FORSVARER: Morten Kjensli fra Advokatfirmaet Rogstad representerte hovedtiltalte Sajjad Hussain i Lime-saken da den gikk for Borgarting lagmannsrett i 2019 og 2020. Hussain byttet til John Christian Elden kort tid etter ankesakens slutt. Foto: Heiko Junge

Domstol krever tilbake penger fra advokat

Tolkeselskapets regninger til domstolen utløste Økokrim-etterforskning. Nå krever Oslo tingrett penger tilbake fra en av advokatene som brukte selskapet.

VG har avdekket at Advokatfirmaet Rogstads forsvarere har gitt oppdrag for en millionsum til et omstridt tolkeselskap i Lime-saken.

Advokat Morten Kjensli har nå fått krav om å delvis tilbakebetale en regning fra Aba Consulting, for tolkearbeid han satt sitt godkjentstempel på.







Av regningen på nærmere 160.000 kroner, som først ble utbetalt av Oslo tingrett, vil de nå ha tilbake 37.332 kroner.

Retten ville se hva som ble tolket

Tingrettsdommer Lise Bogen Behrens viser blant annet til at tolken som ble brukt ikke var autorisert og at tolken var ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Rogstad.

Kjensli hevder tolkingen førte til 31 oversatte sider. Dommeren har to ganger skriftlig bedt om å få dette materialet oversendt. Det har ikke skjedd, ifølge Behrens.

– Kravet er rettet mot deg som ansvarlig advokat som har autorisert regningen, skriver dommeren i et brev til Kjensli og viser til at «advokaten overfor retten [er] ansvarlig for at tolkeregningen man attesterer er korrekt.»

Morten Kjensli, tidligere kjent som forsvarer i Orderud-saken, har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

AKTOR: Geir Evanger har vært aktor i to årelange runder av Lime-saken i tingrett og lagmannsrett. Foto: Heiko Junge

1268 tolketimer

Det er tingretten som nå krever penger tilbake. Den største delen av Advokatfirmet Rogstads tolkeregninger i saken, er levert til lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett vil ikke svare på om også den vil kreve tilbakebetaling.

Totalt dreier det seg om 1268 tolketimer fordelt på fire forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad. Morten Kjensli representerte hovedtiltalte Sajjad Hussain i Lime-sakens ankebehandling og har bestilt 955 av disse timene.

Aktor i saken, Geir Evanger, har uttalt at han ukjent med hva som er kommet ut av det store tolkearbeidet og at han håpte Økokrim iverksetter etterforskning.

ØKOKRIM: Organet har spesielt ansvar for å etterforske komplekse økonomisaker. Borgarting lagmannsretts anmeldelse havnet hos dem etter først å bli sendt til Oslo politidistrikt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Økokrim etterforsker

Tolkeselskapet eies formelt av lillebroren til Afzzal Ghauri.

Borgarting lagmannsrett ba Aba Consulting i fjor vår opplyse hvem som hadde signert regningene. Selskapets svar til domstolen var at det var Abrar Ghauri, lillebroren til Afzzal Ghauri og selskapets formelle eier, som hadde signert.

En skriftanalyse VG innhentet konkluderte med at det sannsynligvis var Afzzal Ghauri som hadde signert regningene. Borgarting lagmannsrett politianmeldte forholdet i etterkant på grunn av mistanke om falske signaturer.

Afzzal Ghauri ble dømt i en av Norges største bedragerisaker og bygget opp Advokatfirmaet Rogstad blant annet mens han sonet dommen sin.

Økokrim bekreftet i november at de har startet etterforskning.

SJEFER: Afzzal Ghauri er daglig leder i Advokatfirmaet Rogstad. Her med styreleder Steingrim Wolland. Foto: Tore Kristiansen

Anket

Morten Kjensli har anket Oslo tingretts krav til Borgarting lagmannsrett. Hans prosessfullmektig er styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad.

Han skriver at Kjensli ikke mottok to brev hvor retten ba om å få oversendt materialet som skulle ha blitt tolket fordi de ble lagt inn i den elektroniske arbeidsportalen til en straffesak han ikke lenger hadde tilgang til.

Oslo tingrett viser til at det gikk varsel til Kjenslis epostadresse da brevene ble formidlet elektronisk.

– Slik ankende part ser det, er ikke det faktum at den dommer - etter et år - finner på å ombestemme seg, nok til at blir en «sak», skriver Wolland i anken.

Han skriver også:

– Det er ingen tvil om at det er VGs kampanje mot Advokatfirmaet Rogstad og dets ansatte, som har initiert og drevet denne mistenkeliggjøring av Kjenslis bruk av oversettere i sitt arbeid som forsvarer i Lime-saken.

– Saken vil antakelig bli behandlet i løpet av ca. to måneder, skriver Annicken S. Michaelsen, seniorrådgiver i Borgarting lagmannsrett til VG.

Advokatfirmaet Rogstad og Aba Consulting har ikke besvart VGs henvendelse.

Steingrim Wolland har tidligere uttalt at det ikke har forekommet noe straffbart.