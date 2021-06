STUDENTER: Slik var det under fadderuken i Bergen i fjor når studenter samlet seg i Nygårdsparken. Nå bevilger regjeringen penger til flere aktiviteter ved semesterstart. Foto: Eivind Senneset, NTB

Studentene får 40 millioner før fadderukene

Pengene deles ut til studentsamskipnadene og skal gå til lavterskeltilbud til studentene, blant annet fadderukene.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen har sammen med Fremskrittspartiet blitt enige og fått flertall for millionstøtten til studentene i revidert nasjonalbudsjett. Fredag skal Stortinget vedta budsjettet.

Nestleder i Stortingets utdannings- og forskningskomite, Kent Gudmundsen (H), sier til VG at studentene kan bruke pengene på det de ser på som nødvendig.

Han sier summen på 40 millioner kroner skal fordeles på studentsamskipnader i hele Norge kort tid etter at nasjonalbudsjett er godkjent.

– Pengene skal gå til lavterskeltilbud for studentene gjennom studentfrivilligheten, fadderukene, eller andre tiltak som studentene ser behov for lokalt. Målet er å gi dem en god start på det nye studieåret, sier Gudmundsen til VG.

Ønsker fadderuke for flere

Gudmundsen sier pengene som bevilges skal brukes i løpet av høsten 2021. Han har vært bekymret hvordan studentene har hatt det under den krevende coronapandemien.

– Det er viktig å ivareta studiemiljøet for eksisterende og nye studenter og vi gleder oss til å se studentene ta tilbake campus, studentsamfunn og studiesteder fra nord til sør, sier Gudmundsen.

Han sier studentsamskipnad nå får en viktig oppgave før sommeren med å bestemme hva pengene skal brukes på.

I mai sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) at regjeringen diskuterte om de skulle sende mer penger til studentsamskipnadene slik at de kunne arrangere en dobbel fadderuke til høsten.

Ingeborg Bolstad, NTNU Dragvoll. Fotogjengen

Vil styre selv

Fadderutvalget ved NTNU Dragvoll har vært positive til dobbel feiring for nye og gamle studenter. De håper studentene som kjenner fadderopplegget og studentmiljøene får frihet til å gjennomføre studiestart slik de selv mener er best, uten innblanding fra statsråden.

– Det er veldig positivt at regjeringen har bestemt dette for da er det en større mulighet for å gjennomføre en dobbel fadderuke for både nye studenter og andreårsstudenter som startet i fjor, sier kommunikasjonsansvarlig Ingeborg Bolstad.

Hun sier hvor mye ekstra opplegg det er mulig å planlegge og til slutt gjennomføre ved studiestart kommer an på hvor mye penger hver skipnad får og hvordan denne fordelingen gjøres.

Dragvoll har 30 linjeforeninger og cirka 3000 nye studenter hvert år.

I en tilleggsundersøkelse til SHoT (Studentenes helse og trivselsundersøkelse) som ble presentert i år, kom det fram at nesten én av fire studenter har hatt selvmordstanker under pandemien.

Lederen for utdannings- og forskningskomité, Roy Steffensen (Frp), sier han har vært opptatt av å sikre at studentene har et best mulig utgangspunkt for å fullføre studiene til tross for krevende tider med pandemien.

Venstres medlem i komiteen, Solveig Schytz, sier de ekstra midlene er viktig slik at studenten kan ta hverdagen i høsten.

– Vi har allerede satt av midler til en rekke tiltak for å støtte studenter som møter økonomiske, faglige eller psykososiale utfordringer som følge av tiltak som er satt inn mot coronapandemien, men mange studenter har sittet alene på små hybler i lang tid.

– Vil vise at campus åpner

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) er fornøyd med at studiestart blir prioriter. Styreleder Sofie Carlsen Bergstrøm sier det allerede er planlagt mye aktivitet under årets studiestart.

– Vi har god kontakt med lærestedene og prøver å få̊ til en ennå̊ bedre fadderuke enn tidligere. Vi vil vise at campus åpner opp etter å ha vært stengt lenge.

Bergstrøm sier det er for tidlig å bestemme hva de ekstra midlene skal gå til og at mye ved studiestart arrangeres med frivillige.

– Det å kunne gi mer penger til flere arrangementer som de frivillige kan sette i gang for flere studenter tenker jeg at er en mulighet. Fadderukene er viktig for trivsel og gjennomføring, det er det første møte med høyere utdanning.