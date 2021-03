LÆRDOM: Næringsminister Iselin Nybø sier pandemien har vist at det går an å jobbe digitalt. Foto: Bjørn Haugan

«Historisk» utlysning: Kontoret er i Oslo, du kan jobbe fra hele Norge

Inspirert av erfaringene fra hjemmekontor, utlyser næringsminister Iselin Nybø (V) to stillinger hvor de som får dem kan bo hvor som helst i Norge.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

For første gang åpner Nærings- og fiskeridepartementet for å ansette medarbeidere tilknyttet departementskontorene i Oslo, som kan ha annet arbeidssted enn Oslo-området.

– Arbeidsgiver vil være Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo, men dette er de to første stillingsannonsene hvor vi åpner for at de som får jobbene, kan bo helt andre steder enn i Oslo-området, sier næringsminister Nybø til VG.

les også Spetalen gamblet mot Tesla-aksjen – gir Raja 250.000 kroner

I annonsen heter det at «for søkere med bosted som tilsier at arbeidssted i Oslo ikke vil la seg gjennomføre, vil vi tilstrebe å legge til rette for annet arbeidssted».

forrige





fullskjerm neste HAR FÅTT ORDFØRER-HJELP: Nybø sier hun har blitt inspirert av en partikollega.

– Betyr det at folk kan bo i Alta, Kristiansand eller Bergen og jobbe i departementet her i Kongens gate i Oslo?

– Ja, det er første gangen vi i Nærings- og fiskeridepartementet har en slik formulering i en stillingsannonse, fordi vi ser at det vil kunne være en praktisk mulig løsning, som gjør at vi kan få spennende søknader fra folk som er kvalifiserte, men som ellers er uaktuelle, fordi de ikke kan flytte til Oslo.

Nybø sier det dreier seg om to ettårs vikariater som førstekonsulent.

– Vi har fått nye erfaringer gjennom pandemien; det går an å jobbe digitalt, på en helt annen måte enn vi har vært vant til, sier hun.

les også Rotevatn: Blir mindre klimakutt med uendret drivstoffpris

Nybø sier de to blant annet skal jobbe med konsekvensene av coronaen.

Inspirert av partikollega

Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V) tok nylig til orde for å la statsansatte i Oslo flytte ut i distriktet og beholde jobben.

– Er din partikollega Bjørlo som har inspirert deg?

– Jeg synes det var en fin oppfordring som Alfred kom med - og dette initiativet er et første eksempel på en slik løsning.

– Er det noe dere vurderer å gjøre bredere?

– Dette er en god begynnelse som vi ønsker å høste erfaringer fra. Hvis erfaringene er gode, så er det absolutt noe vi vil vurdere.

PS: Nærings- og fiskeridepartementet har ansatte også utenfor Oslo: På Svalbard, men de er ansatt for å jobbe på Svalbard.