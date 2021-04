Lysbakken til SVs landsmøte: − Festen til de rike er snart slutt

HAMAR (VG) I sin tale til landsmøtet lover Audun Lysbakken at skattene på «store formuer og skyhøy arv» vil gå i været hvis SV får makt etter valget.

SV-leder Audun Lysbakken tar et oppgjør med statsminister Erna Solbergs (H) skattepolitikk i sin tale til SVs digitale landsmøte.

– Erna Solberg har rigget skattesystemet vårt for de rike. En liten elite får mer og mer makt over fremtiden vår, sier Lysbakken.

– Køen av mennesker foran fattighuset i Oslo har blitt et symbol på Forskjells-Norge under pandemien, legger han til.

Ifølge SV-lederen har Høyre «latt folk som har lite eller er syke få betale for skattefesten til overklassen med en lang rekke usosiale kutt».

SV-leder Audun Lysbakken taler fra SVs landsmøte på Hamar. Foto: HELGE MIKALSEN

Lover skatteøkninger

– Festen til de rike er snart slutt. Om SV får makt går skattenivået på store formuer, skyhøy arv og millionlønninger i været, lover Lysbakken.

Videre lover han å omgjøre flere deler av regjeringens politikk.

– Barna skal få brillestøtten tilbake, kuttene mot uføre og folk på arbeidsavklaringspenger skal gjøres om og barnetrygd og minstepensjon skal opp, sier han.

Vil ha flere stillinger og nye reformer

Lysbakken sier at SV vil ha 500 nye helsesykepleiere på skolene og en større krisepakke til psykisk helse. I tillegg vil partiet ha 1000 nye stillinger i barnevernet de neste fire årene.

Lysbakken kommer med et stikk til finansminister Jan Tore Sanner (H) og avfeier at det er snakk om «budsjettknipe» framover.

– Vi kommer sikkert til å høre høyresiden slå fast at tiden for nye velferdsreformer er over, sier Lysbakken før han legger til:

– Feil. Dette er tiden for nye velferdsreformer.

Lysbakken sier at SV vil prioritere to nye reformer: Tannhelse til en «rimelig pris» for alle – og gratis SFO i hele landet, slik VG tidligere har omtalt.

Om tannhelse sier Lysbakken at SV skal starte med de eldste og de yngste, og så gradvis senke egenandelene for alle.

– Det er et stort steg videre for velferdsstaten vår, sier Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken taler fra SVs landsmøte på Hamar. Foto: HELGE MIKALSEN

Vil ha egen boligminister

SV-lederen løftet også fram et nytt forslag: Dersom det blir en rødgrønn regjering etter valget, mener han at regjeringen bør ha en egen boligminister.

– Vi skal legge om skattesystemet sånn at prisveksten dempes og det lønner seg mindre for de rike å putte penger i eiendom. Og vi skal ha en nasjonal boligplan for å sørge for at det bygges nok og riktig, sier Lysbakken.

Lysbakken åpnet landsmøtetalen sin med å si at han gleder seg til å møte partiet sitt igjen.

Han er på Hamar sammen med en liten gruppe SVere, men nesten alle delegatene må følge med hjemmefra.

På landsmøtet skal SV avgjøre hva de mener om betente stridstema som aktiv dødshjelp og liberalisering av abortloven.

