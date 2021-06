Foto: Torstein Bøe, NTB

En av sommerens varmeste uker i vente for Sør-Norge: − Syden tar turen nordover

Varmluft fra sørligere breddegrader trekker nordover den kommende uken. Sør-Norge kan få temperaturer opp mot 32–33 grader noen steder.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Han er ikke i tvil om hvem som blir ukens værvinner.

– Det er helt klart Sør-Norge, slår han fast.

– Der blir det knallvær, rett og slett, med lite skyer og mye sol. Syden ser ut til å ta turen nordover, sier han.

Ifølge Granerød skyldes de høye temperaturene et høytrykk som er i ferd med å bygge seg opp over Sør–Norge.

– Jeg blir ikke overrasket om vi ser temperaturer opp mot 32–33 enkelte steder.

Varmeelskende sør- og østlendinger må likevel smøre seg med noe tålmodighet. Frem mot torsdag kan nemlig været bli mer skiftende.

– Det kan være noe lave tåkeskyer først på dagen, og tirsdag ettermiddag ser det ut til at det kan dannes noen ettermiddagsbyger, sier Granerød.

– Men ellers blir det perioder med sol og temperaturen vil ligge på 20–25 grader mange steder, så alt i alt en ganske fin start på uken.

KNALLVÆR: Sør-Norge har en het uke i vente. – For dem som er glade i sol og varme så gjelder det absolutt å benytte seg av den uken vi går inn i nå, sier meteorolog Martin Granerød. Badetemperaturene ligger allerede på rundt 20 grader i store deler av Sør-Norge. Foto: Thomas Andreassen

Varmen brer seg nordover

Vestlandet kommer til å slippe unna ettermiddagsbygene i starten av uken, opplyser Granerød.

– De får også perioder med sol i begynnelsen av uken, og temperaturen vil holde seg omkring 20 grader i de kystnære områdene. I indre deler av Vestlandet kan det nærme seg 22–24 grader.

I Midt-Norge vil det i begynnelsen av uken være skiftende skydekke og utrygt for litt spredt regn av og til. Men det er ikke mye nedbør det er snakk om, forsikrer Granerød.

Fra torsdag vil finværet fra Sør-Norge også bre seg oppover mot Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Siste del av uken ser også veldig fin ut i det området, sier meteorologen.

Etter hvert kan de varmere temperaturene også nå Nordland.

– Det vil nok være litt skiftende torsdag og fredag, men det ser ut til at også den nordlige delen av Nordland kan få temperaturer rundt 20 grader mange steder.

VÆRTAPER: Nord-Norge stikker av med det dårligste været i uken som kommer. Likevel kan deler av Nordland komme til å få temperaturer rundt 20 grader. Her fra en sommerdag i Å på Moskenesøya i Lofoten. Foto: Løken, Bård

Nord-Norge blir værtaperen

Likevel må Granerød medgi at det er Nord-Norge som blir ukens værtaper.

Han forklarer at et lavtrykk som ligger ute i Norskehavet kommer å gjøre seg gjeldende med for det meste skyet vær, og også her vil det være utrygt for litt regn av og til.

– Det er Nordland og Troms som får gråest vær. Øst-Finnmark og vidda kan være litt mer heldige i perioder.

– Temperaturene i Troms og Finnmark blir nok ikke like høye som i Nordland, men opp mot 20 grader i indre strøk.

For Spitsbergen er stikkordet «skiftende», ifølge Granerød, men plussgrader blir det i alle fall.

– Kan dette bli sommerens fineste uke for Sør-Norges del?

– Vi er ikke bortskjemte på uker med så varme temperaturer, men sommeren er ennå lang. Det kan hende det fortsetter, og det kan hende det blir en litt kjøligere periode og at finværet kommer tilbake senere. Det er vanskelig å si, sier Granerød.

– Men for dem som er glade i sol og varme så gjelder det absolutt å benytte seg av den uken vi går inn i nå. For det ser ut til å bli en av de beste periodene vi får i løpet av sommeren.