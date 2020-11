SKAL VURDERES: Det er sykehjemmet Villa Skaar Valstad, hvor totalt ni beboere nå er døde. Sykehjemmet er blitt rapportert inn til Helsetilsynet etter at en tilkallingsvikar reagerte på manglende smittevern. Foto: Terje Bringedal, VG

Vikar sendte varsel om sykehjem på Eidsvoll: − Ikke noe kontroll

Etter én vakt på Villa Skaar på Eidsvoll sendte en tilkallingsvikar varsel til Helsetilsynet om det varsleren mente var brudd på smittevernet på sykehjemmet.

– Smittede personer gikk rundt som de ville og dørene sto helt åpne, sier varsleren til VG.

På sykehjemmet Villa Skaar Valstad har ni beboere mistet livet på under to uker som følge av coronaviruset. VG har tidligere omtalt hvordan 22 av 23 beboere og 24 ansatte ble smittet. Smitten ble avdekket 4. november.

Nesten 100 smittetilfeller knyttes til utbruddet ved sykehjemmet.

Statens helsetilsyn bekrefter overfor VG at de har mottatt et varsel fra vikaren, og at de vil ta en vurdering av saken etter å ha fått flere opplysninger.

Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, sier følgende om innholdet i varselet:

– Dette tar vi svært alvorlig, og vi vil nå ettergå alle hendelsene i den oppgitte vaktperioden, sier Thorsrud.

Varsleren tok kontakt med Villa Skaar Valstad etter vakten for å si ifra om hendelsene, men opplevde da at ingen tok ansvar. Opplevelsen gjorde at vedkommende ikke ønsket å fortsette å jobbe ved sykehjemmet.

– Etter de funnene var det ikke aktuelt, jeg kommer ikke til å jobbe der. De tok hverken min eller andres sikkerhet på alvor, sier varsleren til VG.

– Ikke noe kontroll

Varsleren forteller at varselet gjelder flere ulike brudd på smittevernregler som ble observert i løpet av en vakt på Villa Skaar Valstad.

Varsleren er helsefagarbeider, har tidligere jobbet på coronapost og har god kjennskap til smittevernrutiner.

– Når en pasient er smittet og skal isoleres, er det veldig strenge regler for hvordan det skal gjøres. På isolasjonsrom skal døren være lukket, den skal aldri være åpen med mindre man skal inn eller ut, forklarer vikaren og legger til:

– Dette gjorde de imidlertid ikke. Smittede personer gikk rundt som de ville og dørene sto helt åpne. De bruke de samme badene som ikke-smittede og de ansatte hadde ikke noe kontroll på hvor det var smittede og hvor det var ikke-smittede.

Helsefagarbeideren reagerte videre også på at sykehjemmet har en katt boende på avdelingen.

– For å gjøre saken mye verre har de en katt som går rundt som den vil, både på ikke-smittede og smittede rom. Da jeg spurte avdelingsleder om dette, svarte vedkommende at katter kan ikke få corona og at det derfor ikke gjør noe.

Manglende rutiner

Varsleren mener sykehjemmet slurvet med smittevernregler på flere områder. Vedkommende trekker blant annet frem uforsvarlig gjenbruk av utstyr og manglende rengjøring.

– Smittevernutstyr skal vaskes i kjemisk bad eller med strålebehandling. Det gjorde de ikke. Jeg fikk beskjed om ta litt håndsprit på utstyret og tørke over med papir før jeg la det tilbake i kurven, forklarer helsefagarbeideren.

Det varsleren sier om håndtering av smittevernutstyr samsvarer med FHIs anbefalinger. Se mer i faktaboks under.

Varsleren reagerte også på at smittevernfrakker ble hengt inne på et skifterom oppå hverandre.

– Helst skal det være en sluse utenfor det gjeldende rommet slik at man kan kle av og på seg i slusen som er lufttett og trygt for alle andre rundt rommet, forklarer vedkommende.

Slik anbefaler FHI at smittevernutstyret håndteres etter bruk: Hansker – kastes i vanlig søppel

Munnbind – kastes i vanlig søppel

Engangsfrakk – kastes i vanlig søppel

Briller / visir – vaskes og desinfiseres eller varmebehandles i dekontaminator/instrumentvaskemaskin eller liknende

Tøyfrakk – vaskes i vaskemaskin etter lokale rutiner Kilde: Overlege i FHI, Preben Aavitsland, skriver i en epost til VG at dette er rutinene for rens av smittevernutstyr. Vis mer

Kommuneoverlegen ikke kjent med varselet

Kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen, er ikke kjent med at andre har sendt et varsel til Helsetilsynet og kan derfor heller ikke uttale seg konkret om påstandene.

Han sier imidlertid at når noen er smittet, skal man isoleres på enerom. Jensen forteller videre at Villa Skaar Valstad ikke har bad på rommene sine, og har enkelte praktiske begrensninger for en optimal løsning.

– Det aller beste er å ha en sluse med undertrykksluft og mulighet for omkledning i slusen, slik at man skifter på smittevernutstyr før man går inn i uren sone og av igjen når du skal tilbake i ren sone, sier Jensen.

Kommuneoverlegen understreker at han har henvist sykehjemmet til FHIs veileder for helt konkrete retningslinjer for drift av sykehjem og utbruddshåndtering.

LES OGSÅ: Dette er FHIs råd til sykehjem

UNDERSØKER FORHOLDENE: Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, skriver til VG at de nå vil ettergå alle hendelser i den oppgitte vaktperioden for å finne eventuelle mangler i etterlevelsen av deres rutiner. Foto: Terje Bringedal, VG

Minimal opplæring

Varsleren forteller videre at vikarene fikk minimal opplæring, og at en av de andre vikarene kom ut med smittevernfrakken feil vei. Smittevernfrakkene var små og rakk en av de ansatte til albuen.

– De høres ut som en pirkedetalj, men det er faktisk krise hvis du kommer inn i et smitterom og har en frakk som går til albuene, påpeker varsleren.

– Vi behandlet smittede og ikke smittede om hverandre, og vi fikk bare beskjed om ta av oss den ytterste frakken da vi skulle inn til de ikke-smittede. Det var også for få på jobb, og de ansatte var helt kjørt. Det var det ikke anledning for å ta pause.

– Dette tar vi svært alvorlig

Dette svarte administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud, på henvendelsen fra VG:

«Vi registrerer at en vikar som har jobbet en vakt har meldt avvik på smittevernreglene. Dette tar vi svært alvorlig, og vi vil nå ettergå alle hendelser i den oppgitte vaktperioden. Vi setter alle ressurser inn for å finne eventuelle mangler i etterlevelse av våre rutiner. Her er det ingen unntak, vi har nulltoleranse for at smittevernreglene ikke etterleves til enhver tid.

Vi innførte omfattende smittevernrutiner i alle våre syv sykehjem i mars måned i år, og vi har i dag kun smitte ved vårt sykehjem i Eidsvoll. På tross av strenge rutiner har smitten kommet inn på dette hjemmet, og det viser hvor alvorlig og uforutsigbar denne pandemien er. Smittevern står øverst på agendaen på alle våre hjem – og i den krevende situasjonen vi står i, har vi selvsagt også ekstra fokus på våre beboere, våre ansatte og de pårørende.»

Endret: Antall dødsfall ved Villa Skaar Valstad sykehjem ble oppdatert fra åtte til ni beboere etter at sykehjemmet meldte om ytterligere ett dødsfall. Dette ble lagt inn 24.11.2020 klokken 13.50.

Publisert: 24.11.20 kl. 13:27

