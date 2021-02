STUSSER: Råde-ordfører reagerer på at han ikke ble spurt før Oslo-regionen gikk ut med uttalelse på vegne av kommunene. Han er heller ikke enig. Foto: Gisle Oddstad

Full forvirring etter vaksinekrav: − Ikke blitt spurt om dette

Styret i Oslo-regionen, som består av 65 kommuner, har samlet seg om en uttalelse de har sendt til Stortinget. Men ikke alle stiller seg bak.

I uttalelsen fra Oslo-regionen står det blant annet at vaksinestrategien bør justeres slik at områder med høyere smittepress også prioriteres.

Oslo-regionen interkommunalt politisk råd er et regionalt samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo. Til sammen har regionen ca. 2,2 millioner innbyggere.

«For å hindre smittevekst og konsekvenser av dette for hele Norge, ber vi om at vaksinestrategien tar hensyn til hvordan områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare for økning i smitten», heter det blant annet i uttalelsen. Les hele brevet her.

Men etter at det ble lagt ut, har det oppstått forvirring om hvem som egentlig stiller seg bak dette: Ordføreren i Råde kommune sier til VG at kommunen ikke stiller seg bak skjevfordeling av vaksiner, og at de ikke har blitt spurt om denne uttalelsen.

– Jeg har ikke blitt spurt om dette, og jeg står ikke bak det, sier Råde-ordfører Rene Rafshol (H).

Det sier også Modum, Sigdal og Krødsherad til Bygdeposten.

Her er de 65 kommunene: Oslo kommune · Aremark kommune (Sp-ordfører) · Asker kommune (Høyreordfører) · Aurskog-Høland kommune (Ap-ordfører) · Bærum kommune (Høyreordfører) · Drammen kommune (Ap-ordfører) · Eidsvoll kommune (Sp-ordfører) · Enebakk kommune (Ap-ordfører) · Fredrikstad kommune (Ap-ordfører) · Frogn kommune (Sp-ordfører) · Gjerdrum kommune (Ap-ordfører) · Halden kommune (Sp-ordfører) · Hole kommune (Høyreordfører) · Hvaler kommune (Ap-ordfører) · Hurdal kommune (Sp-ordfører) · Indre Østfold kommune (Sp-ordfører) · Jevnaker kommune (Ap-ordfører) · Kongsberg kommune (Sp-ordfører) · Krødsherad kommune (Nye bygdelista-ordfører) · Lier kommune (Høyreordfører) · Lillestrøm kommune (Ap-ordfører) · Lunner kommune (Ap-ordfører) · Lørenskog kommune (Ap-ordfører) · Marker kommune (Sp-ordfører) · Modum kommune (Sp-ordfører) · Moss kommune (Ap-ordfører) · Nannestad kommune (Ap-ordfører) · Nes kommune (Ap-ordfører) · Nesodden kommune (Ap-ordfører) · Nittedal kommune (Venstre-ordfører) · Nordre Follo kommune (Ap-ordfører) · Rakkestad kommune (Sp-ordfører) · Ringerike kommune (Ap-ordfører) · Rollag kommune (Sp-ordfører) · Rælingen kommune (Ap-ordfører) · Råde kommune (Høyreordfører) · Sarpsborg kommune (Ap-ordfører) · Sigdal kommune (Sp-ordfører) · Skiptvet kommune (Sp-ordfører) · Ullensaker kommune (Ap-ordfører) · Vestby kommune (Ap-ordfører) · Våler kommune (Sp-ordfører) · Øvre Eiker kommune (Sp-ordfører) · Ås kommune (Ap-ordfører) · Eidskog kommune (Ap-ordfører) · Gjøvik kommune (Sp-ordfører) · Gran kommune (Ap-ordfører) · Grue kommune (Ap-ordfører) · Hamar kommune (By- og bygdelista-ordfører) · Kongsvinger kommune (Sp-ordfører) · Løten kommune (Sp-ordfører) · Nord-Odal kommune (Ap-ordfører) · Nordre Land kommune (Sp-ordfører) · Ringsaker kommune (Ap-ordfører) · Stange kommune (Ap-ordfører) · Søndre Land kommune (Ap-ordfører) · Sør-Odal kommune (Ap-ordfører) · Vestre Toten kommune (Ap-ordfører) · Østre Toten kommune (Sp-ordfører) · Åsnes kommune (Sp-ordfører) · Færder kommune (Ap-ordfører) · Holmestrand kommune (Ap-ordfører) · Horten kommune (Ap-ordfører) · Notodden kommune (Ap-ordfører) · Tinn kommune (Høyreordfører) Vis mer

– Misforståelse

Krødsherad hadde altså ikke fått med seg at det skulle komme en slik uttalelse i det hele tatt, ifølge ordfører Knut Martin Glesne fra tverrpolitisk bygdeliste.

– Hva som har skjedd hvordan her, har ikke jeg opplysninger om. Jeg har i alle fall ikke blitt kontaktet om disse spørsmålene, sier han.

Han sier vaksinestrategien må være opp til FHI, og at kommunen forholder seg til det de gjør. Det sier også ordfører i Modum, Sunni Aamodt (Sp). Hun sier hun ikke føler seg misbrukt av at denne uttalelsen ble laget på vegne av de 65 kommunene.

– Det er å dra det litt langt. Det er gjort i beste mening går jeg ut fra, men det bør nok avklares litt bedre, sier hun.

Uttalelsen ble vedtatt på et styremøte 5. februar. Hole-ordfører Syver Leivestad (H) er vara til Ringeriksrådet i styret, og sier at representanten deres misforsto hva som ble vedtatt på det møtet.

– Hadde vi visst at den skulle vedtas, ville vi tatt et møte i ringeriksregionen og diskutert om vi støtter oppropet eller ikke.

Ordføreren legger til at de ikke er enige i at man skal fordele flere vaksiner til områder med mye smitte - ei heller i at man skal gi mer penger via kompensasjonsordningen til hardt rammede områder.

– Vi kommer til å gi et innspill i styremøte i morgen ettermiddag.

Uttalelsen ber også om forsterkningen av kompensasjonsordningene for næringslivet i Oslo-regionen, i tillegg til at strenge innreiseregler må gjelde til slutten at pandemien, og at grensekommunenes behov for arbeidskraft må sikres.

– Opplevde at signalene var klare

Asker-Ordfører Lene Conradi (H) er nestleder i Osloregionens styre, og forklarer at det er der uttalelsen ble vedtatt i et møte den 5. februar.

– Uttalelsen har bakgrunn i flere kommuners bekymringsmeldinger og ønske om at coronatiltak må adressere deres utfordringer. Vi opplever å ha bred oppslutning gjennom de tilbakemeldingene vi har fått i regionen og møter med statsforvalteren.

KRISE: Asker-ordfører Lene Conradi sier det hastet å formidle situasjonen Oslo-regionen står i. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Burde dere ikke sjekket med alle kommunene om de var enige først?

– Det ideelle er å sende involvere enda bredere og ha bedre tid, men vi opplevde at signalene var klare. Det er mulig vi får ta på læringen at vi kanskje skulle brukt lengre tid, men samtidig står vi i en krise som må håndteres. Så får vi heller evaluere det i etterkant.

Styret har ifølge Oslo-regionens nettsider 17 representanter. De skal representere interessene til de forskjellige regionale gruppene med kommuner i Oslo-regionen, ifølge Øyvind Såtvedt, leder for sekretariatet.

– Årsmøtet har valgt et styre som har ansvar for å følge opp interessepolitiske saker på vegne av samarbeidet, sier han.

Halden: Stiller seg bak

Ordfører i Halden, som er en de av 65 kommunene, sa tidligere sagt til VG at det siste mutasjonsutbruddet i Ulvik viste at det var riktig å holde seg til den opprinnelige planen i vaksinestrategien – altså uten skjevfordeling.

Men Halden stiller seg bak uttalelsen fra Oslo-regionen – og de var på møtet der dette ble vedtatt den 5. februar, bekrefter varaordfører Linn Laupsa (Ap).

– Det ble diskutert i det møtet, og så var det mulig å komme med innspill over helgen til den uttalelsen.

Laupsa sier Halden, som representerer Haldenregionen som også inkluderer Aremark i styret, har kommet med innspill om grenseproblematikken som er svært viktig for dem. Noe av dette har blitt tatt med i den endelige uttalelsen.

– Når det kommer til vaksineringen har vi støttet at det er gode argumenter for en geografisk differensiering, men er tydelige på at den endelige beslutningen må regjeringen ta. De sitter jo med alle argumentene for og imot. Men vi påpeker at det er gode argumenter for, og at by og land har en felles interesse i å hindre smittespredning, sier hun og presiserer:

– Vi kan ikke si at vaksinestrategien må endres, men vi har sagt at det er gode argumenter for å gjøre det.