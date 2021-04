STOR AVSTAND: Det var stor avstand mellom LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid på pressekonferansen fredag. Da meklingen gikk over på overtid natt til søndag, var avstanden også stor. Her med riksmekler Mats W. Ruland. Foto: Berit Roald, NTB

Opplysninger til VG: Kamp om 3000 kroner og minstelønn

Lønnsoppgjøret i natt går på overtid. Sentrale LO-kilder sier de ikke kommer til å gi ved dørene.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Det er bare å bestille egg og bacon til frokost, folkens, sier en sentral LO-kilde til VG.

Lønnsoppgjøret i privat sektor mellom arbeidsgiverorganisasjonen NHO og arbeidstagerorganisasjonene LO og YS fortsetter utover fristen ved midnatt. VG får opplyst at forhandlingene fortsatt pågikk kl. 02.40.

Kilder som følger meklingen minutt for minutt sier at de har begynt å mekle om tall og tillegg, og at man opplever at partene står mye lenger fra hverandre enn man trodde.

– Jeg kan ikke si hva som er avstanden mellom partene nå, men partene har ikke kommet i mål ennå, sa riksmekler Mats W. Ruland ved 23-tiden lørdag kveld.

– De temaene som er lagt inn i meklingen er mulig å løse, og det er derfor vi er her for å løse dem. Vi jobber målrettet for å finne løsninger, la han til.

Vil bli historisk

På den andre side; Ingen kan huske at et mellomoppgjør, som årets oppgjør er, har endt i konflikt etter 2. verdenskrig.

Og i et coronaår, anses det for enda mindre sannsynlig.

Mellomoppgjør skal i utgangspunktet bare være et oppgjør for å justere lønningene mellom hovedoppgjørene, som var i fjor (ble coronautsatt til i høst) og neste år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk ut i VG nylig ut med et ultimatum om at det blir streik hvis de ikke får 2,8 prosent lønnsøkning, som er det samme som prisene er anslått å stige med.

NHO på sin side viser til at lønnsveksten i land vi konkurrerer med, ligger an til å bli 2,2 prosent.

3000 kroner skiller

Vinner LO-sjefens ultimatum frem og det norske folk får 2,8 prosent lønnsøkning, vil det utgjøre vel 14.000 kroner i tillegg for en med industriarbeiderlønn på 506.100 kroner.

Det utgjør rundt 3000 kroner mer enn NHOs utgangspunkt på 2,2 prosent lønnsøkning.

Trolig vil kravet om lavlønnsprofil; altså at sektorer hvor mange har mindre enn 90 prosent av industriarbeidernes gjennomsnittslønn, skal få ekstra tillegg, bli vel så vanskelig.

I år er det spesielt vanskelig fordi mange av gruppene innen blant annet hotell og reiseliv, har mange lavtlønte ansatte.

Partene jobber med ulike mulige kompromisser.

Meklingsmat

Mange spør hvorfor toppledere og rasjonelle mennesker må slite i ytterkant av sin tåleevne etter flere dagers hektisk mekling, ved å avslutte uten nattesøvn og eventuelt døgne, for å bestemme rammene for landets ansattes lønn:

Delegasjonene må holde seg våkne etter mange timers mekling og trolig en lang natt og eventuelt en søndag foran seg.

Matkilder sier til VG at NHOs forhandlere lørdag kveld har hentet energi gjennom lasagne-middag, mens LO-delegasjonen har kost seg med kylling og en potetrett.

I YS har man spist stekt kylling.

Nattmaten er foreløpig ikke kjent, men det formidles at tilgangen til kaffe, cola, nøtter frukt og snop er upåklagelig.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier dette til NTB før nattens mekling.

– Ingenting er avklart per nå. Det er fortsatt tøffe forhandlinger og betydelig avstand. Vi er i gang med møter med alle partene.