30. april i fjor blir Kristian Løvlie stolt trebarnsfar. 27 dager senere forsvinner han sporløst. Så skjer det grufulle funnet. Nå forteller samboer Siri (39) om løftet hun har gitt seg selv og barna før rettssaken.

Døgnet som endret alt

Publisert: Nå nettopp

Tidlig om morgenen onsdag 27. mai i fjor våkner Kristian Løvlie og samboeren Siri L. Inderberg opp i eneboligen i Nittedal med sine tre barn, to jenter og en gutt. Kristian har tatt over som øverste leder i familiebedriften etter faren. Nå gjør han seg klar til en ny arbeidsdag.

Moren til Kristian er også i huset, for å hjelpe til med å få de to eldste barna på skolen og i barnehagen.

I slutten av tenårene var den aktive trebarnsfaren i norgestoppen i langrenn. Nå er interessen rettet mot barna, familien, venner, trening, turer og arbeid.

Samtidig som Kristian Løvlie og familien forbereder seg til en ny dag, oppsøker en mann arbeidsplassen til 34-åringen. Mannen kommer dit flere ganger, men hverken Kristian eller faren er på jobb ennå.

Faren til Kristian er på tur i Telemark. Kristian er på vei ut døren hjemme.

– Han dro klokken 07.10, forteller Siri – snart ett år etter.

– Det var siste gang vi så ham i live.

Familiebedriften ligger drøyt 500 meter fra samboerparets hjem. En kjøretur på to minutter. Lokalene er overvåket med overvåkningskameraer og viser hvem som kommer og går.

Cirka klokken 07.30 møtes Kristian og mannen som allerede hadde vært innom jobben. De snakker sammen og går hver til sitt.

Mannen i 40-årene er kjent for både Kristian og faren.

Terje Bringedal Mannen og familien leier en enebolig av dem, som ligger på nabotomten til bedriften.

Der har leieboeren og familien hans bodd i vel et halvt år.

– De fikk nøklene rett før jul og betalte den første husleien i januar. Men de betalte aldri inn depositumet og kun én husleie til, så jeg hadde en del dialog med ham om det, sier faren til Kristian i dag.

Cirka klokken 08.14 går trebarnsfaren ut fra arbeidsplassen og i retning utleieboligen. Der møter han leieboeren. Kristian skal hjelpe ham med en påstått feil på en elektrisk gressklipper.

De to går sammen inn i garasjen.

– Alt var tilrettelagt for en trygg og god barndom for ungene med en fin og omsorgsfull lekepappa, sier Siri til VG.

– Jeg hadde funnet lykken.

Kristian Løvlies forsvinning en vanlig onsdag morgen startet som et mysterium – og endte som et brutalt drap på en nybakt trebarnsfar. Onsdag denne uken starter rettssaken mot leieboeren hans, en norsk trebarnsfar i 40-årene.

Det er satt av fem–seks dager til forhandlingene i Nedre Romerike tingrett.

Svarte ikke på meldinger

Moren til Kristian forteller at hun den dagen sendte en melding til ham om at ungene hadde det fint, og at de var levert på skole og barnehage.

– Han svarte ikke den dagen, i motsetning til hva han pleide å gjøre, sier moren til Kristian til VG i dag.

Klokken 8.26 sender Siri ham en melding:

Meldingen åpnes ikke.

– Kristian kom som regel hjem for å spise lunsj. Det gjorde han ikke nå, forteller samboeren.

Samboerparet er blitt enige om at Kristian skal hente den eldste datteren på skolen. Siri ringer likevel for å minne ham på det. Hun kommer rett til Kristians telefonsvarer.

Klokken er over 11.30.

– Jeg ble stresset, men tenkte at han kanskje var et sted uten dekning. Jeg hørte ikke noe mer fra ham, forteller Siri.

Bilen fortsatt parkert

I løpet av formiddagen er leieboeren hjemme med familien sin, men drar en tur til legevakten for å få hjelp med en skadet hånd. Deretter kjører han hjem igjen, i sin svarte Citroën Picasso.

Cirka klokken 14.30 ringer Siri til skole- og fritidsordningen for å høre om datteren er hentet. Hun er der fortsatt.

Terje Bringedal Bestemoren kjører bort til skolen for å hente barnebarnet. På veien passerer hun både familiebedriften og garasjen til leieboeren.

Uroen vokser.

– Det var ikke uvanlig at han ikke svarte, men det var uvanlig at han ikke ga beskjed om at han ble sen, sier Siri.

På vei hjem fra skolen og barnehagen passerer moren til Kristian nok en gang garasjen til leieboeren og familiebedriften. Hun stopper ved bilen til sønnen. Den står fortsatt parkert utenfor arbeidsplassen.

På sideruten fester bestemoren en gul lapp. Hun skriver at hun har hentet barnebarna. (VG har sladdet barnas navn.)

I samme tidsrom ligger Kristian død i bagasjerommet på en bil, en sort Citroën Picasso. Bilen kjører rundt på ulike veier i Nittedal. Bak rattet sitter leieboeren.

I løpet av ettermiddagen parkerer leieboeren bilen sin utenfor Maxbo i Nittedal. Han lar den stå der, mens han selv går hjem – en strekning på drøyt tre kilometer.

– Vi ser ned mot Maxbo fra huset vårt, men vi ante jo ingenting om hva som hadde skjedd, sier faren og moren til Kristian i dag.

Foto: Tore Kristiansen

Sjekket overvåkningskameraene

På ettermiddagen begynner moren til Kristian å kjenne på de verste tankene.

– Han var så stødig og pliktoppfyllende, en som alltid holdt avtaler. Dette var ikke Kristian, noe alvorlig hadde skjedd. Men jeg tenkte ikke på drap.

Cirka klokken 17 ringer Siri til kameratene til Kristian. Ingen av dem har hørt noe fra ham.

– De syntes det var merkelig og mente at vi måtte lete. Han kom ikke hjem til middag, og jeg tenkte at han enten var på jobb i Nordmarka uten dekning, eller at han hadde fått strøm i kroppen. Det var skrekken, sier Siri.

Samtidig med telefonsamtalene hennes til kameratene kommer faren til Kristian hjem fra Telemark. Han drar til kontoret. Der får han hjelp av kolleger til å se gjennom videoene fra overvåkningskameraene.

– Jeg hadde fått meldinger gjennom dagen med spørsmål om jeg hadde hatt kontakt med Kristian. Det hadde jeg ikke, sier faren.

Stusset over forklaring

På skjermen på kontoret ser faren og kollegene at Kristian hadde vært i dialog med leieboeren om morgenen. De ser også at Kristian gikk bort mot huset til leieboeren.

– Da gikk jeg bort til leieboeren. Jeg så at bilen hans var borte og kikket inn i garasjen. Der var det ingenting. Leieboeren fortalte at Kristian hadde vært der om morgenen og dratt igjen, sier faren.

– Da jeg spurte om hvor bilen hans var, svarte han at det var noe feil med fjærene, og at den derfor var på verksted. Jeg stusset over at han hadde penger til å reparere bilen, men ikke til husleien.

Kort tid senere går faren bort til leieboeren for andre gang. Kristian er nå meldt savnet til politiet.

– Han fremsto helt upåfallende. Men jeg informerte ham om at Kristian var meldt savnet, og ba ham om å holde seg hjemme siden politiet ville komme.

Beroliget barna

I skogen i nærområdet går kamerater og andre frivillige manngard. De leter etter Kristian, men ser ingen spor.

– Alle skjønte at noe var galt. Det var så usannsynlig at han ville bli borte slik. Det måtte ha skjedd ham noe, sier Kristians søster Signe Maria til VG.

Om kvelden kommer en politipatrulje til Nittedal. De snakker blant andre med leieboeren. Han forteller ingenting om hva som har skjedd med Kristian.

– Jeg har aldri opplevd leieboeren som sint eller truende, men jeg var nok i overkant naiv da jeg lot dem få nøklene til huset før depositumet var betalt. Jeg ba ham skjerpe seg og betale, men det kom bare mange unnskyldninger og lovnader om penger, sier faren.

Politiet er også hjemme hos Siri. De stiller spørsmål, men får ingen logiske svar på hva som kan ha tilstøtt Kristian.

– Vi la ungene. De visste at pappa ikke var kommet hjem, men vi beroliget dem med at telefonen hans kunne ha gått tom for strøm, forteller Siri.

Gjennom natten opplevde hun et inferno på innsiden av kroppen.

– Jeg sov ikke ett sekund. Jeg var så stresset. Jeg tenkte at hvis det kommer en fremmed mann på døren nå, er det med et dødsbudskap. Og jeg begynte å tenke på begravelse, minnes hun.

Kortene på bordet

I løpet av natten begynner politiets mistanke å rette seg mot leieboeren.

Overvåkningsbildene fra familiebedriften, som viste at Kristian var i dialog med leieboeren og kort tid etter gikk i retning av hjemmet hans, var noe av årsaken til mistanken.

Politiet kaller derfor leieboeren inn til et nytt avhør. Nå legger han kortene på bordet og forteller hvor Kristian Løvlie er.

Tore Kristiansen Under en halvtime senere er politiet på plass utenfor Maxbo. Der finner de bilen til leieboeren, den svarte Citroënen. I bagasjerommet ligger Kristian. Han er død. Drept.

Ubesvarte spørsmål

Cirka klokken 05.30 om morgenen torsdag 28. mai går en fastlege i Nittedal mot døren til huset til Kristian og Siri. Fastlegen er også en venn av familien.

Han forteller at politiet har funnet Kristian, og at han er blitt drept.

– Jeg forsto det ikke selv. Jeg fikk ikke vite hvordan det hadde skjedd, men at han var funnet i en bil, sier samboeren.

To dager senere får hun vite om stikkskadene på Kristian.

– Jeg klarer ikke å se for meg at Kristian har ligget bak i en bil med så mange stikk, sier Siri i dag.

Når rettssaken nå starter i Nedre Romerike tingrett, sitter familien i Nittedal igjen med flere ubesvarte spørsmål.

– Livet har blitt før og etter ... Vi vet ikke hva som skal bli. Livet har tatt så uendelig mye mer enn en u-sving, sier moren til Kristian nå.

26. oktober i fjor er familien tilbake ved åstedet i garasjen i Nittedal.

Privat Der tenner de lys på stedet hvor trebarnsfaren ble drept. Dagen etter rives garasjen, fem måneder etter drapet.

Familien orker ikke å bli minnet på tragedien.

Uavklart motiv

Oslo statsadvokatembeter tok ut drapstiltalen mot leieboeren 4. februar i år:

«Onsdag 27. mai 2020 ca. kl. 08.15 i en garasje ved Kruttverkveien 3 i Nittedal, stakk han Kristian Løvlie 18 ganger med kniv i halsen, brystet og ryggen.»

– Det er opplysninger i saken som tilsier at tiltalte hadde gjort seg overveielser om det forestående drapet, også i timene før det ble gjennomført. Dette vil derfor bli et sentralt tema i hovedforhandlingen, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Dersom drapet var overlagt, vil det få betydning for straffeutmålingen.

I sitt første politiavhør erkjente leieboeren de faktiske handlingene, ifølge en fengslingskjennelse fra Nedre Romerike tingrett. Rettsoppnevnte sakkyndige har erklært mannen tilregnelig.

– Han har erkjent straffskyld etter tiltalen, så dette er en ren tilståelsessak, sier leieboerens forsvarer, advokat Trygve Staff, til VG.

– Han har det helt jævlig. Han vet at dette er en tragedie, og det er ingenting som kan gjøres om på det som har skjedd. Det synes han er veldig hardt.

– Hva har tiltalte forklart om motivet bak drapet?

– Spørsmålet forutsetter at det er et motiv, svarer Staff.

Politiet mener leieboeren lurte Kristian i en felle, og at han hadde med seg en kjøkkenkniv i en lomme. Etterforskere har blant annet undersøkt om det var feil med den elektriske gressklipperen, slik leieboeren først hevdet. Konklusjon: Ingen feil.

Barnas spørsmål

Familien til Kristian forteller at de har mobilisert alt av krefter til saken og håper de mentalt vil være på et annet sted etterpå – kanskje med flere svar.

– Barna stiller spørsmål, og vi forteller at det er trygt i Nittedal og Norge, og at drap skjer sjelden, sier Siri.

– Men så skjer det med pappaen deres. – Kristian var så livsglad og happy. – De savner ham så fælt.

Om den tiltalte leieboeren sier hun:

– Jeg har bestemt meg for at han ikke skal få sette en stopper for livet mitt. Han har tatt fra barna mine pappaen sin, men han skal ikke få ta fra oss noe mer.