NYE REGLER: Bent Høie innfører nye regler fra i morgen tidlig. Foto: Tore Kristiansen

Nye regler: Kan forkorte karantenetid til syv dager

Reisende som kommer til Norge kan fra i morgen forkorte karantenetiden til syv dager, dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag.

Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst. Den andre tidligst etter sju døgn.

– Det er frivillig å teste seg. Dersom man ikke tester seg eller det ikke er kapasitet til å få testet seg, må man være i innreisekarantene i ti døgn, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i pressemeldingen.

Ordningen gjelder fra og med tirsdag, 29. desember kl. 08.00. Reisende som har kommet til Norge for mindre enn ti dager siden og har testet seg ved ankomst eller innen tre dager etter ankomst, kan også benytte ordningen ved å teste seg på nytt tidligst dag sju eller senere.

Den nye ordningen gjelder ikke for reisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. For dem er det obligatorisk å teste seg, men de får likevel ikke forkortet innreisekarantene.

– Vi oppretter dette alternativet blant annet for å få bedre oversikt og kontroll over smitte blant reisende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helsedepartementet understreker at testingen er frivillig og avhengig av testkapasitet hos kommunene og laboratoriene.

MYNDIGHETENE: FHI-direktør Camilla Stoltenberg, helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Lise Åserud

Sjåfør-unntak

Regjeringen endrer samtidig reglene slik at langtransportsjåfører og togpersonell som ikke jobber på godstog kan slippe innreisekrantene - selv om de har vært i Storbritannia de siste 14 dagene.

De må fortsatt være i karantene på fritiden.

– Folkehelseinstituttet vurderer at det er lite trolig at langtransportsjåfører bidrar vesentlig til smittespredning i Norge. Denne yrkesgruppen er med på å sikre flyt av varer, så vi mener det er riktig å gjøre et unntak for disse, sier Høie.

