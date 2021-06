forrige







fullskjerm neste SPESIALSOLDAT: Oberstløytnant Eldar var leder for spesialstyrkene i Afghanistan, og hatt oppdrag på tre ulike tidspunkt i landet. Han forteller at det oppleves vemodig at oppdraget nå er over.

De siste norske soldatene har forlatt Afghanistan: − Oppdraget er utført

GARDERMOEN MILITÆRE FLYPLASS (VG) Flere soldater forlot oppdraget i Afghanistan med en klump i halsen. Det forteller styrkesjef for spesialstyrkene som returnerte lørdag.

– På vegne av regjeringen: Tusen takk for innsatsen, og velkommen hjem.

Ordene kommer fra statsminister Erna Solberg.

Takketalen hennes til de siste norske spesialstyrkene overdøver during fra det gigantiske Heavy Airlift Wing-flyet som står oppstilt utfor hangaren. Det samme flyet fraktet de siste spesialstyrkene hjem fra Afghanistan til Norge lørdag ettermiddag.

Trygt tilbake i hjemlandet ble styrkene møtt av statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo.

I denne saken forteller styrkesjefen for spesialstyrkene til VG at han regner deres oppdrag som vel utført.

Solberg: – En erkjennelse

Statsminister Erna Solberg sier likevel til VG at hun har forståelse for at ikke alle soldatene mener oppdraget er å regne som i mål.

– Jeg forstår det. For de føler egentlig ikke at de er ferdige med oppdraget.

Hun utdyper:

– Jeg tror vi må erkjenne at for alle dem som har vært i Afghanistan, så føles det ikke som om man har nådd målene man har satt seg, sier Solberg til VG.

Hun møtte soldatene til samtale uten pressen før den offisielle seremonien.

FORSTÅELSE: Statsminister Erna Solberg sier at hun har forståelse for at ikke alle opplever det som om at målene er nådd i Afghanistan. Foto: Hallgeir Vågenes

– En lang operasjon

VG har fått snakke med leder av spesialstyrkene i Afghanistan, oberstløytnant Eldar. Han ber om å kun å omtales med fornavn av sikkerhetshensyn. Han mener oppdraget i Afghanistan de siste 20 årene har vært med på å forme en hel forsvarsgenerasjon.

– Fra spesialstyrkene så er det vært spesielt å avslutte operasjonen. Det har vært en lang operasjon, og vi har vært tett på en afghansk enhet over lang tid. Så vi har opparbeidet oss sterke bånd, sier Eldar.

ØNSKET ANNEN SITUASJON: Eldar skulle ønske situasjonen i Afghanistan så bedre ut, men tror ikke norsk tilstedeværelse ville endret det store bilde på kort sikt Foto: Hallgeir Vågenes

Han sikter til det afghanske spesialstyrkepolitiet, som går under navnet Crisis Response Unit 222. eller «CRU trippel to», som han uttrykker det. Det er enheten norske spesialstyrker har trent opp til å drive anti-terrorvirksomhet, særlig i Kabul.

– Selvsagt er det vemodig å forlate CRU trippel to etter så lang tid. Men vi har fått tid til å takke for samarbeidet og fått en verdig avslutning, selv om noen forlater med en klump i halsen. Jeg tenker at vi har løst oppdraget slik vi ønsket og kan dra hjem med uten problemer med samvittigheten.

Han kom hjem for to uker siden, men er til stede for å være med å ta imot de siste spesialstyrkene.

– Alt til sin tid

Eldar har til sammen hatt tre turer til Afghanistan. Fra 2010 til 2011 deretter til 2013 til 2014 hvor han deltok i skarpe oppdrag. Siste tur har vært fra 2020 til han kom hjem nå i midten av juni.

Eldar gleder seg til turer i norsk natur og å tilbringe tid med kone og barn. Foto: Hallgeir Vågenes

– Føles det prematurt å trekke seg ut nå?

– Jeg tenker alt til sin tid. De er veldig selvstendig på nåværende tidspunkt, sier Eldar.

– Det blir spennende å se hva fremtiden bringer, men det er ikke noen tvil om at Afghanistan går en krevende tid i møte.

– Skulle du ønske situasjonen så bedre ut når dere trekker dere ut?

– Jeg tror alle skulle ønske situasjonen var det. Men jeg vet ikke om bildet ville vært forandret om vi fortsatte vår tilstedeværelse der. I hvert fall på kort sikt. Afghanistan og landets regjering må ta dette videre selv.

OPPDRAG UTFØRT: Eldar sier til VG at spesialstyrkene har gjennomført sitt viktigste oppdrag, nemlig å trene opp afghansk militærpoliti til å drive med anti-terror. Foto: Hallgeir Vågenes

Oppdraget er utført

– Med tanke på både de militære og sivile tapene både Norge og andre har hatt – har operasjonen vært verdt det?

– Det er vanskelig for meg å svare ja eller nei på et. Jeg vil heller se på det som at det norske militære bidraget har løst sitt oppdrag på en veldig god måte.

– Så oppdraget er utført?

– Ja, oppdraget er utført, og vel utført for spesialstyrkebidraget.

Nå er det én ting som står på agendaen for oberstløytnanten: Å få tid med kone og unger.

– Det er godt å være hjemme hos familie og kjære. Nå handler det om å få tatt litt fri og vært med ungene, og gå litt på tur i norsk natur, før trening og forberedelse på nye oppdrag og utfordringer.

VANNKANONER: Heavy Airlift Wing-flyet ankommer hangaren gjennom to spylende vannkanoner. Foto: Hallgeir Vågenes

Solberg: – Konflikten ikke kan løses militært.

Budskapet fra statsministeren til de hjemkomne styrkene er at Norge uttrykker takknemlighet – og at tiden var inne for å trekke seg ut:

– En viktig lærdom fra Afghanistan er at konflikten ikke kan løses militært.

Etter nesten 20 år med militær innsats, der så mange som 130.000 soldater var i landet på det meste, er det fortsatt ikke fred i Afghanistan, sa Solberg i sin tale.

TAKK: Statsminister Erna Solberg takket styrkene på Gardermoen militære flyplass. Hun ønsket dem velkommen hjem fra «fjerne himmelstrøk», som hun formulerte det. Foto: Hallgeir Vågenes

Solberg sier til VG at mange mange av målsettingene for fred i Afghanistan handler om problemstillinger som ikke kan løses med militær makt.

– Militære styrker kan ikke sikre stabilitet, det tilhører politikkens verden. Og der har man ikke fått Taliban og regjeringen i Afghanistan til å forhandle eller snakke godt nok sammen.

GOD ATTEST: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sparer ikke på de rosende ordene til spesialstyrkene. Foto: Hallgeir Vågenes

– Lengstvarende oppdrag

Også Frank Bakke-Jensen gir en flammende attest til spesialstyrkene. Han mener de har bygd sentrale kapasiteter som er nødvendig for afghanske myndigheters evne til å skape fred:

– Dette har vært et av de lengstvarende oppdragene spesialsoldatene har hatt. Og det er et oppdrag de på mange måte har utviklet selv, for å bygge opp en militær politienhet. Resultatet er at de har bidratt til å skap en av verdens beste mest erfarne kontraterror-avdelinger, sier han til VG.

Personell ved feltsykehus blir igjen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere fortalt VG at de norske spesialstyrkene er blant de siste Nato-bidragene som forlater landet. Kristoffersen sa også at han er spent på Talibans reaksjon på uttrekkingen.

De eneste som nå er igjen er personell som drifter feltsykehuset i hovedstaden Kabul. Regjeringen har besluttet at dette bidraget skal forlenges ut 2021.

20 år med krig

I april i år kunngjorde USAs president Joe Biden at alle amerikanske soldater skal være ute av Afghanistan innen den symboltunge datoen 11. september 2021–20 år etter terrorangrepet på USA. Kort tid etterpå fulgte NATO opp med en beslutning om at alle allierte styrker skal trekkes ut.

Det var al-Qaidas terrorangrep på USA som førte til at NATO gikk aktivt inn i Afghanistan for å støtte grupper som kjempet mot Taliban-styret. De første norske styrkene ble satt inn ved årsskiftet 2001–2002.

Til sammen har 9200 nordmenn tjenestegjort i Afghanistan. Ti soldater har mistet livet i tjeneste, og to sivile har blitt drept.

Fakta om krigen i Afghanistan siden 11. september * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepet, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. * USA og NATO hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, men har fortsatt rundt 9.500 soldater i landet. 2.500 av disse er amerikanske. * Norge bidrar med i underkant av 100 personer i den NATO-ledede styrken. * 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensen, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent. * Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan. * Taliban kontrollerer omtrent halvparten av Afghanistan. I tillegg er IS og en rekke andre væpnede militser og opprørsgrupper aktive. * 29. februar 2020 undertegnet USA og Taliban en avtale som innebar at USA og andre land skulle trekke sine styrker ut innen mai 2021. * 12. september 2020 åpnet fredssamtaler mellom Taliban og Afghanistans regjering i Qatar, men disse har ennå ikke båret frukter. * president Joe Biden har nå varslet tilbaketrekning innen 11. september 2021. Nato-landene har sluttet seg til dette, og starter tilbaketrekkingen innen 1. mai. Kilde: NTB Vis mer