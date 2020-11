STOR – STØRE – NEST STØRST: Partilederne Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) i Stortinget valgnatten 2019. Nå er forskjellen i størrelse mellom partiene innenfor feilmarginen. Mannen i forgrunnen på bildet er NRKs Magnus Takvam. Foto: Helge Mikalsen

VGs partimåling: Nå er Høyre, Ap og Sp jevnstore

Novembermålingen til VG og Respons Analyse er historisk: Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum leder nå partier som er omtrent like store.

Nå er et stort antall velgere på vandring mellom partiene, viser partibarometeret for november som Respons Analyse har laget for VG.

** Høyre går kraftig tilbake med nesten fem prosentpoeng til 21.6 prosent oppslutning.

** Senterpartiet fosser videre fram og lander på 18,9 prosent.

** Arbeiderpartiet går litt tilbake til 22 prosent oppslutning, men er igjen det største partiet fordi Høyres fall er så betydelig.

Strømmer til Sp

– Tre partier har om lag 20 prosent hver. Det er historisk og har aldri skjedd før på våre målinger, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Han sier at Høyre tilsynelatende har mistet «styringstillegget» fra våren 2020, da regjeringspartiet med Erna Solberg og Bent Høie hadde høy tillit for pandemi-håndteringen.

– Det mest iøynefallende trekket i målingen er at «alle» skal stemme Sp for tiden. Det er ikke uvanlig når et parti er i støtet og vokser. Ap har over tid hatt et betydelig velgertap til Sp, Men også Høyre-velgere fra 2017 går til Sp, legger Olaussen til.

15 prosent av dem som stemte Ap i 2017, oppgir nå at de vil stemme Sp om det var stortingsvalg i morgen. Samtidig har Ap også et betydelig velgertap til venstresiden – syv prosent av 2017-velgere går til MDG, SV, og Rødt.

Høyre taper for sin del om lag syv prosent til Sp.

Troverdighet over tid

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum legger ikke skjul på at han er fornøyd med dagens måling:

– VI har vært opptatt av å se hele Norge, at vi vil satse på hele landet. Det tror jeg er et budskap som over tid har satt seg hos folk. Vi har bygget troverdighet over tid. Stadig flere ser på Senterpartiet som sitt verktøy for endringer. Det gjelder for både taxisjåfører og de som jobber på legekontorene rundt i Norge, for å nevne to eksempler, sier Sp-lederen til VG.

Høyre-nestleder Tina Bru sier at nå må de jobbe knallhardt:

– Dette er et for lavt nivå, skriver hun i en e-post til VG.

– Selv om Høyre på de aller fleste målinger er største parti, forteller dette meg at både vi, Venstre, KrF og Frp må brette opp ermene og jobbe knallhardt hver eneste dag for å overbevise flere om at Norge har best av fire nye år med Erna Solberg som statsminister, svarer hun.

Frp i siget

Frp gjør også et byks oppover med 2,3 prosentpoeng til 13,9 prosent, men ligger langt bak de tre store på denne VG/Respons Analyse-målingen.

Venstre og KrF ligger fortsatt under sperregrensen og Høyre faller.

Dermed ville regjeringen ha bare 43 mandater bak seg på Stortinget om det var valg i morgen.

Rødgrønt flertall

Avstanden mellom blokkene er betydelig i rødgrønn favør:

Ap, Sp og SV holder et knappest mulig flertall med 85 mandater til sammen, På toppen av dette gir målingen ni stortingsplasser til MDG og syv til Rødt.

Regjeringspartiene og Frp får samlet 68 plasser på Stortinget. Det er langt unna det rene flertallet de fikk av velgerne i 2017.

Publisert: 02.11.20 kl. 17:38

