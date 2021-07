REDD: For snart to uker siden var sønnen (12) hennes på vei hjem fra siste skoledag, da han la merke til at bakbremsen var kaputt. Foto: Privat

Politiet advarer mot livsfarlig trend: − Det kunne gått skikkelig galt

Siw Anita Steffensens sønn var på vei hjem fra siste skoledag da han la merke til at bakbremsen var kaputt.

Politiet i Agder har over tid fått inn meldinger om forhjul på sykler som plutselig har løsnet.

– Nå jobber de med en sak der et barn opplevde dette, og måtte kjøres i ambulanse til sykehus med alvorlig skade i ansikt og hode, på grunn av fallet, skriver politiets nettpatrulje i Agder på Facebook.

Politiet ser dette i sammenheng med en TikTok-trend hvor barn og unge løsner skruer på sykler til ukjente personer, og filmer når de sykler og faller.

Siw Anita Steffensen er en av flere som har opplevd en lignende hendelse. For snart to uker siden var sønnen (12) hennes på vei hjem fra siste skoledag, da han la merke til at bakbremsen var kaputt.

– Han skulle til å kjøre ned en bratt bakke, men sjekket heldigvis bremsene før han gjorde det. Da merket han at bakbremsen var løsnet. Han torde ikke å sykle hjem, så vi hentet han, sier Steffensen.

Siden han ikke syklet langt, fikk han kun noen skrubbsår.

– Han ble veldig redd. Det kunne gått skikkelig galt, sier Steffensen.

– Idiotisk trend

Selv om de ikke kan si det helt sikkert, mener Steffensen at det var tydelig at bremsen var ødelagt med vilje.

– Faren min har sjekket sykkelen, og sier at det er tydelig at det har blitt brukt verktøy for å kappe bremsen, sier hun.

Familien bor i Kristiansand. De kjenner flere som har opplevd det samme. Hun ringte straks til skolen slik at de kunne advare elevene.

– Det virket som at skolen visste om problemet. Jeg har hørt om folk som har fått enda verre skader. Det er forferdelig.

Han hadde besøkt ungdomsskolen han skal starte på til høsten, så de trodde at det var en spøk. Da Steffensen fikk vite at det var en TikTok-trend ble hun sjokkert.

– Det er en helt idiotisk trend. Slike hendelser dukker opp overalt. De fleste har fått hjulet sitt løsnet.

I fjor omtalte TV 2 og Dagbladet flere livsfarlige sykkelsabotasjer som ser ut til å ha blitt en nasjonal trend.

Nå skal Steffensen forklare og vise sønnen hvordan han kan sjekke om sykkelen er tuklet med.

– Det tar ikke lang til å sjekke om hjulene sitter fast og om bremsene fungerer før han sykler av gårde. Det er trist at det må være sånn, men vi må være på den sikre siden. Hadde vi visst om problemet, så hadde vi sjekket sykkelen tidligere.

Kunne fått katastrofale konsekvenser

I fjor høst opplevde Filip J. Angell at hjulet hans løsnet fra sykkelen. Han skulle sykle hjem fra en restaurant i Kristiansand.

– Jeg skulle sykle over en kant. Plutselig falt hjulet av, sier Angell.

Han merket at noen hadde justert på sykkelen før han kjørte av gårde, men trodde det var et tyveriforsøk.

– Det var tydelig at det var løsnet med vilje. Jakken og genseren min ble ødelagt, og albuene mine ble blodige. Hvis jeg hadde syklet enda fortere, kunne det blitt katastrofale følger, sier han.

HJULET LØSNET: Filip J. Angell visste ikke at dette var en trend på sosiale medier. Han oppfordrer alle til å bruke hjelm og sjekke sykkelen før de sykler av gårde. Foto: Privat

Angell visste ikke at dette var en trend på sosiale medier. Han oppfordrer alle til å bruke hjelm og sjekke sykkelen før de sykler av gårde.

– Folk skjønner ikke hvor farlig det kan være. Det er en forferdelig trend. Jeg forstår ikke hva som er morsomt med å skade andre.

Politiet oppfordrer alle syklister til å sjekke syklene sine, både forhjul og bakhjul, for å forhindre flere ulykker. De oppfordrer foreldre og foresatte til å snakke med barna deres om at dette ikke er en morsom spøk.

– Det er livsfarlig, skriver de på Facebook.