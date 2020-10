Pågrepet etter politiaksjon på Vinterbro – løslates

Vinterbro-mannen ble natt til lørdag pågrepet etter at vettskremte naboer ringte politiet. Nå skal han løslates.

Nå nettopp

Hendelsen på fredag skjedde rundt klokken 20.00 og et stort politioppbud var på stedet rundt et kvarter senere. Da hadde mannen forskanset seg i egen bolig. Han ble pågrepet like etter midnatt.

VG fikk tilgang til en overvåkningsvideo som viser en mann som antageligvis bruker et kosteskaft for å slå ut kameraet hos mannens nabo.







Ifølge jourhavende politijurist Linda Tengesdal i Øst politidistrikt skal mannen i 40-årene nå løslates.

– Han blir løslatt i kveld mot meldeplikt. I dette tilfellet mener vi at terskelen for å begjære varetektsfengsling på grunn av gjentagelsesfare ikke er nådd og at meldeplikt, som også er et tvangsmiddel, er tilstrekkelig, sier Tengesdal til VG.

Han er siktet for å ha gått inn på naboens eiendom «uberettiget», skremmende og hensynsløs atferd og for forsøk på vold mot offentlig tjenestemann.

– Det siste var i forbindelse med pågripelsen, sier Tengesdal.

FORSVARER: Siri Langseth forsvarer mannen i 40-årene fra Vinterbro som ble pågrepet fredag, og nå løslates. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Sjokk

Naboene som fikk mannen tett innpå seg er svært overrasket.

– Hvordan kan de løslate ham? Jeg er i sjokk. Dette er bare tull. Det som kommer til å skje nå er at min mann henter mamma og så kommer hun til å bo hos oss. Hun kan ikke være der alene, sier datteren til en sekstiåring bor i nabohuset til den siktede.

VG har vært i kontakt med Vinterbro-mannens forsvarer, Siri Langseth.

– Vurderingen påtalemyndigheten har gjort med å ikke begjære varetektsfengsling er riktig, sier forsvareren til VG.

TATT: Like over midnatt natt til lørdag mannen som forskanset seg i egen bolig på Vinterbro, pågrepet av politiet. Her fraktes han bort. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Torpederte politibil med lastebil

For to år siden var mannen involvert i en annen høydramatisk politiaksjon.

Etter at politiet hadde fratatt mannen en hund, hadde han ringt inn trusler. Han skulle derfor pågripes, skrev VG i november 2018.

Ved hjelp av en lastebil forsøkte han deretter å unndra seg pågripelse. Han torpederte en politibil med lastebilen.

– Patruljer fra Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt deltok i aksjonen, der det ble rettet flere skudd mot dekkene på lastebilen. Ytterligere en patruljebil ble torpedert, og flere ble forsøkt påkjørt, før ferden stanset ved Tusenfryd, og mannen ble pågrepet, sa operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG i november 2018.

Mannen er nå tiltalt for hendelsen.

Ifølge tiltalen, hadde Vinterbro-mannen tidligere samme dag dratt hjem til to polititjenestepersoner, som sammen hadde et 15 måneder gammelt barn.

Der kjørte han en personbil «med stor kraft» inn i bilen som stod parkert utenfor huset, mener påtalemyndigheten.

SKJØT: Politiet avfyrte skudd mot dekkene på lastebilen 17. november 2018 for å stoppe Vinterbro-mannen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Bistandsadvokat: Sterk fare

Jorunn Hegle Hovda er bistandsadvokat for de til sammen seks polititjenestepersonene som er fornærmet i lastebil-saken.

Da VG tar kontakt om løslatelsen, reagerer hun på vegne av sine klienter.

– Jeg er overrasket over den vurderingen. Det er en sterk fare for at han begår nye straffbare forhold når han løslates. Mine klienter vil nok bli overrasket og skuffet over den vurderingen, svarer bistandsadvokaten, sier Hegle Hovda til VG.

Hun forteller at politifolkene som ble utsatt for hendelsene i 2018 har vært preget.

– Alle synes dette var en situasjon som var langt over grensen for hva man skal utsettes for som politi, sier Hegle Hovda.

Hun forteller at klientene er «erfarne og kompetente politifolk som elsker jobben sin».

– Hendelsene var svært dramatiske. Politibetjentene vet hvem han er, og han er tidligere straffet for vold og trusler mot politiet, sier bistandsadvokaten.

Siri Langseth, Vinterbro-mannens forsvarer, ønsker ikke å kommentere bistandsadvokatens uttalelser i detalj.

– Når det gjelder forholdene der det er tatt ut tiltale, ser jeg ikke grunn til å prosedere enkeltheter i den tiltalen gjennom media. Han har erkjent en del av de faktiske forholdene, men ikke at det dreier seg om forsøk på å skade noen, sier hun.

BISTANDSADVOKAT: Jorunn Hegle Hovda representerer seks polititjenestepersoner som er fornærmet i en annen straffesak hvor Vinterbro-mannen er tiltalt. Foto: Gisle Oddstad, VG

Politiet: Helhetsvurdering

VG har spurt politiet om bakgrunnen for at mannen nå skal løslates.

– Det er en konkret helhetsvurdering som går på alvorligheten av forholdet og gjentagelsefaren. I en slik vurdering har vi en hendelse som skaper et stort politioppbud, men det er ikke alene nok til å fastslå gjentagelsesfare, svarer Tengesdal.

Hun understreker at løslatelsen skjer mot meldeplikt, slik at politiet har «kontinuerlig kontroll» på mannen.

– Hva tenker du om hvordan naboene opplever dette?

– Jeg har forståelse for at de opplever det belastende og skremmende når sånne hendelser skjer. Vi vil ivareta de på best mulig måte og oppfordrer til å ta kontakt med en gang de er bekymret, svarer Tengesdal.

Hun er kjent med saken hvor mannen i 40-årene er tiltalt for lastebil-hendelsen, som fant sted for to år siden.

– I saken hvor politifolk er fornærmet, ligger hendelsene noe tilbake i tid. Ettersom det har gått to år, må forholdet vektlegges noe mindre, sier Tengesdal.

Hun legger til:

– Det er en lav terskel for å pågripe ham på nytt. Om det skjer nye forhold, tar vi åpenbart en revurdering av fengslingsspørsmålet.

Publisert: 25.10.20 kl. 21:43