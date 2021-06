UPS: Denne meldingene gikk ut til øyværinger onsdag kveld. Foto: VG-leser

Ba hyttegjester dra hjem ved en feil

Onsdag kveld fikk alle i Øyer en melding med et sylskarpt budskap til hyttegjestene. Men det hele var en «uheldig brukerfeil».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Følgende SMS ut fra Øyer kommune like før klokken 21.30:

«Respekter karantenereglene, hytteboere bes reise hjem.»

Deretter er den samme teksten oversatt til engelsk – og hele meldingen ble sendt ut til alle som oppholdt seg i kommunen på tidspunktet meldingen ble sendt ut.

Gjennom pandemien har nettopp SMS vært et verktøy kommunene har tatt i bruk for å nå ut til både egne innbyggere og eiere av fritidseiendom. Blant de første eksemplene på dette var i påsken 2020, da coronaen nettopp hadde kommet, og hyttekommuner fryktet at helsetjenesten skulle briste dersom smitten kom.

Men i gudbrandsdalskommunen er det knapt smitte nå - med bare tre tilfeller registrert i hele juni måned. Smittetrenden er flat, viser VGs oversikt. Nesten en fjerdedel av innbyggerne er fullvaksinert.

Derfor er også ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) forbauset når VG slår på tråden og spør hva som er årsaken til den strenge tonen mot hyttegjestene.

LAR HYTTEGJESTENE BLI: Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) i Øyer kommune i Innlandet ønsker snarere tvert om at hyttegjestene skal bli i kommunen. Foto: Øyer kommune

Etter en kjapp sjekk, får han klarhet i hva som har skjedd.

– Meldingen er sendt ut, kan ordføreren bekrefte.

– Men det var ved en feil, ja...

Han forklarer:

– Vi skulle sende ut en melding der folk kunne melde seg på vaksine, men så lå det en lagret beskjed der som ved en feil gikk ut, forklarer Midtmageli.

På kommunens Facebook-side beskrives det hele som en «uheldig brukerfeil» - samtidig som innbyggerne oppfordres til å følge med på informasjon om vaksineringen. Ordføreren antar at det er snakk om mellom 4000 og 5000 mottakere av meldingen.

– Har holdt kontroll på coronaen

– Har dere noen gang sendt ut denne meldingen til hyttegjestene?

– Nei!

– Har dere noen gang vurdert det?

– Nei, ikke meg bekjent. Vi har vært tydelige hele veien på at vi har holdt kontroll på coronaen, og har egentlig ikke ønsket nasjonale regler heller.

– Så de som er på hytta i Øyer nå, de kan bare bli?

– Selvfølgelig. Det er ingen fare. På tirsdagen skal vi ha et møte med hyttefolket også – som vi jevnlig har med dem, og i dag snakket vi om hvorvidt vi skulle si noe om corona, men fant ut at nå er det så lite corona at det knapt er noe å si.

Ordføreren opplyser at det går ut en ny SMS til øyværinger. Samtidig kan han forsikre om at hyttegjestene er hjertelig velkommen til en ny sommer i fjellkommunen. Trolig er mange av dem vaksinerte også, sier ordføreren.

– Hyttegjestene er kanskje gjerne fra det sentrale østland - og kommuner dere har måttet gi fra dere vaksinedoser til?

– Det stemmer.

I kartet under ser du oversikt over hvilke kommuner som har måttet gi fra seg vaksinedoser, hvilke som får flere og hvilke som beholder samme antall fra før med regjeringens skjevfordeling: