Full forvirring rundt skoleavslutninger: − Det er kjempetrist

I Asker kommune regnes skoleavslutningene på barneskolen som privatarrangement. I Oslo regnes det som skoleaktivitet, og er dermed et offentlig arrangement.

– Det føles veldig urettferdig, fordi kommunen har gjort unntak for avgangselevene på ungdomsskolen, sier FAU-leder Elin Maria Lilloe-Wall ved Sydskogen skole til VG.

Sydskogen skole er en av barneskolene i Asker som ikke får arrangere skoleavslutning sammen med foreldrene fordi kommunen regner det som privat arrangement.

Lilloe-Wall har selv en syvendeklassing hjemme, og skulle gjerne deltatt på skoleavslutningen.

Tragisk

– Det er helt tragisk at vi ikke skal se hverandre en siste gang sammen med barna våre. Vi har hatt syv år sammen på skolen med disse barna, så det er kjempetrist, sier hun.

Det er 16 elever i klassen til barnet hennes, og dermed er det ikke mulig for foreldrene å delte på skoleavslutningen fordi de blir over 30 personer.

De nasjonale reglene for privat arrangementer sier at man per i dag kan være maks 20 personer inne og 30 personer ute.

Vanskelig å forstå

Rektor ved Sydskogen barneskole bekrefter det Lilloe-Walls sier. Han synes det er vanskelig å forstå.

– Det er nasjonale retningslinjer som er gjeldende, men det er vanskelig å forstå hvordan et arrangement i regi av skolen regnes som et privatarrangement, sier rektor Svein Erik Berg.

– Vi er veldig gode på smittevern, og på vår skole er det god nok plass til å gjennomføre en avslutning hvor smittevern kan følges.

Kommunalsjef for grunnskolen i Asker, Terje Larsen, svarer VG med å si at kommunen kun følger det de har fått beskjed om fra Helsedirektoratet.

– Tirsdag forrige uke fikk vi nyheten fra Helsedirektoratet om at det kun åpnes om vitnemålsutdeling for 10. trinn, fordi det sidestilles med kulturarrangementer. For alle øvrige trinn er det kun avslutninger med elevene og uten foresatte til stede, sier Larsen.

Kulturarrangement

Helsedirektoratet skriver til VG at arrangementer som holdes av skolen, enten i skolens lokaler, på annet offentlig sted som for eksempel rådhus eller i et leid lokale anses som kulturarrangement.

– Vitnemålseremonier for avgangselever i 10 klasse, 3. VGS samt utdeling fag- og svennebrev skal anses som kulturarrangement.

– Blant foreldre til barn i barneskole og barnehage, er det etter direktoratets erfaring mindre sosial kontakt mellom foreldre til barn på ungdomstrinnet og VGS, skriver Ellen Margrethe Carlsen fra Helsedirektoratet til VG på spørsmålet om hvorfor skoleavslutninger for barneskolene regnes som privat arrangement.

Som bryllup og konfirmasjon

– Skoleavslutninger på barneskoler regnes som privatarrangement, sier Tone Bjørdal Johansen i FHI til VG.

– Avslutninger for skoleklassen regnes normalt som en privat sammenkomst der man per i dag kan være 20 personer inne og 30 personer ute.

Johansen legger til at det finnes andre eksempler på slike private sammenkomster som bryllupsfest, konfirmasjon og dåp.

– Smitterisiko på slike sammenkomster regnes som større enn på arrangementer der det ikke er venner og bekjente som samles og dermed normalt mindre tett kontakt mellom deltakerne.

Unntak for Oslo

Skolene i Oslo har fått egne retningslinjer fra kommunen som de følger. Der anses skoleavslutninger som skoleaktivitet, og er dermed offentlig arrangement.

Oslo åpner for at skolen kan velge å arrangere avslutning for en klasse av gangen sammen med foresatte eller organisere avslutning for inntil tre klasser samtidig, men da uten foresatte.

– Dette skoleåret har vært et veldig annerledes år, spesielt i Oslo. Utdanningsetaten ser det som svært viktig å kunne avslutte skoleåret på en god måte for elevene. Derfor har vi bedt om og fått unntak fra reglene, slik at skolene kan arrangere verdige avslutninger med taler, underholdning og vitnemålsutdeling, sier Anne Myhrvold, seksjonssjef i Utdanningsetaten i Oslo.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Helse- og omsorgsdepartementet for å få avklaring i reglene rundt skoleavslutning på barneskolene.