KNAPP: Det er vanskelig å produsere store mengder monoklonale antistoffer, som også brukes til behandling av andre sykdommer. Derfor er prisen tradisjonelt høy. Foto: Regeneron/AP

Åpner for bruk av antistoff-medisin i Europa

Det europeiske legemiddelvernet (EMA) mener antistoff-medisinen Regeneron kan brukes mot coronaviruset. Nå er det opp til Norge å vurdere om den er verdt prisen.

Fredag skriver EMA i en pressemelding at de har vedtatt å bruke en unntaksbestemmelse for bruk av antistoff-medisinen Regeneron.

Dette betyr ikke at medisinen er godkjent nå - den er fortsatt til vurdering.

Men vedtaket innebærer at EMA gir en overordnet føring på at de mener man kan ta medisinen i bruk - selv om den ikke har fått en godkjenning enda. Da blir det opp til hvert enkelt land å bestemme om de vil gjøre det.

Ny type coronamedisin

Denne typen antistoff-medisinen fungerer litt på samme måte som vaksiner: Man injiserer antistoffer som kan bekjempe viruset. Men i motsetning til med vaksiner virker de umiddelbart, og effekten varer også i en kortere periode.

– Det er ikke noen varig behandling, men det gjør at man kanskje får litt større fleksibilitet i kombinasjon med vaksiner, har Steinar Madsen i Statens legemiddelverk tidligere sagt til VG.

Sånn fungerer det: Antistoffbehandlingene er basert på «monokronale antistoffer»: Når man utvikler behandlingen tester man forskjellige antistoffer for å se om de binder seg til spike-proteinet i viruset, og lager mer av dem som binder seg best i cellekulturer.

Antistoffene kan deretter injiseres hos en pasient med en positiv covid-prøve, og nøytralisere viruset. Det kan også være at antistoffene beskytter mot å bli syk, hvis du har fått den uten å være smittet. Vis mer

Medisinen er altså ikke bare til hjelp for de som er alvorlig syke.

Mange vil kjenne igjen Regeneron som «antistoffcocktailen» USAs tidligere president Donald Trump fikk, da han var innlagt på sykehus med coronavirus i oktober i fjor. Etter dette har det kommet mye ny data fra studier av behandlinger, som tyder på at medisinen gir beskyttelse mot coronaviruset.

Det finnes flere antistoff-behandlinger av denne typen, men Regenerons medisin har kommet lengst i godkjenningsprosessen.

Ikke billig

Håpet er altså at slike medisiner kan være et supplement til vaksiner. Samtidig er slike antistoff-medisiner ikke billige. Tyskland ble i januar det første EU-landet som kjøpte inn medisinen, og prislappen for 200.000 doser var 400 millioner Euro ifølge den tyske helseministeren.

Deler man det opp blir det 2000 euro - over 20.000 norske kroner, per dose.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere sagt til VG at Norge hadde blitt tilbudt å delta i en felles anskaffelse av legemiddelet via EU.

– Norge har meldt sin interesse for å delta i felles innkjøp med EU av et begrenset antall REGN CoV-2, basert på de pasientkategorier dette kan være aktuelt for, sa hun i begynnelsen av februar.

