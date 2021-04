STORKAR: Mens vanlige praksis i de fleste norske kommuner er å henge opp et fotografi av avgåtte ordførere, går de hakket lengre på vestlandet. Terje Søviknes (Frp) har vært ordfører i nesten 20 år i Os – og nå vil den tidligere ordføreren for evig tid kunne følge med på hva som skjer på rådhuset, fra maleriet på veggen. Foto: Privat

Brukte 50.000 offentlige kroner på oljemaleri av Terje Søviknes

Tidligere Os-ordfører og statsråd Terje Søviknes (Frp) er foreviget i oljemaling. Frp-toppen forstår at det nok er ulike syn på om det er en nødvendig prioritering.

Av Martin Lægland

Publisert: Nå nettopp

Os kommune har side 1837 hatt tradisjon for å male sine avgåtte ordførere. Det var ikke en tradisjon de hadde tenkt å bryte med, da de ble slått sammen med Fusa til Bjørnafjorden kommune.

– Dette er en lang tradisjon i Os som går helt tilbake til 1800-tallet. Vi valgte å fullføre tradisjonen selv om vi er slått sammen til en ny kommune, sier Terje Søviknes til VG.

Dermed kan man nå beskue den tidligere oljeministeren på oljemaleri.

Utlyste konkurranse

I høst utlyste kommunen en konkurranse om å male de to siste ordførerne i Os kommune, Terje Søviknes (Frp) og Marie Lunde Bruarøy (H). Søviknes har de siste årene hoppet inn og ut av regjeringen – han har både vært olje- og energiminister – og hatt en kort visitt som folkehelseminister fra desember 2019, før Frp gikk ut av regjering en måned senere.

I periodene Søvikens har vært i regjering, har Bruarøy fungert som ordfører i kommunen – og hun var dermed teknisk sett kommunens siste ordfører, da kommunen ble del av sammenslåtte Bjørnafjorden ved årsskiftet 2020.

Nå er de begge foreviget med hvert sitt oljemaleri.

I konkurranseutlysningen fra Bjørnafjorden kommune om å male de to ordførerne ba administrasjonen om at «Portretta skal vera utført i oljemåling. Vi ønsker eit naturalistisk stiluttrykk.»

Oppdraget gikk til Bergenskunstneren Eirik Broll Stalheim.

Terje Søviknes håper å kunne ta opp kampen om å bli ordfører i nye Bjørnafjorden kommune – i 2023. Foto: Frode Hansen

Søviknes: – Imponert

Maleriene ble avduket lørdag 24. april, og henger på Oseana kunst- og kultursenter.

Terje Søviknes er imponert over kunstneren som har foreviget ham, og er tilfreds med å nå henge på veggen sammen med resten av ordførerne i Os kommune.

Han forteller om avdukingen, da han for første gang fikk se maleriet:

– Det var spesielt, selv om jeg hadde lave skuldre i forkant. Jeg ble veldig imponert av kunstneren som står bak maleriet.

I bakgrunnen på bildet til Søviknes er både kulturhuset Oseana og Luranetunet bo- og omsorgssenter – to kommunale prosjekter som begge ble bygget under Søviknes’ tid som ordfører.

Forrige maleri, før de to som nå ble avduket, ble ervervet rundt 1999 – da Terje Søviknes tok over som ordfører i Os – der han har styrt i nesten 20 år.

OLJEMINISTER PÅ OLJEMALERI: Terje Søviknes poserer ved siden av Terje Søviknes, malt av kunstneren Bergen-kunstneren Eirik Broll Stalheim. Foto: Privat

Verdt én tiendedels sykehjemsplass

Kunstneren som fikk oppdraget om å male de to siste ordførende i Os fikk et honorar på 100.000 kroner for begge de to maleriene samlet.

– Det er jo mye penger, så det vil sikkert vært ulike syn på om dette er riktig bruk av kommunens penger. Men i det store bildet er det relativt beskjedent. Jeg var jo ordfører i nesten 20 år. Men jeg har ikke stått på barrikadene for at vi skal prioritere dette, for å si det sånn, sier Søviknes.

– Hvor mye eldreomsorg kan man få for 100.000 kroner?

– Jo, da kan man jo få litt. Man kunne fått en tiendedels sykehjemsplass i et år for eksempel.

– Er det riking å prioritere det ned for å få oljemalerier av tidligere ordførere?

– Dette er ikke en prioritering mellom de to, så mye penger er det ikke i praksis. Så det får marginale utslag, om i det hele tatt noen, på tjenestetilbudet i Os kommune.

Vil kjempe om ordførerkjede i 2023

Til tross for at maleriet er på veggen, og ordføreren er takket av, står ikke noe tilbake på ambisjonene om igjen å få rasle med ordførerkjedet:

– Jeg anser meg ikke som helt ferdig med lokalpolitikken. Jeg er klar for å gå inn igjen som ordfører for å få litt mer handlekraft og utvikling tilbake i kommunen, sier han, og sikter seg inn på lokalvalget i 2023.

– Blir det enda et nytt oljemaleri om du får nye 20 år som ordfører?

– Det får tiden vise, men det blir nok ikke 20 nye år, humrer Søviknes, og understreker at han mener Frp har mye ugjort i den nye kommunen.

AVDUKING: Her de to tidligere Os-ordførerne Terje Søviknes og Marie Lunde Bruarøy for første gang se hvordan de ser ut, under avdukingen av maleriene i helgen. Foto: Skjermdump / Bjørnafjorden kommune

– Holder med fotografi

Ordfører i den nye kommunen Trine Lindborg (Ap) forteller at hun synes det er fint at de har fått fullført tradisjonen til Os kommune med å male avgåtte ordførere. Hun forteller at det ikke er tatt stilling til hvordan avgåtte ordførere i Bjørnafjorden kommune skal foreviges.

– Skal tradisjonen videreføres i den nye kommunen?

– Nei, jeg har ikke personlig noe ønske om det. For min del går det greit med et foto. Men det er opp til kommunestyret.

Hun fortsetter:

– Mange synes det er en fin utstilling med alle ordførerne nå, og blir litt preget av det. Og så er det jo flere som synes det er litt stas at man får laget maleri av de avgåtte ordførerne, sier Lindborg.

PSSST! Søviknes er ikke den eneste ordføreren som har fått maleri av seg selv i nyere tid. I 2019 laget den anerkjente kunstneren Håkon Bleken noen mindre fordelaktige karikaturer av Trondheim-ordfører Rita Ottervik, en politiker han har svært lite til overs for.

Det skjedde vel å merke ikke på bestilling fra Trondheim kommune.