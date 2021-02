Raymond Johansen: Bekymret for at Oslo nærmer seg et bristepunkt

Byrådsleder Raymond Johansen advarer at det går en grense for hvor stor belastning folk kan bære. Nå vil kommunen ta tilbake kontrollen over tiltaksnivået.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I dag er det nøyaktig tre måneder siden vi innførte den sosiale nedstengingen av Oslo. Tre måneder med strenge begrensninger for barn og unge. Tre måneder der folk ikke har kunnet gå på treningssenter eller på restaurant med venner, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Han er bekymret for at Oslo nærmer seg et bristepunkt:

– Vi ser alt for godt at tiltaksbyrden er for tung. At folk nå har levd lenge nok i en stengt by. Jeg er oppriktig bekymret for om Oslo nå nærmer seg et bristepunkt, sier han og fortsetter:

– For folks mentale helse. For barn og unge. For den organiserte idretten. For kulturinstitusjonene. For alle som ser at arbeidsplasser og bedrifter er i fare. For alle eneboende og storfamilier. Det går en grense for hvor stor belastning folk kan bære.

Regjeringen opplyste tidligere tirsdag at de strenge tiltakene blir videreført i Oslo og flere østlandskommuner i ytterligere en uke. Raymond Johansen varsler at kommunen vil ta tilbake kontrollen på tiltaksnivået.

– Fra neste uke vil Oslo kommune igjen få kontrollen på tiltak, sier han.

Men det kommer ingen lettelser denne uken.

– Når vi har kontroll på importsmitte, må det bety noe for hvilke tiltak vi har her i byen, sier Johansen.

Forbereder en gradvis gjenåpnet by

Raymond Johansen varsler at situasjonen kan endre seg raskt, selv om kommunen foreløpig har hatt kontroll på smittetilfellene.

– Vi har et tidsvindu nå hvor vi fortsatt kan rekke å vaksinere før det nye muterte viruset får spredt seg og tatt over, sier han.

Oslo kommune forbereder seg på gradvis gult nivå i videregående skoler.

– Vi slipper ikke opp fra en dag til en annen, men forbereder oss på en gradvis mer gjenåpnet by. Vi må være forberedt på at vi kan komme til å innføre tiltak på kort varsel, sier Joahnsen.

Om de muterte virusvariantene ikke hadde sirkulert i Norge, ville Oslo sannsynligvis fått flere lettelser nå, sa Steen til VG:

– Det ville nok vært mulig å åpne mer, som fritidsaktiviteter for unge og kanskje voksne. Det kunne vært mulig å vurdere skjenkestoppen og hele diskusjonen om rødt eller gult nivå på videregående skole.

Flere tilfeller av mutert virus

134 personer har fått påvist den britiske virusvarianten i Oslo. Det er flere enn forventer, sa Oslos helsebyråd Robert Steen til VG på mandag.

– Mellom 12 og 13 prosent av analyserte osloprøver viser mutert virus. Det er samme nivå som i Danmark, sier helsebyråd Robert Steen.

Norge hadde et bedre utgangspunkt med lavere smittetall enn Danmark.

Per i dag har kommunen 35 tilfeller hvor det ikke er full kontroll på smitteveiene.

– Vi må ha strenge smitteverntiltak en stund til, samtidig som vi vurderer en forsiktig og kontrollert gjenåpning av byen. Vi kommer ikke til å gi noe konkret tall vi må være på for å åpne opp, sier Steen.

Hver gang kommunen har følt at de har kontroll, har det skjedd noe nytt, ifølge Steen.

– Den eneste veien ut av dette er vaksinering. Jo fortere vi får vaksinert, jo bedre, sier han.