ha skjedd

Til Dagbladet sier Espen Barth Eide følgende:

– Arrangementet holdt seg strengt til smittevernreglene, og det var aldri mer enn fem til stede på scenen under sendingen. Debatten var oppdelt i bolker. Alt dette var akkurat som det skal være for digitale arrangementer som dette, sier Barth Eide.

– Da det ble tatt et bilde helt til slutt kom to til opp, og tross avstand skulle ikke det ha skjedd. Så å delta på det bildet var feil, men å delta på arrangementet ellers var slik jeg kan forstå helt innafor, sier Barth Eide.

Res Publica har lagt ut et opptak av arrangementet på sine Facebook-sider. Der starter programleder Sigrun Aasland med å si følgende:

– Vi har, kan vi forsikre om, tatt alle mulige smittevernhensyn og sitter med god avstand fra hverandre.

Verken Espen Barth Eide, Ola Elvestuen, Heikki Holmås eller Sigrun Aasland har besvart VGs henvendelser.

I en SMS skriver Kari Elisabeth Kaski at hun henviser til forlaget. Hun har ikke svart på spørsmål fra VG om hun beklager hendelsen.