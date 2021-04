HØY TEMPERATUR: Bildet er fra en demonstrasjon utenfor Stortinget i november 2018, i etterkant av statsminister Erna Solbergs (H) åpning for å forhandle om abortloven med KrF. Foto: Trond Solberg

Strid om abortnemndene: Nesten alle får søknaden innvilget

I flere partier er det strid om å avvikle abortnemndene. Tall fra FHI viser at 99 prosent av søknadene om abort før uke 18 ble innvilget av nemndene i 2020.

Publisert: Nå nettopp

I flere av de politiske partiene er det denne våren betente strider om hvorvidt man skal avskaffe abortnemndene og utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens 12 uker.

På Arbeiderpartiets landsmøte, som begynner på torsdag, skal partiet ta stilling til et forslag om å avskaffe nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

En søknad om å gjennomføre en abort etter uke 12, må behandles av en nemnd bestående av to leger. En abort kan etter loven innvilges etter 12. uke dersom det blant annet er fare for alvorlig sykdom hos fosteret – eller om svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon.

En rapport fra Abortregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI), som ble presentert i mars, viser at det er en svært liten andel av det totale antallet aborter i Norge som blir behandlet av en nemnd. Blant de nemndbehandlede søknadene, er det igjen svært få kvinner som får avslag.

– Disse tallene forteller at nemnda er enig med kvinnen, sier Mette Løkeland-Stai, overlege ved Abortregisteret hos FHI.

les også Aps fylkeslag trosser Støre: Vil utvide abortgrensen til uke 18

Nesten alle får medhold

I 2020 ble det utført 11.081 aborter i Norge. 95,4 prosent av disse var selvbestemte og begjært før 12. uke, mens 4,6 prosent var behandlet i en nemnd.

Nemndene behandlet 377 søknader om abort mellom uke 12 og uke 18. En søknad om en abort behandles først i en primærnemnd. Dersom primærnemnda gir avslag, sendes søknaden automatisk til en sentral klagenemnd. Primærnemndene ga totalt ti avslag i 2020, men kun to av disse avslagene ble opprettholdt i klagenemnda. Det tilsvarer 0,5 prosent av søknadene.

Ifølge abortloven kan ikke en abort gjennomføres etter uke 18 «med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det». Nemndene behandlet 153 søknader om abort i uke 19, 20 og 21. Kun 12 av disse ble avslått i primærnemndene, og kun fem av disse avslagene ble opprettholdt i klagenemnda. Det tilsvarer 3,3 prosent av søknadene om abort mellom uke 19 og 21.

Alvorlig sykdom hos fosteret

Nesten seks av ti av abortene etter 12. uke ble innvilget av nemnda med bakgrunn i abortlovens paragraf 2C. Den gir åpning for abort dersom det er «stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

For de av abortene som ble innvilget av nemndene etter 18. uke, er over åtte av ti begrunnet ut fra fare for alvorlig sykdom hos fosteret.

Det var denne paragrafen i abortloven som statsminister Erna Solberg (H) åpnet for å forhandle om da KrF høsten 2018 skulle bestemme seg for om de skulle støtte hennes regjering. I regjeringsforhandlingene fikk til slutt KrF ikke gjennomslag om å endre paragrafen.

Tallene fra FHI viser også at antallet aborter i Norge i 2020 var på sitt laveste på minst 40 år. Siden 2010 har antallet aborter sunket med 30 prosent.

Politisk strid om nemndene

Rødt vedtok på sitt landsmøte å avskaffe nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 22. Miljøpartiet de Grønnes vedtok på sitt landsmøte å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18, i tillegg til å erstatte dagens abortnemnd med et rådgivende og støttende organ rettet mot kvinner og foreldre som velger å avbryte svangerskapet mellom uke 12 og 18.

Abort blir også en stridssak på landsmøtene til flere av partiene utover våren. SVs landsmøte skal ta stilling til et forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort til 22 uker. Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet skal diskutere forslag om en ny grense på 18 uker.

Ifølge Løkeland-Stai ved FHI vil det ikke være noen konsekvenser av forslaget om å utvide grensen til uke 18, bortsett fra at to tredeler av de kvinnene som møtte til nemnd i 2020, ville ha sluppet å møte. Samtidig peker hun på at om lag 150 stykker møtte til nemnd for aborter etter 18. uke.

Mette Løkeland-Stai, overlege ved Abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Foto: Ingrid Aasen Wærness/Universitetet i Bergen

les også Abortstrid på MDGs landsmøte: Vil ha 18 uker selvbestemt abort

– Dersom man avskaffer nemndene og utvider grensen for selvbestemt abort, er det noen grunn til å tro at antall aborter i Norge vil øke?

– Nei, overhodet ikke. I alle prosesser hvor man har diskutert å liberalisere abortloven eller å endre metodene for abort, har det blitt brukt som argument: Både før abortloven på 70-tallet og da man fikk medikamentell abort var man redd for dette, sier Løkeland-Stai.

Hun viser til at trenden i Norge er at antall aborter synker og at en større andel av abortene skjer tidlig i svangerskapet.

– Om man ser på Nederland, som har selvbestemt abort fram til uke 22, har de noen av de laveste aborttallene i Europa, sier Løkeland-Stai.

– Er det noen grunn til å tro at kvinner vil ta abort senere i svangerskapet dersom man utvider grensen for selvbestemt abort?

– Nei, det er ingen statistikk fra noen land som støtter det, sier Løkeland-Stai.

Menneskeverd: – Handler om prinsipper

Organisasjonen Menneskeverd er mot å fjerne nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort. Fungerende informasjonsansvarlig Kristin Rudstaden sier det handler om prinsipper.

– Hvilken funksjon har egentlig abortnemndene når nesten alle uansett får søknaden innvilget?

– Funksjonen til nemndene er å ivareta rettsvernet til fosteret. En nemnd handler ikke om kvinnens selvbestemmelse, men om fosterets rettsvern. I abortloven har man definert at fosteret har gradert verdi fra uke 12, og det kommer til uttrykk ved at det har en stemme og en type rettsvern i nemndene, sier Rudstaden.

VIL BEHOLDE NEMNDENE: Kristin Rudstaden, fungerende informasjonsansvarlig i organisasjonen Menneskeverd. Her er hun avbildet utenfor Stortinget i mai 2020, i forbindelse med organisasjonens innsamling av underskrifter mot endringer i bioteknologiloven. Foto: Heiko Junge, NTB

– Det er en viktig funksjon dersom vi som samfunn mener at fosteret skal ha en form for verdi eller rettsvern fra uke 12, legger hun til.

Heller ikke hun tror at det å avskaffe nemndene og å utvide grensen for selvbestemmelse vil få konsekvenser for antall aborter i Norge eller når i svangerskapet kvinner tar abort.

– Dette er mer en prinsipiell enn en praktisk debatt. Konsekvensen av å gjøre et foster rettsløst helt frem til uke 18 er veldig alvorlig for samfunnet. Det utfordrer viktige etiske spørsmål, som når blir vi et menneske med identitet og egenverd, sier Rudstaden.