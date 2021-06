MISBRUK AV STILLING: - Vi vet at det tar lang tid før de utsatte anmelder i saker om seksuallovbrudd. Innenfor denne gruppen er de utsatte spesielt sårbare, sier leder for seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos, Emil Kofoed. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Kripos etter VG-avsløring: − På dette området er det store mørketall

Helsetilsynet anmelder få saker der psykologer og psykiatere kan ha utnyttet pasienter seksuelt. Kripos tror det er ekstra vanskelig for denne gruppen å melde fra til politiet selv.

Publisert: Nå nettopp

– Det er alltid i politiets interesse å få informasjon om potensiell kriminalitet. Så kan politiet være med på å vurdere om det har skjedd noe straffbart eller ikke, sier Emil Kofoed, leder for seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos, til VG.

Minst 42 psykiatere og psykologer har de siste 15 årene mistet autorisasjonen for å ha krysset grensen seksuelt med pasienter.

Men bare to av de 42 sakene er anmeldt av Statens helsetilsyn.

I tillegg har Statsforvalteren (gamle Fylkesmannen) anmeldt to eller tre saker (se faktaboks).

DIALOG: Politiet kan bistå Helsetilsynet i sakene og komme med en vurdering av straffbarheten i dem. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Det er ulovlig å skaffe seg seksuell omgang med noen ved å misbruke stillingen sin.

Kofoed tror offentlige etater har for høy terskel for å melde fra når de får kjennskap til potensielt straffbare forhold.

– Hvis man er usikker så kan en dialog med politiet gi en pekepinn på hvor lista ligger over det som er straffbart og ikke, sier han og legger til at det er mulig å legge frem en problemstilling anonymt, uten å bryte taushetsplikten.

– Så er det er politi og påtalemyndighet sitt ansvar å vurdere om det er grunnlag for å etterforske forholdene.

– Ved ikke å melde fra, så vil man i utgangspunktet beskytte behandleren og ikke den som har blitt utsatt for overtramp, sier han.

Åpner interngranskning

Søndag skrev VG at to jurister mener det kan foreligge straffbare forhold i en rekke av sakene Helsetilsynet ikke anmeldte i 15-årsperioden.

Direktør Jan Fredrik Andresen har tidligere erkjent at etaten har vært for tilbakeholdne med å melde saker til politiet. Spørsmålet skal nå tas opp med riksadvokaten.

– I møtene med Riksadvokaten diskuterer vi aktuelle problemstillinger, og temaet om grenseoverskridende atferd vil være et tema som kan være aktuelt å ta opp i et slikt møte, sa Andresen til VG søndag.

– I tillegg har vi både formell og uformell kontakt med de enkelte politidistrikt for utveksling av informasjon og innhenting av råd i konkrete saker. Dette er noe vi godt kan gjøre mer av fremover, sier han.

Helsetilsynet har åpnet interngranskning etter VGs avsløringer.

Etaten kan ikke på nåværende tidspunkt svare på om Helsetilsynet nå vil gå til politiet med flere saker, opplyser kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm.

les også Helsetilsynet om seksuell utnyttelse av pasienter: – Vi har vært for tilbakeholdne med å anmelde

TILBAKEHOLDNE: Søndag sa direktør Jan Fredrik Andresen at Helsetilsynet har vært for tilbakeholdne med å anmelde saker til politiet. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Helseministeren: - Få saker er anmeldt

På spørsmål om Helsetilsynet bør anmelde flere saker, svarer helseminister Bent Høie (H) at han ikke kjenner innholdet i de ulike sakene, men legger til:

– Mitt inntrykk er likevel at det er få saker som er anmeldt og jeg registrerer at Helsetilsynet sier at de har vært for tilbakeholdne med å anmelde og informere politiet, skriver Høie i en e-post til VG.

– Jeg forventer at tilsynsmyndigheten har rutiner for å anmelde til politiet i saker der de mener at det er begått en straffbar handling, og jeg er glad for at Helsetilsynet vil gjennomgå egen praksis i disse sakene.

Høie viser til at det er satt ned en arbeidsgruppe som skal gå gjennom og vurdere tilsynsmyndighetenes håndtering av saker om overgrep av helsepersonell mot pasienter de senere årene.

Utvalget skal blant annet undersøke om det er svakheter i dagens regelverk.

– Det er naturlig at de også vurderer tilsynsmyndighetens praksis med å anmelde til politiet, skriver Høie.

– Store mørketall

De siste 20 årene er det tatt ut tiltale for misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller overmaktsforhold i mellom 700 og 800 saker, ifølge tall fra Kripos.

Det er i underkant av 40 saker per år. Antallet er lavt, og gjenspeiler ikke virkeligheten, tror Kripos-lederen.

– På dette området er det store mørketall, slik vi ser innenfor alle områder det er skjevfordeling av makt, sier Emil Kofoed i Kripos.

– Vi vet at det tar lang tid før de utsatte anmelder i saker om seksuallovbrudd. Innenfor denne gruppen er de utsatte spesielt sårbare. Dermed er terskelen kanskje enda høyere, sier Kofoed.

Alle de fem sakene som ble anmeldt av Helsetilsynet og gamle Fylkesmannen endte i retten.

VG er kjent med at en rekke pasienter selv har anmeldt sine saker. De fleste av disse sakene er henlagt, ifølge VGs undersøkelser.

– Betyr det mer for politiet å få en anmeldelse fra et statlig organ enn en pasient?

– Politiet skal vurdere den mottatte informasjonen objektivt, uavhengig av hvem som har rapportert om forholdet til politiet, sier Kofoed i Kripos.

Han understreker at Kripos ikke kjenner sakenes innhold. Derfor er det vanskelig å vurdere om det er forskjeller på at ofrene selv anmelder, sammenlignet med når Helsetilsynet anmelder, sier Kofoed.

OPPFORDRING: Alle offentlige og private institusjoner har et moralsk ansvar for å varsle politiet dersom de mistenker straffbare forhold, sier Kripos-leder Emil Kofoed. Foto: Hanna Kristin Hjardar

les også Helsetilsynet om seksuell utnyttelse av pasienter: - Vi har vært for tilbakeholdne med å anmelde

ULIKE FORMÅL: Helsetilsynet kan frata helsepersonell autorisasjonen slik at de ikke lenger kan praktisere. Det er politiets oppgave å etterforske og vurdere straffbarhet i sakene. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Vanskelig for de utsatte

Han tror det er varierende kunnskap om lovbestemmelsen.

– Det som gjør denne typen saker vanskelige, er at de gjerne utvikler seg over tid. Det kan være vanskelig for en utsatt å vurdere når kontakten med behandleren går fra å være normalkontakt til noe som ikke er i en normalt.

– Man bygger en relasjon over tid med en sårbar part, som skiller seg fra engangshendelser som festvoldtekt og overfallsvoldtekt. I disse sakene er det en mer glidende overgang. Det gjør at det kan være veldig vanskelig for de utsatte å identifisere når det bikker over, sier Kofoed og legger til:

– Nettopp fordi de har oppsøkt hjelp for utfordringer er de kanskje i en situasjon der de ikke er i stand til å melde fra om at noen har gått over grensen. Da er det viktig å huske at det er den behandlende parten som er den profesjonelle. Ansvaret for å krysse grensen vil alltid ligge hos behandleren, ikke hos den som er under behandling.

MER INFORMASJON: Bistandsadvokat Hege Salomon sier pasientene bør informeres om at de kan ha blitt utsatt for straffbare handlinger. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Bistandsadvokat: Pasienter bør får mer informasjon

Hege Salomon, mangeårig bistandsadvokat og partner i Advokatfirmaet Salomon-Johansen, sier pasienter bør få mer informasjon om hvilke muligheter de har:

– Helsetilsynet bør informere om at pasienten kan ha vært utsatt for straffbare handlinger, og spørre om de ønsker at saken skal anmeldes, mener hun.

I tillegg bør pasientene opplyses om at de har rett til bistandsadvokat. En slik konsultasjon er kostnadsfri, også om pasienten ikke ønsker å gå videre med saken.

– I møte med bistandsadvokat kan de diskutere anmeldelse, få informasjon om straffebestemmelser, foreldelse, beviskrav, rettigheter og plikter som fornærmet i en straffesak, og om selve prosessen.

Salomon understreker at bistandsadvokater har taushetsplikt, og at de ikke går videre med saken til politiet med mindre pasienten selv ønsker det.