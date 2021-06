PREMIER: Flere av skolene i hovedstaden forteller at de deler ut pengegaver til enkeltelever. Foto: Fredrik Hagen/Nils Bjåland/Berit Roald

Slik premieres toppkarakterene ved Oslo-skolene

Flertallet av Oslo-skolene gir ikke pengepremier til elevene med de beste karakterene, men på én skole kan du få 10.000 kroner om du utmerker deg.

Mandag skrev VG om Nydalen videregående skole, som delte ut 1000 kroner til elevene med best karaktersnitt i klassen under årets sommeravslutning.

Elev ved skolen, Kira Amalie Berg Ottesen (19), reagerte sterkt på det. Hun fikk også støtte fra Johannes Evang, som var én av de to elevene i klassen som fikk gavekort fra ledelsen.







VG har ikke kommet i kontakt med Nydalen videregående skole, som er skolen Ottesen og Evang gikk ut av nylig, etter gjentatte henvendelser mandag og tirsdag.

En kartlegging VG har gjort av alle videregående skoler i Oslo viser at skolen i Nydalen ikke er alene om denne praksisen – se oversikt i faktaboks:

Dette svarte Oslo-skolene Disse skolene premierer enkeltelevers karakterprestasjoner: Kongshavn

Oslo Handelsgymnasium

Nydalen Disse skolene har varierende grad av premiering: Kuben

Hellerud

Stovner Disse skolene premierer ikke karakterprestasjoner: Bjerke

Bjørnholt

Blindern

Edvard Munch

Eikelund

Elvebakken

Etterstad

Foss

Fyrstikkalleen

Hartvig Nissen

Hersleb

Holtet

Kirkeveien

Lambertseter

Persbråten

Ullern

Valle Hovin

Vika Ulsrud ønsker ikke å svare på henvendelser fra VG tirsdag. Nydalen har heller ikke svart på våre henvendelser. Vis mer

Oslo Handelsgymnasium deler ut et stipend til enkeltelever, men de bruker ikke penger fra skolebudsjettet.

Skolen tilbyr studiespesialisering og yrkesfag, og hver av de to studieretningene har eksterne venneforeninger, forklarer rektor Camilla K. Mehl til VG.

– Venneforeningene donerer 10.000 kroner hver også fordeler vi pengene på elevene. Noen ganger går 10.000 til én student, andre ganger blir de delt på to, sier Mehl.

Karakterer er en viktig del av hvem som får stipend og ikke, men andre kriterier er også en viktig del av statuttene.

– Vi ser på karaktersnitt, fravær, orden og atferd og engasjement for både klasse- og skolemiljø, men jeg kan være ærlig på at karakterer også spiller en stor rolle, sier rektor Mehl.

Camilla K. Mehl, rektor ved Oslo Handelsgymnasium. Foto: Privat

Skolen ønsker å fortsette med ordningen:

– Vi er stolte av stipendet og samarbeidet med blant annet Oslo Handelsstandsforening på yrkesfag, sier hun og legger til:

– Jeg syns det er viktig at de med gode karakterer også blir markert. Det er mange typer press på videregående, også sosialt, og disse elevene har ofret mye for å jobbe hardt med skolearbeid.

Flere deler ut pengegaver til enkeltelever

Kongshavn videregående skole forteller at de også deler ut penger til enkeltelever.

– Vi følger samme brede tilnærming som Nydalen. Vi delte ut tre priser på årets avslutning for tredjeklasse. To av prisene retter seg mot innsats for skolemiljø og én er knyttet til karakterer, forteller rektor Knut Jørgen Kopperud til VG.

Flere av de andre skolene forteller at de premierer elever som bidrar ved arrangementer eller gjør det godt i nasjonale konkurranser.

– Kan gi dårlige signaler

Ellen Lysne, rektor ved Edvard Munch videregående skole, sier til VG at de heller aldri har levert ut penger til enkeltelever for karakterprestasjoner.

Ellen Lysne, rektor ved Edvard Munch videregående skole. Foto: Privat

– Jeg tenker at det kan gi noen dårlige signaler. Jeg har skrevet under på veldig mange vitnemål, noen av dem hadde mer enn 20 seksere. Men jeg skrev også under på mange som hadde lavere karakterer, men som fortsatt var kjempeprestasjoner for dem det gjaldt. For meg blir dette vanskelig fordi elevene har så ulikt utgangspunkt, sier Lysne.

Deler ut penger fra minnefond

Stovner videregående skole overtok et minnefond fra Bretvedt videregående, og i 1972 ble det vedtatt at disse pengene skulle brukes til å gi en påkjennelse til elevene som gir uvanlig mye interesse for et fag.

Påkjennelsen gis til de elevene som har gjort en ekstra innsats faglig og for skolemiljøet.

– Vi delte ut påkjennelse til en eller to elever for tre år siden på rundt en eller to tusen kroner, sier rektor Terje Wold.

Skolen har ikke delt ut penger de siste to årene på grunn av avlyst skoleavslutning knyttet til coronapandemien.

Ikke noe imot premiering

Rektor ved Elvebakken videregående skole, Camilla Hauren Leirvik, forteller at de kun ønsker å premiere fellesskapet, men at hun ikke har noe imot at noen premierer elevene, så lenge de verdsetter bredde og flere ulike former for konkurranse.

– Hos oss ville det vært krevende å dele ut slike gavekort. I utgangspunktet så er jeg ikke positiv til det, men det kommer an på om skolen har en totalløsning som viser at de premierer mange ulike prestasjoner, sier Leirvik og legger til:

– Vi kan ikke bikke den veien at det ikke er lov til å være god på skolen. Så lenge vi verdsetter alt like mye. Her er det så mange elever med gode resultater, så her verdsetter vi fellesskapet mest av alt.

– Jobber mer pedagogisk

Yrkesfagskolen Etterstad videregående deler heller ikke ut penger.

– Vi har et såpass bredt spekter av elever, både svake og sterke kandidater. Så vi jobber mer pedagogisk rundt hele elevgruppen, og prøver heller å skape motivasjon gjennom å gi dem yrkesfaglige oppgaver, sier Erik Horgen, assisterende rektor ved skolen.

Flere Oslo-skoler stille seg likt med Etterstad, som Bjerke, Bjønholt, Blindern, Eikelund, Elvebakken, Fyrstikkalleen, Holtet, Kirkeveien, Hersleb, Persbråten, Ullern og Valle Hovin.

Egen pris for dem som har slitt ekstra mye

Kuben videregående skole har ikke egne gaver til de elevene som får best karakterer, men skolen har laget noen egne priser de deler ut hvert år.

«Kuben-prisen» er fire priser som deles ut hvert år til elever som har gjort en ekstra innsats, men det er ikke nødvendigvis de med best karakter, forteller retor Kjell Ole Hauge.

For eksempel går 2000 kroner til den eleven som har bygget bro mellom klassene på den store skolen, og klart å samle folk på tvers av miljøer. En annen pris er årets «Rakettpris».

– Den går til en elev som har slitt med å knekke «skolekoden». I år var det en elev som gikk andre klasse to ganger, men som endelig knakk koden, forteller Hauge.

Kjell Ove Hauge, rektor Kuben videregående skole Foto: Kuben

Utdanningsetaten: Vil vurdere ny praksis

Utdanningsetaten i Oslo skrev først i en e-post til VG at Oslo-skolene har full frihet til å gi elevene slike gaver. Men nå sier de at de vil vurdere praksisen på ny:

– Denne saken har vist at tiden er moden for å ta en ny diskusjon om dette, sier Trond Lien, divisjonsdirektør for videregående, voksenopplæring og fagopplæring til VG.

– Ettersom det har vekket oppmerksomhet, tenker jeg det er på tide å vurdere dette på nytt i rektormøte til høsten, fortsetter han.