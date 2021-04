RUS-BØNN: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg flagger sitt syn på rusreformen. Hun ber Ap-landsmøtet tenke seg om. Foto: Helge Mikalsen, VG

Erna Solberg ber Ap bli med på å avkriminalisere små doser narkotika

Statsminister Erna Solberg (H) går nå ut og flagger sin holdning i rusreformdebatten: – Som ledd i en stor sosialpolitisk reform håper jeg Ap blir med på å avkriminalisere små doser narkotika, sier hun.

Vi møter statsminister Erna Solberg på hennes kontor sent tirsdag ettermiddag. Hun har fått med seg den heftige debatten rundt rusreformen.

Frontene før torsdagens landsmøte i Ap er steile knyttet til avkriminalisering, som innebærer at kjøp, bruk og besittelse av små doser narkotika til egen bruk ikke lenger skal straffes.

– Tanken bak reformen er at folk som misbruker narkotika skal få helsehjelp fremfor straff, sier Solberg.

Hun sier de har gått en lang vei i Høyre, men at de nå har bestemt seg.

– Vi har hatt en lang tradisjon i Høyre for at rusmisbrukere skal hjelpes, gjennom at vi har gitt pasientrettigheter og lavterskeltilbud, som blant annet tannbehandling til rusmisbrukere. Men vi har hele tiden holdt på med at de samtidig skal straffes, sier hun.

– Så har erkjennelsen vår kommet til at den type oppfølging av ungdom er for tilfeldig, den er for lite systematisk og har for mye preg av straff. Og den blir sosialt ujevn, sier Høyre-lederen.

Hun går langt i å si at det ikke er likhet for loven:

– Det er ingen tvil om at du raskt får en påtaleunnlatelse eller unngår bot hvis du har ressurssterke foreldre med god økonomi, mens hvis du ikke har foreldre som kan hjelpe deg ut av den situasjonen, så får du en annen oppfølging.

– Sosialt urettferdig

Statsministeren utdyper det enda mer ved si at de som er fra mer utsatte områder – og som ikke kan skjule seg bak fine klær og fasader – oftere blir tatt.

– Et aspekt av vår erkjennelse er at dagens ordning overfor unge, er sosialt urettferdig. Barn av foreldre som er godt rustet vil fikse det på en helt annen måte. Det er et tankekors at det ofte er slik at de som ruser seg minst er de som oftest blir tatt for å ha rus.

Hun lover at de skal innføre et system som gjør at avskaffelse av straff vil gi bedre oppfølging og resultater.

– Vi skal ta med oss det gode fra ungdomsoppfølgingsprogram som har fungert og introdusere dem i en hjelpelinje og støtteapparat, fremfor å ha et spor hvor det skal komme på rullebladet ditt – og du eksempelvis skal få problemer med å komme til USA.

Hun legger til:

– Og er du mindreårig så vil foreldrene dine bli informert om at du er tatt.

ERNAS RUSVEI: – Du kan ikke ha ulike lover for ulike personer. Vi har erkjent at det er oppfølgingen og ikke straffen som er viktig. Derfor er vår rusreform nødvendig og som i ettertid kommer til å være viktig for Norge. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Hvordan forsvare det overfor Høyre-velgere rundt omkring i hele landet som ikke vil at det skal bli lovlig for deres barn å ruse seg på narkotika?

– Vi skal ikke legalisere, vi skal avkriminalisere, det er stor forskjell. Det vil fortsatt ikke være et legalt omsetningsmiddel, vi skal straffe de som selger, og løpe etter bakmennene, men vi mener det er feil å kriminalisere om noen har på seg små doser.

– Det viktige er, presiserer hun:

– At vi ikke lenger løper etter rusmisbrukeren som har slitt over lang tid og som ender med stor bøtegjeld og aldri kommer ut av systemet.

– Mange foreldre vil da tenke at da kan ungdommen deres ta seg en liten blås lørdag kveld uten å risikere straffeforfølgelse?

– Hvis politiet tar deg vil du bli automatisk meldt og det vil bli gitt beskjed til foreldrene dine under 18 år. Du vil få møtetid hos kommunen og du vil kunne få gebyr hvis ikke du møter. I den møtetimen vil det bli fokus på om du har et rusproblem eller har andre problemer.

Solberg mener det blir et bedre system enn dagens.

– I dag ender det ofte med at du får en bot eller påtaleunnlatelse som kommer i posten. Nå skal vi i stedet ha systematisk oppfølging, hvor de som blir tatt må fortelle hvorfor du ruser deg og hva som er problemet ditt.

– Små doser straffes ikke i dag

Hun viser også til at dagens praksis heller ikke gir straff.

– Veldig små doser straffes heller ikke i dag – det gir påtaleunnlatelse. Hvor grensen går for å avkriminalisere er vi interessert i å snakke med Ap om og hvilke tiltak vi skal ha. Det neste steget blir å lage en forskrift for hvordan dette skal endres i praksis.

Hun liker ikke at tvilen på reformen ha spredt seg i Ap.

– Spørsmålet er om en rusreform skal omfatte alle på lik linje – eller om man skal differensiere mellom rusavhengige og rekreasjonsbrukere, uttalte Aps ruspolitiske talsperson Tellef Inge Mørland til VG mandag.

– Loven er lik for alle og det mener vi er et viktig prinsipp. At du skal gjøre noe kriminelt for noen, som primært rammer unge mennesker og såkalte rekreasjonsbrukere, mens andre slipper, blir prinsipielt feil, svarer hun.

– Ikke bare viktig sak for Venstre

– Rusreformen kom 19. februar; hvorfor kommer dine signaler først nå?

– Det er for å vise at dette ikke bare er en viktig sak for regjeringspartner Venstre, men en sak også Høyre har engasjert seg i. Høyres landsmøte har vedtatt at vi i denne stortingsperioden skulle gjennomføres en reform på rusområdet.

– Dere fattet ikke vedtak om avkriminalisering?

– Vi fattet vedtak om at vi skulle gjennomføre en rusreform at og de som har et rusproblem skal bli møtt med behandling og ikke med straff.

– Det er ikke uten grunn at du kommer ut to dager før landsmøtet til AP: Du ønsker vel å gi et signal?

– Jeg ønsker å vise at dette ikke bare er en sak Venstre står for, men noe vi står sammen om. Men jeg ønsker også å gi et signal.

– Hvilket signal vil du gi til Ap-landsmøtet?

– At de ender opp på den riktige siden i en stor sosial reform for fremtiden; hvordan vi skal behandle rusmisbrukere i vårt land. Vi ønsker å forhandle med Ap på Stortinget for å se om vi kan finne løsninger sammen, men det er greit å si ifra om at prinsippet om likhet for loven og at du ikke skal straffes, det er vanskelig å gå vekk fra.

REFORM TIL BESVÆR: Erna Solberg ber Ap-leder Jonas Gahr Støre bli med på å avslutte en viktig reform for Norge. Foto: Tore Kristiansen, VG

Statsministeren tar frem et dokument fra 2018.

– Dette er noe Ap selv ga uttrykk for etter valget i 2017, da helsekomiteens flertall – Ap, Høyre, Venstre og SV – gikk inn for at de ønsker «å overføre ansvaret av samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten».

– Den gangen opplevde vi at Aps holdning var at rusreformen også var deres. Jeg håper de blir med videre for å avslutte en viktig reform for Norge, sier hun.

Rettelse: VG skrev først i artikkeltittel, nyhetsvarsel og på vg.no at Solberg ber Ap være med på å legalisere små doser narkotika. Det riktige er at hun vil de skal være med på å avkriminalisere, som ikke er det samme som å legalisere. Feilen ble rettet 13.04.2021 klokken 21.08.