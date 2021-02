SLITER: Arvid Sjødin har kjemper i årevis for at Viggo Kristiansen skal få straffesaken sin gjenopptatt. Torsdag i forrige uke ble gjenåpningen et faktum. Foto: Marie von Krogh

Arvid Sjødin: − Jeg har nok blitt sett på som litt idiot

SANDNES (VG) Fra sykesengen mottok han nyheten han aldri trodde skulle komme. Etter nesten å ha gitt opp flere ganger, føler Arvid Sjødin seg nå sikker på hvordan saken mot Viggo Kristiansen vil ende.

Av Ådne Husby Sandnes , Marie Von Krogh (foto) og Lars Engdahl

Publisert: Nå nettopp

– Jeg lå i sykesengen, tilkoblet intravenøst, da jeg fikk avgjørelsen fra kommisjonen. Det var ikke der jeg hadde tenkt å tilbringe den dagen, sier advokat Arvid Sjødin.

De andre pasientene som lå på samme rom på sykehuset i Stavanger var spente. Ville saken til Viggo Kristiansen bli gjenåpnet?

Selv var Sjødin, som i årevis har jobbet for gjenåpning, ganske sikker i sin sak; aldri i verden om kommisjonen ville ta opp saken.

– Jeg har hele tiden gitt uttrykk overfor familien hans om at jeg ikke stoler på kommisjonen.

Men så kom svaret. Det ble gjenåpning, på det syvende forsøket.

– Hva var det første du tenkte?

– Jeg tenkte på familien til Viggo. Jeg visste at de hadde ventet på dette i 14 år.

SYKMELDT: Sjødin er egentlig sykmeldt med gallestein og galleblærebetennelse. Men telefonen ringer fortsatt i ett sett. Foto: Marie von Krogh

– Ei uke fra eller til

Sykmeldte Sjødin tar VG imot hjemme i rekkehuset i Sandnes utenfor Stavanger. Telefonen ringer likevel i ett sett. Journalister, støttespillere, klienter, politi og påtalemyndighet.

Av og til står det «Skjult nummer» på skjermen, noe som kan bety at det er Viggo Kristiansen som ringer sin mangeårige advokat.

Underveis i intervjuet blir det klart at Kristiansen ikke blir løslatt fra Ila fengsel. I hvert fall ikke ennå.

– Ei uke fra eller til, det betyr ingenting, sa Viggo til meg, sier Sjødin og smiler.

les også Uenighet om gjenopptagelse i Baneheia-saken: Her står spliden

Det var i 2002 at Agder lagmannsrett dømte Viggo Kristiansen til forvaring for drap og voldtekt i Baneheia.

19 år, fem forsøk på gjenåpning, to klager og et sivil søksmål senere, må påtalemyndigheten nå bestemme seg for om de skal kjøre full ny rettssak mot Kristiansen, eller om de skal kaste kortene og legge ned påstand om frifinnelse uten rettssak.

Et flertall i Gjenopptakelseskommisjonen mener nemlig det er flere svakheter ved bevisene mot Kristiansen. De mener det er en rimelig mulighet for at han ville ha blitt frifunnet hvis retten hadde fått forelagt seg de opplysningene som er lagt fram i forbindelse med gjenåpningsbegjæringen.

I SANDNES: Arvid Sjødin bor sammen med kona Sasiporn Sjødin i Sandnes, utenfor Stavanger. Foto: Marie von Krogh

Nummer to versting i Norge

– Hva var det første Viggo Kristiansen sa til deg etter gjenåpningen?

– Han takket meg veldig mye for jobben som har blitt gjort. Men han tar det rolig. «Nå får vi se hva som skjer, Arvid» sier han. Når du har gått på så mange nederlag, så mange ganger, så er du ikke i stand til å tenke positivt.

– Hva har Viggo sagt de seneste dagene?

– Han er i et veldig godt humør, det er helt sikkert.

– Har dere snakket om livet etter en eventuell løslatelse?

– Ja, og jeg har også hatt samtaler med faren hans om det. Viggo får bo hjemme, hvis det skjer. Han trenger hjelp når han blir løslatt. Han har aldri sett en smarttelefon, knapt brukt en datamaskin. Så mye har falt i fisk for ham, sier Sjødin.

Han spoler tilbake til en av de første gangene han møtte Kristiansen i Ila fengsel. Det var etter 22. juli-terroren, og massemorderen hadde flyttet inn på Ila.

– Da kom Viggo gående mot meg og sa: «Hei, Arvid! Nå må du gratulere meg. Nå er jeg bare nummer to versting i Norge. Breivik har flyttet inn på fengselet.» Sånn har Viggo følt det i alle disse år, sier Sjødin.

Han beskriver Kristiansen som en hyggelig og hardtarbeidende mann. En person støttespillerne hans gjerne besøker så ofte de kan.

– Han er så hyggelig å prate med, sier Sjødin.

GRØNT KORT: I Ila fengsel har Kristiansen adgang til å bevege seg fritt innenfor fengselets område. Foto: Nygaard, Fridtjof

Viggo kan bevege seg fritt

I fengselet arbeider Viggo Kristiansen fulle dager. Han er kvalifisert til arbeid som både tømrer, sveiser og anleggsgartner. Dessuten har han aldri hatt ugyldig fravær, fremgår det av en rapport fra fengselet.

I 2014 fikk Kristiansen såkalt grønt kort, noe som innebærer at han kan bevege seg fritt og uten følge på fengselets område.

– Han fortalte meg her om dagen at det hadde stått journalister utenfor fengselet i dagevis og ventet på mulig løslatelse. Mens de sto der og ventet, kjørte Viggo forbi dem med en ATV. Han var ute og jobbet som vanlig. Ingen av journalistene så at det var Viggo, sier Sjødin og ler.

– Her om dagen ringte forresten også en bedrift meg og tilbød Viggo jobb.

– Hva sa Viggo om det?

– Han takket stort for det. Men det er jo ikke sagt at det blir sånn, sier advokaten.

OMRINGET: Innerst i gangen, nederst i bygget er Sjødin omgitt av gamlekongen og utallige bunker med straffesaksdokumenter. Foto: Marie von Krogh

Side om side med Kong Olav

Vi har flyttet oss fra rekkehuset i Sandnes til kontoret i Stavanger.

Sjødin kjører Lexus, «den beste bilen han noen gang har hatt».

Han parkerer og tar heisen opp til kontoret, som ligger i et skjult avlukke i advokatfirmaets underetasje. I den mørke gangen står metervis med gamle, slitte jusbøker. Sjødin sier de tilhører en advokat som gikk konkurs.

Døren til Sjødins kontor prydes av et klistremerke fra stiftelsen «Miljøfyrtårn». Bak døren åpenbarer det seg et enkelt kontorlandskap i furu.

Her kan Sjødin sitte i fred, omringet av ringpermer, papirbunker, bøker og rettstegninger fra kjente saker.

På veggen henger Kong Olav, side om side med et portrett av Sjødin selv.

– Det bildet av Olav er malt i jungelen i Thailand. En kunstner der fikk et postkort av kongen, fra en person som bodde her i Stavanger, og malte det bildet. Så fikk jeg det. Jeg synes det er et av de fineste bildene som er malt av vår tidligere konge, sier Sjødin.

DEKNING: Et av stridstemaene i Baneheia-saken er mobilbeviset. Sjødin mener dette er et utelukkelsesbevis. Foto: Marie von Krogh

Kommisjonen er som en murvegg

Telefonen fortsetter å ringe der nede i advokatkontorets underetasje. Meldingene piper, men Sjødin fortsetter å snakke på både inn- og utpust om saken han har kjempet i årevis for å få gjenåpnet.

Det går i DNA-bevis, alleler, markører, britiske og spanske eksperter. Han snakker om mobiltelefonbeviset og såkalte utelukkelsesbevis. Alt sammen velkjente stikkord for dem som kjenner Baneheia-saken.

Gjenopptakelseskommisjonen er som en murvegg, sier Sjødin. Umulig å flytte.

Han vet ikke hvor mange ganger han har hørt setningen: «Det er ikke noe nytt i saken», både fra kommisjonen og påtalemyndigheten, avisartikler og TV-reportasjer.

Så, plutselig, mens han lå der i sykesengen med akutt galleblærebetennelse, kom beskjeden: Baneheia-saken gjenåpnes.

– Hvordan har alle avslagene gått inn på deg?

– Jeg er nokså hard. Tåler det meste. Men jeg har blitt politianmeldt, utsatt for hets og annen dårlig oppførsel. Det har vært massevis av sånne hendelser opp gjennom årene, svarer Sjødin.

SELVSIKKER: Sjødin var nære ved å gi opp Baneheia-saken mange ganger. Nå er han derimot selvsikker. Foto: Marie von Krogh

Har tenkt: Nå gidder jeg ikke mer

– Før gjenåpningen sa du til meg: «Aldri i verden om det blir en gjenåpning».

– Ja, og det det viser seg med lederen av gjenopptagelseskommisjonen, Siv Hallgren, og resten av mindretallet, sier Sjødin.

Han peker på mindretallet begrunnelse for ikke å gjenåpne saken. På bevisene han mener mindretallet så bort ifra, på ekspertuttalelsene han mener de ikke tilla nok vekt. Tonen er krass.

– Et sånt svar er ikke jus en gang, sier han og ler.

– Tenkte du «hva var det jeg sa»?

– Det gjorde jeg ikke, men loven sier at denne saken skal gjenåpnes, og de rundt meg har sagt at jeg må stole på loven.

Sjødin er derfor glad for at tre av de fem medlemmene i kommisjonen støttet begjæring om å gjenåpne saken.

– Hvor mange ganger har du tenkt «nå gidder jeg ikke mer»?

– Det har vært mange av de. Når du møter et system som ikke fungerer, så har du valget: enten stoppe opp eller gi på. Men jeg tenkte på Viggo og familien, og hvordan de har slitt. Derfor valgte jeg å fortsette. Og takk og pris for det, sier Sjødin.

– Frem til nå har det virket helt håpløst å få gjenopptatt denne saken. Mange advokater må ha tenkt at dette var en «lost case»?

– Advokater på Østlandet tenker sånn, sier Sjødin.

Så drar han en lang lekse om hvordan han mener Gjenopptakelseskommisjonen Justisdepartementet har sviktet. Om rettssikkerhet og adgangen til å få overprøvd kommisjonens avgjørelser.

RIMELIG TVIL: Sjødin mener tvilen nå må komme Kristiansen til gode. Foto: Marie von Krogh

Litt idiot

– Hvordan har du blitt sett på i advokatmiljøet i alle disse årene hvor dere har blitt knust, gang på gang?

– Nå får jeg overstrømmende meldinger fra juristmiljøet, men jeg har nok blitt sett på som litt idiot. Men jeg kunne ikke sitte og se på at Viggo skulle sitte inne i 40 år til. At faren og moren hans aldri skulle få lov til å leve sammen med ham.

– Men kommisjonens flertall sier jo også at det er bevis som taler for at Kristiansen er skyldig?

– Jeg oppfatter det som et forsøk på å tilføre avgjørelsen balanse.

Nå er det store spørsmålet om det blir ny rettssak eller ei.

Sjødin sier at Kristiansen ønsker seg en ny rettssak der han kan bevise sin uskyld. Advokaten har på sin side ingen tro på at påtalemyndigheten vil kjøre en ny rettssak.

– Jeg tror ingen uavhengig person kan være personlig overbevist om at det ikke foreligger en rimelig tvil i denne saken, sier Sjødin.

– Du har vært lenge i dette «gamet». Er denne gjenåpningen en av dine største seire?

– Det er en stor seier, men det å få frifunnet fetteren i Tengs-saken full ut, ville vært en større seier. Det har vært en mye lengre kamp.