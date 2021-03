MIDLERTIDIG TESTSTASJON: Bildet, som er tatt på Tromsø Lufthavn i mai, viser en stasjon som ble satt opp for å håndtere passasjerer som skulle i «søringkarantene». Foto: Andrea Gjestvang

Mener frykt og usikkerhet lå bak «søringkarantenen»

Smittefrie kommuner presset på for å innføre lokale tiltak i starten av pandemien, viser møtereferater som har blitt gransket av Coronakommisjonen.

18. mars 2020 var det gått knapt en uke siden Norge stengte ned, og smittetallene var på full fart oppover.

På det «digitale bakrommet» satt landets Statsforvaltere (tidligere Fylkesmenn) i møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Helsedirektoratet.

VG har fått innsyn i møtereferatene mellom disse aktørene, fra den første fasen av pandemien. Referatene har inngått i granskingen til Coronakommisjonen, som 14. april skal avgi sin dom over hvordan Norge håndterte krisen.

Kritisk mangel på smittevernutstyr og helsepersonell sto på agendaen 18. mars 2020. Det gjorde også lokale tiltak i kommuner med lite smitte, viser møtereferatet:

«Flere FM (Fylkesmenn, journ.anm.) viste til at det er politisk press i mange kommuner om å fatte lokale smitteforebyggende tiltak. Flere FM støtter vedtak og mener de begrenser smitte til landsdeler som fortsatt har få smittede i Midt-Norge og nordover».

– Ble nok tatt noen snarveier

– Jeg vet ikke om jeg ville brukt ordene «politisk press», sier statsforvalter i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker.

Hun beskriver mye usikkerhet hos politikerne, som i en uoversiktlig situasjon ønsket å betrygge sine innbyggere og måtte sette seg inn i smittevernloven.

Mens det første vedtaket om tiltak kan fattes av en kommuneoverlege, må neste vedtak gjøres av et politisk organ, forklarer Aspaker.

– Det ble nok tatt noen snarveier i overgangen til de politiske vedtakene. Man tok ikke nok på alvor hvordan prosedyrene for smittevernloven var.

STATSFORVALTER: Elisabeth Aspaker har vært statsforvalter i Troms og Finnmark siden 2019. Foto: Kristian Helgesen

– Hvilke konsekvenser fikk det?

– Statsforvalteren måtte gå inn som kontrollør for å se til at vedtakene var lovlig fattet. Da oppfattet noen av kommunene at Statsforvalteren sparket bein under vedtak som de mente det var viktig å få gjort fortest mulig.

– Holder ikke etter lovens bestemmelser

Aspaker viser til at ordføreren i Bardu kommune alene saksbehandlet et vedtak om «søringkarantene» uten at det var gjort lokale vurderinger av smittevernlegen.

– De viste blant annet til hva man hadde gjort i Tromsø, men det holder ikke etter lovens bestemmelser. Det er de lokale forholdene som skal begrunne å gå til så inngripende tiltak. Dessuten kan ikke beslutningen forberedes av en ordfører alene.

Les Bardu-ordførerens svar lenger nede i artikkelen.

– Slik du ser det: Var innføringen av de lokale tiltakene basert på en uforholdsmessig stor frykt?

– Det var noen vedtak som var preget av at man så til Tromsø. På den annen side er det en del farting mellom kommuner; et moment som kunne gjøre at man var redd for å få smitte til seg.

– Men var de hensiktsmessige?

– Det er lett å si i ettertid at det gikk veldig bra og at man ikke fikk den fryktede smitteoppblomstringen. Men det vet man jo ikke når man står midt oppi det.

– Mange ting stoppet opp

Også Statsforvalteren i Nordland, Tom Cato Karlsen, mener «politisk press» er en upresis formulering.

– Det var mer en frykt hos de kommunale politikerne, og et politisk ønske om å få på plass tiltak for å hindre at man fikk smitte sørfra.

Han mener imidlertid den første fasen av pandemien avslørte utfordringer ved smittevernloven, som åpner for å innføre nedstenginger på lokalt nivå.

– I det øyeblikket de faktisk brukte loven, opplevde flere det som uheldig. Lovverket var laget i fredstid, men når de tok den i bruk ble det til tider en stor utfordring.

For eksempel:

Helsepersonell som kom sørfra, fikk ikke jobbet

Transport av varer og tjenester ble vanskelig

STATSFORVALTER I NORDLAND: Tom Cato Karlsen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

– Man oppdaget etter hvert at mange ting stoppet opp med «søringkarantenen». Og med 41 kommuner i Nordland kunne man i verste fall hatt 41 ulike regelverk, som gjør det vanskelig å holde seg oppdatert, sier Statsforvalteren, som mener at de etter hvert klarte å finne en god balanse gjennom dialog med kommunene.

Karlsen forstår samtidig frykten for å få smitte inn i lokalsamfunn med store avstander og et allerede sårbart helsevesen.

– Det ble til og med laget en plan for hvordan vi skal evakuere innbyggere i små øykommuner ved et større smitteutbrudd, som er ganske dramatisk.

Bardu-ordfører mener tiltakene var nødvendige

Bardu-ordfører Toralf Heimdal (Sp) mener statsforvalter Aspaker tar feil når hun sier at han var involvert i saksbehandlingen av vedtaket.

Han mener også at kommuneloven, på tidspunktet de innførte «søringkarantene», ga anledning til å fatte hastevedtak.

– Etter hvert kom bestemmelsen i covid-forskriften om at tiltakene måtte være smittevernfaglig begrunnet. Men sykehusdirektør Anita Schumaker ved UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) uttalte til oss at alle reiserestriksjoner i UNNs område ville være en stor fordel, inntil man hadde bygget opp tilstrekkelig kapasitet på intensivplasser. Jeg kan ikke forstå at det ikke er en smittevernfaglig begrunnelse.

Heimdal viser til at de dagen etter at Statsforvalteren opphevet karantenebestemmelsene, fattet et nytt vedtak som ble godkjent.

– Bardu er på grunn av Setermoen militærleir i en særstilling med tanke på risiko for smittespredning. Det var spesielt krevende at vi hadde ansvaret for karantenering, isolering og smittesporing av 2500 ansatte og vernepliktige, uten et egnet planverk med definerte ansvarsområder, sier ordføreren.

– Vil du i ettertid si at de lokale tiltakene hadde noe for seg?

– Helt klart, for vi fikk satt fokus på og la press på Forsvaret slik at pendlere ikke fikk pendle og at permisjonene til de vernepliktige ble inndratt, inntil situasjonen var under kontroll med tilstrekkelig intensivkapasitet og et velfungerende apparat for TISK-strategien.