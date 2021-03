Haukeland universitetssjukehus får kritikk av Statsforvalteren etter at en pasient døde av en overdose cellegift. Foto: Marit Hommedal / NTB

Statsforvalteren gir Haukeland kritikk etter at pasient døde av overdose

Pasienten som i fjor sommer døde av en overdose cellegift på Haukeland universitetssjukehus, fikk ikke forsvarlig helsehjelp, slår Statsforvalteren fast.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Etter å ha gransket dødsfallet konkluderer Statsforvalteren i Vestland med at årsaken til hendelsen er sammensatt. Det vises til individuelle feil både ved kreftavdelingen og sykehusapoteket, men at ansvaret i stor grad ligger hos ledelsen i de involverte virksomhetene.

Ifølge Statsforvalteren skjedde det en avrundingsfeil i det elektroniske systemet som benyttes til administrasjon av cellegiftbehandlinger. Det ble dermed gitt en dose som var ti ganger for stor.

Farmasøytene som gjorde sluttkontrollen på apoteket, reagerte ikke, skriver Statsforvalteren, og dosen ble levert til kreftpoliklinikk. Først etter at pasientene hadde fått rundt 80 prosent av dosen ble feilen oppdaget ved en tilfeldighet.

Statsforvalteren slår fast at ledelsen har et overordnet ansvar for å få på plass gode retningslinjer, og at disse blir fulgt. Det pekes også på svakheter ved bruk av Cytodose-systemet.

Kreftavdelingen og sykehusapoteket på Haukeland har gjennomgått hendelsen selv, og satt i verk tiltak. Saken er også blitt etterforsket av politiet.