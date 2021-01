MINNESTED: Lys er tent i Gjerdrum for å minnes de savnede og omkomne etter leirskredet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kronerulling for rammede familier: Har samlet inn over 1,6 million på få timer

En kronerullingskampanje på Spleis.no har mandag samlet inn over 1,6 millioner kroner i løpet av få timer. Innsamlingen er til inntekt for ofrene i skredet på Ask i Gjerdrum.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er helt overveldet og målløs, sier leder Tanya Fjørtoft Valkve i Omsorg Jessheim til VG. Organisasjonen ble startet i desember 2015, for å hjelpe folk som hadde behov med gaver og mat til jul.

Klokken 23.05 mandag kveld, har innsamlingsaksjonen samlet inn 1.647.000 kroner.

– Så kom det noen forespørsler etter nyttår også. Vi hjelper til i hverdagen, og bidrar med sykler, ferieaktiviteter, og støtte til helligdager som jul, påske og 17. mai, forteller hun.

VG har tidligere omtalt organisasjonen som «hverdaghelter».

les også Dette er de savnede og omkomne etter raset i Gjerdrum

Gleder seg til å hjelpe

Valkve forteller at pengene fra denne spleisen selvfølgelig skal gå til å støtte de som er rammet av skredet.

– Vi har snakket med revisor her i Jessheim i dag, som skal hjelpe oss og sørge for at pengene blir skikkelig håndtert.

– Jeg gleder meg til å kunne hjelpe alle som er berørt. Behovet vil være der ganske lenge fremover, ikke bare akkurat nå, sier hun.

Rørt av engasjementet

– Jeg får nesten en tåre i øyekroken når jeg ser disse tallene, sier en av initiativtakerne bak innsamlingen, Sander Ofstad, til VG.

Sammen med partneren Ole Tessem har han lansert kampanjen gjennom Instagram-kontoen NorgeJodel, som de to driver sammen. Kontoen har nesten én million følgere, og de har på den måten nådd ut bredt med innsamlingsaksjonen.

– De siste dagene har vi fulgt nyhetene fra Gjerdrum tett. Det er utrolig trist. Folk har mistet familiemedlemmer og alt det de eier. Derfor hadde vi lyst til å hjelpe med den kanalen vi har bygd opp, forklarer Ofstad.

Han håper pengene kan dekke begravelser til de omkomne, og være til støtte for alle som har mistet husene sine.

Det blir opp til organisasjonen Omsorg Jessheim å forvalte donasjonene – Ofstad og hans partner skal ikke ha noe med den biten å gjøre.

– De siste dagene har vi sjekket ut hvem vi kunne gi pengene til. Da fant vi denne organisasjonen, som har jobbet i nærområdet i mange år. Vi har vært i kontakt med de, og de setter stor pris på initiativet, sier Ofstad.

Daglig leder i Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ, er imponert over innsamlingen.

– Den har jo tatt helt av i kveld. Vi blir ydmyke over at vår tjeneste brukes til en sak hvor folk er så hardt rammet. Det er helt fantastisk å se giverviljen folk har når folk har det som vanskeligst og trenger hjelp, mener han.