Drømmen var å få Tom Hagen til å investere millioner i en «bitcoin-fabrikk» i Egypt. I stedet ble mannen i 30-årene trukket inn i en av norgeshistoriens største krimsaker. Her er den ukjente historien om «kryptomannen».

KRYPTOMANNEN

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Det har skjedd noe ingen må vite om. For 34 dager siden forsvant kona til en av Norges rikeste menn. Politiet jobber i skjul for å finne ut hva som har skjedd.

Denne dagen – 4. desember 2018 – tar en mann i 30-årene fra Østlandet plass i en avhørsstol på politistasjonen i Lillestrøm.

Han får ikke vite mye – kun at Tom Hagens kone er savnet fra boligen i Sloraveien 4 på Fjellhamar.

Helt uoppfordret begynner mannen i 30-årene plutselig å snakke om kidnapping og kryptovalutaen monero.

Ingen utenforstående skal egentlig vite noe om dette nå: At det er lagt igjen et trusselbrev der noen skriver at de har bortført Anne-Elisabeth Hagen (68) – og at de krever løsepenger betalt i monero.

I avhøret har ikke politiet nevnt noe av dette. Mannen sier at han er kjent med at monero er brukt i kidnappingssaker i blant annet USA.

Denne desemberdagen snakker mannen i 30-årene seg inn i det som skal bli en lang og avansert drapsetterforskning.

Selv skal han få kallenavnet «kryptomannen».

I flere omfattende politiavhør, både som vitne og siktet, har han i detalj beskrevet sin bakgrunn, kunnskap om krypovaluta og kontakten med Tom Hagen. Dette er hans historie:

Historien starter med en båttur sommeren 2017. «Kryptomannen» har senere forklart at han hadde noe kontakt med sønnen til Tom Hagen denne sommeren. De har tidligere hatt felles bekjente og deler en interesse for business.

Under båtturen fortalte «kryptomannen» Tom Hagens sønn om sin store lidenskap: Kryptovaluta. Det hadde han vært opptatt av i rundt ti år.

I avhøret legger han ut om sitt store talent for å forstå og analysere markedet for kryptovaluta. Tom Hagens sønn omtaler ham som en uslepen diamant med referanse til talentet, forteller «kryptomannen» til politiet.

En ungdomstid uten mye penger, hadde imidlertid avskåret ham fra å satse i markedet.

Skattelistene forteller den samme historien: Økonomien er skral i årevis. Selv om han fremstår som elegant og pent kledd i sosiale medier, er han tydelig overfor politiet at han de siste årene stadig har slitt med å få endene til å møtes.

I perioden 2007 til 2019 har han kun én gang oversteget 200.000 kroner i årsinntekt. Fra 2008 har formuen stått i null. CV-en hans viser at han har jobbet med blant annet telesalg, logistikk og i butikk.

De siste årene har blikket vært vendt mot kryptovaluta og muligheten for galopperende gevinster. Til politiet har han fortalt om en bitcoin-investering i 2017 der han gikk inn med 15 000 kroner. En uke senere skal summen ha steget til 100.000 kroner.

Han sier at han på et tidspunkt tradet seg frem til en halv million kroner. Målet var å tjene så mye at han kunne få råd til bil og egen leilighet. Samtidig ville han teste med egne penger før han ba om støtte fra investorer til spekulering.

Men uflaksen innhentet ham.

En kompis skal ha anbefalt «kryptomannen» å endre strategi, noe som skulle vise seg å bli en tabbe. Han forteller til politiet at han tapte den halve millionen i løpet av ti minutter. Likevel hadde rushet med de 15 000 kronene som vokste raskt, vist at det er mulig å lykkes.

En plan vokste frem: Han ville bygge opp en såkalt miningfabrikk som utvinner kryptovaluta.

For å klare det, trengte han en investor på laget.

Tilbake til båtturen sommeren 2017. Mannen i 30-årene fortalte om planene til Hagens sønn, noe som endte med at han fikk audiens hos milliardæren selv.

Senere kommer «kryptomannen» til å fortelle i detalj om det første møtet:

Det fant sted i Futurum næringspark i Lørenskog, der Tom Hagen Eiendom holder til. Han har forklart at han var nervøs og kaldsvettet i den nye dressen han hadde kjøpt for anledningen. Både Tom Hagen og hans sønn var til stede da «kryptomannen» presenterte planene.

Mannen i 30-årene la frem flere alternative prosjekter – ikke bare miningfabrikk, men også kjøp og trading av bitcoin. Han hadde også satt opp ulike budsjetter og forslag til hvor mye Tom Hagen kunne gå inn med. Investeringsmodellene varierte fra fem til 175 millioner kroner, har han selv forklart.

Etter det første møtet skal Tom Hagen ha uttrykt at han ville høre mer om planene, ifølge «kryptomannen».

Kanskje lykken var i ferd med å snu i hans retning?

Han hadde hatt mye uflaks gjennom livet, forklarer «kryptomannen» til politiet. En rekke faktorer hadde ført til at han var i en krevende privatøkonomisk situasjon. I en periode spiser han bare kokt ris og må støtte seg på foreldrene.

I avhør har han forklart at han fikk forventninger etter å ha møtt Tom Hagen.

Han håpet at dette skulle være starten på noe nytt.

For å utvinne kryptovaluta, må man ha mange datamaskiner som trenger store mengder kraft.

For å unngå skyhøye strømregninger, vil «kryptomannen» utnytte solenergi for å gjennomføre den energikrevende jobben. I presentasjonen foreslår han å etablere en miningfabrikk i Egypt – der man har nok av sol å ta av.

Sitt eget overskudd ville han bruke til å starte en internatskole for trengende barn – i nettopp Egypt.

Men Tom Hagen var ikke interessert. Etter kun få møter avviste han blankt en slik investering i det afrikanske landet, ifølge «kryptomannens» forklaring.

Likevel fortsatte møtene utover høsten 2017. Ifølge «kryptomannen» snakkes det fortsatt om en miningfabrikk – men da i Norge. På dette tidspunktet er det først og fremst bitcoin-trading som er hovedtema.

Å trade betyr å spekulere i prisbevegelser og gjøre hyppige handler innenfor korte tidsperioder. Budskapet er klart: Muligheten for å tjene penger er stor, forklarer «kryptomannen»:

De kunne bli størst i Norden – og kanskje også i Europa.

Vi spoler halvannet år frem i tid. Fire dager før julaften i 2018 kalles «kryptomannen» inn til et nytt avhør på politistasjonen i Lillestrøm.

Anne-Elisabeth Hagen har vært borte i nesten to måneder, men fremdeles vet ikke offentligheten om den topphemmelige etterforskningen.

Nå vil politiet ha klarhet i noe «kryptomannen» snakket om i sitt første vitneavhør. Hva mente han da han snakket om monero og kidnapping?

Fortsatt har ikke politiet sagt noe annet enn at Tom Hagens kone er savnet fra sin bolig.

«Kryptomannen» forklarer at kidnapping det var en kobling han selv hadde gjort da han hørte at hun var savnet, og viser til at han har lest om slike saker i media. Han sier at han fortalte dette til politiet fordi han ville at de skulle sjekke muligheten.

Hans eneste ønske er at hun skal bli funnet.

At kryptovaluta kunne være involvert, var en tanke som hadde streifet ham på grunn av muligheten for å skjule spor.

Politiet spør om hvilke kryptovalutaer han og Tom Hagen snakket om i møtene. Han svarer at det var flere ulike, men at det var bitcoin som var viktigst.

Monero hadde også blitt nevnt, men det var ikke snakk om å gjøre investeringer i monero, ifølge «kryptomannen». Han sier at han ikke er så godt kjent med monero, men at han vet at det kommuniseres gjennom kryptiske koder og at den brukes av kriminelle.

Han har selv aldri investert i denne kryptovalutaen, sier han.

VG har forelagt «kryptomannens» forsvarer Dag Svensson en rekke spørsmål basert på innholdet i denne artikkelen.

– Min klient er fortsatt siktet og det er foreløpig ingen endring i hans status. Han er fortsatt klar på at han har ingen befatning med fru Hagens forsvinning. Min klient opplever det som svært vanskelig å fortsatt være en del av Lørenskogsaken, sier Svensson.

Les resten av tilsvaret her «Min klient er fortsatt siktet for svært alvorlige straffbare handlinger. Det er åpenbart at det gjør tilværelsen vanskelig, særlig fordi saken nesten daglig blir omhandlet i media. Han prøver å leve et liv mest mulig normalt, men blir altså nesten daglig minnet på saken ved hyppige notiser og artikler i media. Min klient og jeg som hans forsvarer forventer at politi og påtalemyndighet prioriterer å fase han ut av saken og henlegger siktelsene. Min klient har ikke hatt kontakt med Tom Hagen etter at han ble siktet. Når det gjelder de øvrige påstander som fremkommer har vi ingen kommentarer til. Sakens dokumenter er fortsatt klausulert og vi er derfor forhindret i å kommentere dette nærmere.» Vis mer

Det skulle bli mange møter med Tom Hagen i Futurum næringspark. Selv har «kryptomannen» anslått rundt 15 møter fra sommeren 2017 til sensommeren 2018. Han har anslått at han var der cirka én gang i måneden. Rundt halvparten av gangene kom han uanmeldt.

Tom Hagen har i politiavhør anslått at det var 6-7 møter. Hagen har også en versjon av møtene med «kryptomannen».

Milliardæren forteller politiet om mannen i 30-årene allerede dagen etter at kona forsvant.

Han forklarer at han ikke husker navnet på den «unge gutten», og forteller at det var hans sønn som hadde satt dem i kontakt. Hagen har sagt til politiet at dersom han hadde vært 20-30 år yngre i dag, så ville han ha satset hardt på kryptovaluta.

I en samtale med politiet 2. november 2018, tre dager etter at kona var borte, kommer Tom Hagen med en beskrivelse av «kryptomannen». Heller ikke i denne samtalen husker han navnet på «kryptomannen», men bruker et fornavn som likner. I politiets egenrapport er samtalen med Hagen beskrevet slik:

«NN ser ut som en mormoner og er utdannet (..). Han ville vie livet sitt til bitcoins, trodde det var fremtiden. De hadde 6-7 møter i løpet av 18 måneder. Hagen har tatt seg tid til å høre, det har vært hyggelig og han lærte mye av det. NN var litt hemmelighetsfull på hva det skulle være, han snakket om både mining og kjøp og salg av bitcoins. Hagen var interessert i å prøve, men det kom aldri frem til noe konkret. NN ba om 10 millioner NOK, men det var ikke aktuelt og han har ikke gått inn med noen midler. Hagen hadde det for travelt i det siste til at han hadde tid til å satse.»

I denne samtalen med politiet i 7.etasje på Thon Hotell Lillestrøm, får han også direkte spørsmål om han noen gang har hørt om kryptovalutaen monero – valutaen fra trusselbrevet som Hagen hadde skummet gjennom noen dager i forveien.

Han forteller at nei, den valutaen har han ikke hørt om.

I alle fall ikke som han har fått med seg, legger Hagen til.

Hvorfor forklarer de to seg så ulikt om monero, undrer politiet. Og hva er grunnen til at de uenige om antall møter?

VG stilt en rekke spørsmål om innholdet i denne saken til Tom Hagen og hans forsvarer, advokat Svein Holden.

– På grunn av min taushetsplikt er jeg avskåret fra å besvare spørsmålene som er stilt, sier Holden til VG.

I løpet av vårmånedene 2018 poster «kryptomannen» resultatet av en IQ-test på Facebook-siden sin. Testen viser en IQ på 136. Ifølge Mensa Norge, som er en forening for landets glupinger, er det bare to prosent av befolkningen som har over 130 i IQ.

I samme periode går det dårligere med drømmen om å få Hagen som investor. «Kryptomannen» forklarer at han blir mer og mer skuffet. Enormt med tid har gått med på å holde seg oppdatert i kryptovaluta-markedet, noe som har gått utover både studiene og økonomien.

Han kommer til slutt ingen vei, forklarer han senere til politiet. Til tross for at han justerer investeringsplanene helt ned til fem millioner kroner, biter ikke Hagen på.

Ikke en eneste krone investeres.

Til politiet forteller «kryptomannen» at han ser likhetstrekk mellom Hagen, som han omtaler som en smart mann – og seg selv. Likhetene går mest på hvordan de ser på det globale markedet.

Til politiet har Tom Hagen omtalt seg selv som teknologisk tilbakestående. Han har sagt at han ikke bruker teknologi.

På et tidspunkt sier «kryptomannen» at han mistenker Hagen for å spille litt mindre kunnskapsrik enn han egentlig er når det gjelder kryptovaluta. Han mener Hagen forstår prosessene bak.

Om seg selv sier han at styrken først og fremst er å kunne lese markedet. Der er han best og kan bli virkelig stor, forteller han.

Som investeringsrådgiver for Hagen kunne han enkelt ha tredoblet milliardærens verdier. Selv foreslo «kryptomannen» at han skulle få 30 prosent av overskuddet.

Mannen i 30-årene sier at han til slutt ble lei av den manglende fremdriften, og ga opp.

Han hevder at det siste møtet med Hagen var enten 17. eller 18. august 2018. Deretter opphørte kontakten helt, ifølge han selv.

8. mai 2020 – halvannet år senere: Tom Hagen er nettopp blitt løslatt fra Oslo fengsel. Han har sittet 11 dager i varetekt, mistenkt for å ha drept eller medvirket til drapet på sin kone gjennom snart 50 år.

Etter det VG kjenner til leser Hagen et avisoppslag der den såkalte «kryptomannen» er omtalt. Dagen i forveien hadde mannen i 30-årene blitt pågrepet og siktet for medvirkning til drap. Kort tid etter endres siktelsen til bortføring eller medvirkning til bortføring.

Da Hagen løslates, har politiet har allerede gjennomført det første siktetavhøret av «kryptomannen». Der sier han at politiet er på villspor og at etterforskningen er ute av kontroll.

Spørsmålene fra politiet er mange og detaljerte. De konfronterer ham med det han sa i vitneavhørene i 2018. Politiet kaller forklaringene hans påfallende.

Hvordan kunne han begynne å snakke om både monero og kidnapping i en tid der forsvinningen ikke var offentlig kjent?

Han hevder først at infoen kom fra politiet. Men ifølge VGs opplysninger sitter politiet på både lyd og tekstutskrift av det aktuelle avhøret, som viser at de kun hadde fortalt at kona til Tom Hagen var savnet.

Konfrontert med det, gjentar «kryptomannen» at snakket om kidnapping hadde utspring i at han selv hadde lest om kidnappinger i kryptomiljø, og at det dermed var naturlig å trekke slike slutninger. Han sier det ville ha vært dumt av ham å nevne monero og kryptovaluta om han selv var innblandet.

I avhør som siktet får «kryptomannen» også inngående spørsmål om hvorvidt monero var tema i møtene med Tom Hagen. Han forteller at han hadde inntrykk av at Hagen var interessert i denne kryptovalutaen. Hagen stilte flere spørsmål, blant annet om anonymiteten monero gir, ifølge «kryptomannen».

Mannen i 30-årene hevder at Hagen spurte så mye om monero at han på et tidspunkt så det nødvendig å advare milliardæren om farene for å bli offer for kriminelle aktører i kryptomarkedet siden denne valutaen er så populær blant de som driver med lyssky betalinger.

Ifølge «kryptomannens» forklaring fortalte han Hagen dette: At monero ble brukt av «slemme kriminelle» – og at den også var brukt i kidnappingssaker.

Samtidig uttrykker han en bitterhet mot Tom Hagen. Han har nemlig lest i VG at milliardæren fra Lørenskog har investert stort i monero. Dette for å ha midler i tilfelle han måtte betale for å få kona tilbake.

I februar 2019 kjøpte Hagen monero for vel 30 millioner norske kroner. Da Hagen og kryptomannen ble pågrepet våren året etter, hadde verdien steget med rundt 76 %, viser VGs egne undersøkelser. I utgangspunktet økte beholdningen dermed til cirka 52 millioner kroner, men deler ble brukt da han overførte 13 millioner til motparten sommeren 2019.

Milliardæren har likevel tjent godt på monero-kjøpet.

I avhør uttrykker «kryptomannen» at han føler seg brukt. Han antyder overfor politiet at Tom Hagen har latt seg inspirere av hans presise kunnskap om kryptomarkedet og uttrykker at han føler på et svik.

I avisartiklene som Tom Hagen får se på sin løslatelsesdag. 8. mai, omtales deler av den kontakten han har hatt med «kryptomannen».

Selv om han er anonymisert, kjenner Tom Hagen ham igjen. Han omtaler ham som «guttungen». I en oppgitt tone skal Hagen ha sagt følgende til personer rundt seg :

– Skal politiet virkelig gå på ham?



Mannen i 30-årene er fremdeles siktet for bortføring eller medvirkning til bortføring i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Han er ikke avhørt av politiet siden i fjor sommer. Tom Hagen er fremdeles siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone. Begge nekter straffskyld. Hagen satt 11 dager i varetekt, mens kryptomannen ble pågrepet en torsdag kveld og løslatt allerede lørdag samme uke.

VG har sendt en rekke spørsmål basert på innholdet i denne saken til politiet. De ønsker ikke å kommentere:

– Politiet kommenterer ikke de siktedes politiforklaringer underveis i en pågående etterforskning. I den grad opplysningene stammer fra straffesaksdokumenter, anses det uheldig at det refereres dette både av hensyn til etterforskningen, de siktede og de pårørende, skriver politiinspektør Gjermund Hanssen i en e-post.

På spørsmål om hva som er status på etterforskningen rettet mot «kryptomannen» svarer Hanssen at saken er under etterforskning. Han ønsker ikke å svare på om mistankegrunnlaget mot ham er svekket eller styrket.