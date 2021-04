KOLLAPSET: Bolighuset i Fotlandsvåg på Osterøy kollapset i eksplosjonen. Foto: Privat

Hus utenfor Bergen kollapset etter eksplosjon og brann

En person er savnet etter brannen på Osterøy.

Det bekrefter politiet, som sier at de ved 11.30-tiden fortsatt jobber med å slukke brannen. Det er registrert fire beboere på adressen, og politiet har kontroll på tre av dem.

– Det har vært snakk om mulig sprengstoff på tomten, så den må bli sikret før politiet går inn på skadestedets, sier fungerende vaktkommandør ved 110-sentralen Shahrooz Lahooti til VG.







Kommunen har blitt varslet og ivaretar innbyggerne.

Politiet fikk inn flere meldinger klokken 08.39 om det som ble omtalt som en eksplosjon i ett hus med påfølgende brann på Osterøy, nordøst for Bergen.

– Første enhet kom frem og kunne bekrefte at huset var kollapset. Det er totalskadet og har rast. Det er ikke mulig å ta seg inn, sier Lahooti.

Han forteller at det var flere mindre eksplosjoner etter at de ankom stedet. Rundt 20 personer ble evakuert fra nabolaget.

BRANN: Nødetatene rykket ut til boligbrannen på Osterøy i morges. Foto: Anders Totland/Bygdanytt

Øystein Bjørsvik (70) satt ved frokosten på kjøkkenet da han så røyk fra nabohuset.

– Vi hørt en kraftig eksplosjon og sprang ut. Hele huset var rasert, sier Bjørsvik til VG.

Taket på murhuset fra femtitallet var sklidd ned, mens store deler av andre etasje var rast ned. Gjennom vindusåpningen i første etasje kunne de se himmelen.

70-åringen varslet 113.

– Mens jeg snakket med operatøren, så jeg åpne flammer. Femti minutter senere sto bare grunnmuren igjen, forteller Bjørsvik.

Hovedveien gjennom Fotlandsvåg ble stengt, men Kjersti Myrjord og Rune Toftum ble vinket forbi åstedet klokken 09.50.

– Huset er totalt nedbrent. Bare muren står igjen, sier Myrjord til VG.

Bergens Tidende har snakket med to naboer, som forteller at de våknet av et kraftig smell som de oppfattet som en eksplosjon.

– Vinduer og bygningsdeler ligger blåst ut over jordet rundt 20 meter fra huset og ut mot veien. Det gikk cirka fem minutter fra eksplosjonen til huset begynte å brenne. Etter noen få minutter var huset fullstendig overtent, sier den ene naboen til BT.