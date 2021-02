ETTERLYSER SVAR: Øvstegård har denne uken sendt et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Stortinget, der han etterlyser svar fra ministeren på hva ministeren mener om funnene i rapporten om profitt i velferdstjenester, som ble offentliggjort i desember i fjor. Foto: Terje Pedersen, NTB

Vil kaste private ut av barnevernet

SV vil kaste ut private tilbydere og drive barnevernstjenesten etter modell fra familievernkontorene. – Vil gi forutsigbarhet og trygghet, sier Freddy Øvstegård.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Sosialistisk Venstreparti har utarbeidet en plan for hvordan fremtidens barnevern kan se ut – uten anbudsrunder eller profittmuligheter.

– Det vi skal oppnå er at hensynet til barnas omsorg og beskyttelse alltid kommer først – ikke profittmotiv eller konkurranse, sier Øvstegård, som sitter i Stortingets familie- og kulturkomité.

– Det viktigste er at vi i den nye planen foreslår konkrete alternativer til markedskonkurransen, sier han.

De siste årene har VG publisert en rekke avsløringer som viser hvordan kommersielle aktører har bygget seg opp innen barnevernssektoren.

les også Barnevernsaktørene: Skatteparadis-fond er storeiere

Langsiktige samarbeid

Den nye planen har partiet utarbeidet i samarbeid med en rekke organisasjoner, som Landsforeningen for barnevernsbarn, Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet.

SV ønsker at kjernekapasiteten i barnevernet skal være offentlig, men suppleres av ideelle aktører, som staten eller kommunene kan inngå langsiktige samarbeid med. I dag driftes familievernkontorene på denne måten, påpeker Øvstegård.

– Det vil føre til at de ideelle og offentlige aktørene samarbeider og deler kunnskap i stedet for å konkurrere med hverandre. Vi mener det også vil gi forutsigbarhet og trygghet både for barn og ansatte, som ikke trenger å bekymre seg for at stedene skal settes ut på anbud, sier han.

– Må fjerne de ideologiske skylappene

Planen har kommet på plass i etterkant av at rapporten om profitt i velferdssektoren, utarbeidet av det såkalte Velferdstjenesteutvalget, ble offentliggjort i desember.

Rapporten viste at kommersielle velferdsaktører hadde tatt ut utbytte på til sammen 1,1 milliarder kroner i 2018. Likevel var utvalgets konklusjon at funnene ikke viste såkalt «super-profitt» i velferdssektoren, til sterke reaksjoner fra en rekke opposisjonspartier.

SV var blant partiene som reagerte på funnene i rapporten.

– Den viser hvordan store multinasjonale aktører har tatt over stadig mer av det norske barnevernet og skviset ut de ideelle tilbudene, sier Øvstegård.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor privatiseringsideologien er så viktig at til og med ungene i barnevernet skal rammes av den. Regjeringen må fjerne de ideologiske skylappene sine, sier han.

BARNE- OG FAMILIEMINISTER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Terje Bringedal

Ropstad: Behov for private aktører

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener imidlertid de private aktørene er viktige for å dekke behovene i barnevernssektoren.

– Vi har sett en utvikling hvor flere barn med særskilte behov trenger tilrettelagte og omfattende tiltak. Private aktører har vært viktige for å dekke behovene til disse barna. Det aller viktigste for meg er at vi leverer tjenester av god kvalitet til de barna som trenger det, skriver han i en e-post til VG.

Ropstad påpeker at han ønsker å styrke de ideelle leverandørenes posisjon.

les også – Ikke superprofitt i privat velferd

UTFASING: Åshild Sem-Jacobsen, familiepolitisk talsperson i Senterpartiet, vil fase ut de kommersielle aktørene i barnevernssektoren. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rødgrønn samling mot profitt

Øvstegård påpeker at det å få fjernet profittmulighetene er viktig for SV i et rødgrønt regjeringssamarbeid. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å fase ut de kommersielle aktørene.

– Når kontraktene går ut vil vi lyse dem ut til ideelle eller erstatte dem med offentlige, sier Anette Trettebergstuen, familiepolitisk talsperson i Ap.

Sps familiepolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen forteller at de er positive til en plan som det SV nå har lansert.

– Vi har tidligere både fremmet og støttet forslag – blant annet fra SV – om å fjerne profittmuligheter i barnevernet. Vi er opptatt av at vi skal få tjenesten over på offentlige aktører – eller ideelle aktører, som vi mener er et godt supplement til de offentlige, sier Sem-Jacobsen.