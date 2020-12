HØYRISIKO: Hønsisletta er betegnet som sone 470 i denne oversikten, og har status som en høyrisikosone. Dette er sonen hvor boligfeltet som er berørt av skredet ligger. Foto: Skjermdump / NGI

Skredområdet beskrevet som «høyrisiko» i rapport fra 2005

I NVEs vurderinger, har det vært registrert «middels fare» for jordskred i området hvor et skred gikk i Gjerdrum onsdag morgen. En rapport fra 2005 beskriver samme område som en høyrisikosone.

Publisert: Nå nettopp

Norges Geotekniske Institutt (NGI) presenterte i 2005 en risikovurdering for kvikkleireskred i Gjerdrum kommune, på oppdrag for Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

To soner definert av NVE er berørt av kvikkleireskredet som gikk i kommunen onsdag morgen. I den 15 år gamle rapporten har begge kommunene status som høyrisikosoner.

TV 2 omtalte rapporten først.

Én av disse sonene er Hønsisletta, som er innefatter området hvor flere hus har rast ut onsdag. Risikoen vurderes ut ifra en kombinasjon av sannsynligheten for jordskred, og hvor alvorlige konsekvenser et skred i vil gi i den gitte sonen.

FÅ OVERSIKT: Dette vet vi om jordskredet

Utbygging etter rapport

Hønsisletta er definert med lav risiko for jordskred, viser NVEs oversikt. Den andre sonen, Fjelstad, har middels risiko for skred. Boligfeltet som er berørt, ligger i sonen Hønsisletta, rett over grensen til Fjelstad.

RISIKOSONER: Skredet har gått over grensen mellom sone nummer 85 (Fjelstad) og sone 470 (Hønsisletta). Foto: Skjermdump / NVE

«Utbygging innenfor kvikkleiresoner er en stor utfordring idet det må tas stilling til vanskelige stabilitetsmessige spørsmål. For det første må stabiliteten for hele faresonen analyseres», heter det i rapporten.

«Dette gjøres for å vurdere hvorvidt det kan inntreffe skred av slikt omfang at utbygningsområdet kan bli truet», står det videre. Dette innebærer at områder må «friskmeldes med hensyn til skred» før man kan bygge ut.

Data i kartverkets grunnbok viser samtidig at flere av store deler av boligområdet ble bygget ut i 2008 – kun tre år etter NGIs risikovurdering ble lagt frem.

forrige







































fullskjerm neste Foto: TORE KRISTIANSEN

Ordfører Anders Østensen (Ap) i Gjerdrum kommune sier at kommunen må få tid til å vurdere plan- og byggesaksmessige forhold tilknyttet raset.

– Det er klart det ikke har blitt utbygd uten at det har vært klarert med fagmyndigheter fra NVE eller NGI. Der de har hatt innsigelser, har dette blitt tatt til etterretning. sier Østensen til VG.

– Det er mye leire på Romerike, men det hindrer ikke nødvendigvis utbygging. At det var tiltak som måtte gjøres regner jeg med, men de har også ha blitt gjort.

«Risiko» også i eldre rapport

Også i eldre rapporter har området blitt beskrevet som risikofylt av NVE. I 1984 skrev direktoratet at «det er en rekke registrerte rasgroper i området», om området rundt Fjelstad og Ask.

«Sondérborringer indikerer sensitive masser, antakelig kvikkleire, på varierende dybde», står det i rapporten fra 80-tallet.

Da var det også funnet kvikkleire i en dybde på 15 til 25 meter ved Fjellstad gård.