BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Raymond Johansen vil ha flere vaksiner: − Strategien treffer ikke godt nok

Oslos byrådsleder mener regjeringen burde prioritere steder med høyt smittetrykk i vaksinekøen – og han planlegger selv å bruke samme strategi i Oslo.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg mener den vaksinestrategien som er nå nasjonalt ikke treffer godt nok. Den fordeler etter aldersvise befolkningstall der alle kommuner får samtidig, men med målrettet vaksinasjonen etter stedene med størst smitte vil effekten bli større, sier Raymond Johansen til VG.

– Vi ønsker å bruke denne logikken i Oslo, fordi det er svært mye høyere smittetrykk i Stovner og Søndre Nordstrand enn Holmenkollen. Jeg tror hele Oslo vil skrive under på at det viktig å beskytte innbyggerne der det er størst sannsynlighet for å bli smittet.

De 40.000 Pfizer-dosene Norge får i uken, fordeles jevnt mellom alle landets 356 kommuner etter hvor mange eldre innbyggere de har.

Men Johansen mener at en andel av vaksinene i tillegg burde blitt fordelt etter hvor det er høyest smittepress.

– Hvert tredje smittetilfelle er i Oslo

Med en slik modell vil byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen få flere vaksiner tidligere.

– Men det er også mange mindre og mellomstore kommuner som har hatt mye smitte: Stjørdalen, Hamarøy, Hitra, Ibestad. Hvis du ser på hele pandemien, er det Oslo, Fredrikstad, Nord- og Sør-Fron som har vært rødest. Jeg tror de fleste mener det vil være mest effektivt å vaksinere her enn å vaksinere de som har minst smitte, sier han.

Johansen sier en jevn befolkningsbasert fordeling kan virke rettferdig i mange sammenhenger.

– Men er det noe coronapandemien har vist oss, er det at den ikke er geografisk likt fordelt. Hvert tredje smittetilfelle er i Oslo, og vi har hatt de strengeste og mest inngripende tiltakene hele tiden, ser han.

– Jeg tror ikke nødvendigvis en person i en kommune med ingen eller få smittede vil synes det er spesielt urettferdig at en person i et område med mye smitte kommer litt lenger frem i køen.

I det har han i alle fall med seg kommunelegen i Bodø, som sier til VG at det ville være rett og rimelig å vente på at kommuner med større smittetrykk får vaksiner.

Først vaksineres alle på sykehjem og de over 85. Det er etter dette at Oslo ønsker å begynne med bydeler med høyt smittetrykk, for de neste gruppene på den nasjonale prioriteringslisten.

– Regjeringens ansvar

Fra neste uke skal Oslo ha 15 vaksinasjonssentraler forskjellige steder i byen, som skal kunne vaksinere hele dagen med personell på skift.

Johansen sier Oslo i utgangspunktet kan sette 63.000 doser i uken, og er klare til å sette mange flere enn det de får fremover. Fra den første ordinære vaksineleveransen, fikk Oslo fordelt 1455 doser.

Totalt får Norge omtrent 40.0000 pfizer-doser i uken.

– Da mener du ikke at Oslo burde få alle disse?

– Nei, jeg vil bare si at Oslo og andre kommuner med mye smitte må få så fort som mulig. Jeg tror det er veldig viktig at vi lar én andel fordeles etter befolkningstall, og én andel etter hvor mye smitte det er, sier Johansen.

På søndag hadde Norge satt 2200 doser, mens tallet fra Danmark, som får like mange doser som oss, var 40.000. Torsdag er det satt over 11.000 doser i Norge.

– Hvis det er sånn at det å dele ut doser til alle ulike kommuner samtidig er med på å redusere distribusjonstakten veldig totalt sett, og gjør at uforholdsmessig mange doser blir stående igjen på lageret, så er i hvert fall det en betydelig kommunikasjonsjobb å forklare. Det er jo regjeringens ansvar, sier Johansen.

Les svaret hva helseministeren svarer nederst i saken.

VAKSINERING: Bilder viser vaksine fra Pfizer / Biontech som klargjøres til vaksinasjon på et sykehjem i Oslo. Foto: Tone Spieler

Ventet selv i romjulen

I et intervju med TV2 onsdag gikk byrådslederen hardt ut mot regjeringens vaksinestrategi, og sa at Oslo kunne vaksinert alle på sykehjem på få dager.

– Dette går ikke. I verste fall kan folk dø, sa han.

Samtidig har Oslo fått nok vaksiner fra den første forsendelsen som kom til Norge til å vaksinere alle på sykehjem. Denne uken vaksineres det på 32 sykehjem – de siste syv får vaksine neste uke fordi de har pågående smitteutbrudd.

– Er du misfornøyd med hvor mange doser dere har fått til sykehjemmene i Oslo hittil?

– Det dreide seg ikke først og fremst om bare sykehjem, det dreide seg om at vi måtte få flest mulig doser raskest mulig. Og diskusjonen var at mange doser fortsatt var på lager, og ikke i distribusjon. Da sier jeg at vi har kapasitet til å gjøre mye mer, sier Johansen om det.

Oslo valgte også å starte vaksinering av 450 personer på fem sykehjem i romjulen – det var færre enn Fredrikstad, som satte 545 doser.

– Hvorfor ba dere ikke om flere?

– Rett før jul fikk vi spørsmål om vi kunne ta imot vaksiner i romjulen heller enn i januar. Det ville vi gjerne. Men slik vi oppfattet det var det mest av alt en prøve, og en symbolsk setting av den første vaksinen. Ingen visste at hvis vi hadde sagt at vi ville ha til alle våre sykehjem så hadde vi fått det. Det var en problemstilling som overhodet ikke var drøftet.

– Burde dere ikke likevel vært forberedt på at det kunne komme?

– Vi la fram vår vaksinasjonsplan 18. desember og var forberedt på å starte vaksineringen, men vi visste ikke når vi ville motta de første dosene før et par dager før de faktisk kom. Nå er vi jo i ferd med å sluttføre vaksinering på sykehjem og omsorgsboliger. Da vi fikk vite at de siste dosene var klare 29 eller 30 desember la vi om planene og økte vaksinasjonstakten.

Johansen viser til at Oslo ikke visste at FHI hadde reservert rundt 3000 doser fra forsendelsen i romjulen til Oslo. FHI har tatt selvkritikk for ikke å ha klart å kommunisere dette ut.

– Det var ikke en realistisk forventning på at man skulle få vaksinedoser til alle sykehjemmene fra dag én. Men det vi mangler nå, er vaksiner.

UENIG: Helseminister Bent Høie mener det er riktig å fordele vaksinen likt i hele landet. Foto: Terje Bringedal

Høie: - Ingen vet hvor raskt neste utbrudd kommer

Helseminister Bent Høie svarer i en epost at det ikke er slik at vaksinedoser står og støver ned på lager.

– Alle som skal vaksineres må ha to doser. Jeg regner med Johansen forventer at Oslos innbyggere også får dose to på riktig tidspunkt. Derfor har vi beredskap i starten, i tilfelle det skulle bli krøll med en leveranse, skriver han.

– Når det gjelder strategi, så har regjeringen vedtatt den strategien som FHI anbefalte, nemlig å fordele vaksinen likt i hele landet. I denne første fasen med lite tilgang til vaksiner er beboere i sykehjem, de aller eldste og visse grupper helsepersonell prioritert uavhengig av bosted.

Han skriver at vi har hatt smitte over hele landet, og at utbrudd kan raskt komme ut av kontroll.

– Mange små kommuner har også hatt store utbrudd. Ingen vet hvor neste utbrudd kommer. Det tar også én uke fra andre dose er satt til man har full effekt, og det skal gå tre uker mellom første og andre dose. Mye kan skje på én måned, og utbrudd må håndteres raskt. Den siste tiden har vist oss dette, og at også små kommuner kan rammes hardt av utbrudd på kort tid.