PREMATUR GJENÅPNING: Etter at de nasjonale tiltakene ble lempet på, kunne bergenserne fryde seg over en litt mer normal hverdag. Men festing kombinert med stigende smittetrend bekymrer de lokale myndighetene, som innfører nye tiltak allerede mandag. Foto: Hallgeir Vågenes

Gjenåpningshelg i smitteutsatte Bergen: − Festingen bekymrer meg sterkt

Bergensere har fått en smak på normalitet i helgen. Men gjenåpningsgleden ligger an til å bli kortvarig for barn og unge. – Vi strammer inn nå, sier byrådslederen.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

– Vi har fått en uønsket høy grunnsmitte, altså at mengden nye smittede har vært stabilt på et litt for høyt nivå litt for lenge. Dette bekymrer oss. Derfor skal vi forsøke å få oss ned på det nivået vi lå på etter nyttår og frem til nå, skriver byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), i en e-post til VG.

Denne uken lempet regjeringen på de strengeste nasjonale tiltakene. Siden Bergen ikke har lokale tiltak, innebar det blant annet utepils, halvering av avstandsregelen og at barn og unge kunne trene som normalt fra fredag – til tross for stigende smittetrend lokalt.

Valhammer varslet fredag at nye tiltak vil innføres mandag. I mellomtiden har bergenserne rukket å nyte gjenåpningshelgen.

Det bekymrer byrådslederen.

– Politiet melder om mange utrykninger til festbråk. Det er sol og varmt i Bergen, og det betyr mye folk. Festingen bekymrer meg sterkt. Vi må huske at pandemien ikke er over enda, og så må vi klare å nyte våren samtidig som vi holder avstand, sier Valhammer.

Søndag kveld meldte Bergens Tidende at smittesporerne i kommunen har så mye å gjøre at de ikke har tid til å ringe alle nærkontaktene.

VARSLET TILTAK PÅ GJENÅPNINGSDAGEN: Fredag lempet regjeringen på de strengeste nasjonale tiltakene. Samme dag varslet byrådsleder Roger Valhammer (Ap) innføring av lokale tiltak. Foto: Hallgeir Vågenes

I et møte torsdag anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) at Bergen nå innfører de følgende tiltakene:

Rødt nivå på skoler og barnehage i område med høyt smittepress

Begrensninger på idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge

Begrensninger for arrangement og sosiale sammenkomster

Bruk av munnbind der avstandskravet ikke kan overholdes

I skrivende stund jobber byrådets fagfolk med å utforme lokale anbefalinger basert på blant annet FHIs anbefalinger, opplyser Valhammer. Disse anbefalingene skal byrådet igjen ta stilling til.

Men han kan bekrefte at det blir innstramminger.

– Vi strammer inn nå, sier han.

– Grunnsmitten gjør oss mer sårbare for små og store utbrudd rundt i byen, så den må vi få bukt med.

Tiltak målrettes barn og unge fra 13 år og oppover

Smittetrenden i Bergen kommune er nå økende. Lørdag ble det ifølge VGs oversikt registrert 36 nye smittetilfeller.

Valhammer bekrefter at de lokale smitteverntiltakene vil være rettet mot barn og unge.

– Mange av dem som smittes nå er barn og unge, her ser vi en betydelig økning i aldersgruppen 13 til 19 år. Her kan det også være mørketall, fordi disse ikke får like mange symptomer. Så sprer smitten seg fra de unge til andre grupper, sier han.

Byrådslederen opplyser at de kommer til å følge FHIs anbefaling om å innføre rødt nivå på skoler med høyt smittepress.

– Resten kommer vi med, basert på faglige råd. Men det er altså dessverre slik at det ser ut som vi må målrette litt mot unge, i alderen 13 og oppover.

Den største gjenåpningsgleden blir kortvarig i Bergen. Valhammer beskriver det som krevende å skulle kommunisere stenging lokalt, mens det kommuniseres åpning nasjonalt.

Han tror likevel at han vil ha bergenserne med seg når de nå skal slå ned smitten.

– Bergenserne har vært fantastisk dyktige til å slå ned utbrudd så langt. Vi har sett en stor lojalitet til tiltak og anbefalinger i byen. Selv om solen skinner i Bergen, så tror jeg de fleste vet at dette ikke er over enda, sier byrådslederen.

– Så er det alltid en utfordring å kommunisere på en måte som gjør at folk tar inn over seg graden av alvor. Det er mange som er lei av tiltak og koronanyheter i det hele tatt. Samtidig tror jeg og mange er urolige og bekymret for smitte og derfor støtter opp om lokale tiltak når smitten stiger.