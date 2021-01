PRIORITERT: Kongeparet har allerede fått vaksinen, selv om de ikke faller inn under noen av de høyest prioriterte kategoriene. Foto: Terje Mortensen

Derfor fikk kongeparet vaksinen først

Kongeparet fikk tilbud om vaksinen direkte fra regjeringen.

Onsdag ettermiddag kom nyheten om at Kong Harald og dronning Sonja har fått første dose av coronavaksinen.

Gruppene som først skal prioriteres i vaksinekøen, er beboere på sykehjem og eldre over 85 år.

Kongeparet er ingen av delene. Kong Harald blir 84 år i februar. Dronning Sonja er også 83 år gammel.

Bent Høie: Glad de takket ja

Det er regjeringen selv som har gitt tilbudet til kongeparet:

– Jeg er glad for at de har takket ja til det tilbudet, og at kongeparet i dag har fått den første vaksinedosen, sier helseminister Bent Høie til VG og legger til:

– Jeg tror hele det norske folk har forståelse for det, når vi har personer i kongefamilien som er i høyrisikogruppe, blant annet på grunn av høy alder, så er det viktig.

Det er ikke aktuelt å prioritere statsminister eller medlemmer av regjeringen utenom det som er den ordinære vaksinasjonskøen, opplyser Høie.

Ved Slottet har de følgende kommentar til vaksineringen:

– Kongeparet tilhører risikogruppen og helsemyndighetene og legene har anbefalt vaksinering, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen til VG.

Slottet har ingen øvrige kommentarer til saken.

Prinsesse Astrid (88) er også vaksinert i dag, opplyser Slottet ifølge NRK. Kongeparet og prinsesse Astrid vil få neste vaksine om tre uker.

Det er totalt 11.556 personer over 85 år i Oslo og alle disse skal prioriteres før kongeparet, ifølge den offisielle prioriteringslisten til myndighetene:

Beboere i sykehjem

Alder 85 år og eldre

Alder 75–84 år

Alder 65–74 år

Når sykehjemmene er vaksinert, er det ifølge friske eldre fra 85 år og eldre som står for tur. De prioriteres før personer med underliggende sykdom.

Oslo har foreløpig satt 3382 vaksiner, ifølge VGs vaksinespesial. Det er hovedsakelig sykehjemsbeboere som hittil har blitt vaksinert.