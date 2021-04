Les dagens VG her!

Klarer du ikke å løfte skulderen og får aldri fri fra smertene? Vond skulder er en av de største årsakene til sykefravær i Norge. Her er ekspertenes beste skulderråd.

Året er 1978. Grete Waitz tenker å legge opp. Hun skal bare en ferietur til New York og løpe maraton der først.

Resten er historie.

Libanon er midt i den dypeste økonomiske krisen i landets moderne historie. Lenge ble landet omtalt som Midtøstens Sveits, som et økonomisk kraftsentrum i regionen. Rike golfland plasserte pengene sine her i bytte mot god avkastning og diskresjon.

Men det virker fjernt nå. Økonomisk inflasjon har gjort at valutaen, det libanesiske pundet, har mistet nær 90 prosent av verdien sin målt mot den amerikanske dollaren. Nå satser folket på kryptovaluta.

