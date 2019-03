FAKKELEN: Ledelsen ved Snøhvit-anlegget i Hammerfest kalles inn på teppet av Statens Forurensingstilsyn (SFT). Røyken fra anlegget inneholder kreftfremkallende stoffer. Her fra anlegget på Melkøya. Foto: SCANPIX

Brøt utslippstillatelsen på Melkøya

SFT fastholder at StatoilHydro har brutt utslippstillatelsen for gassfakkelen ved Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest.

- De høye verdiene av PAH i soten fra gassfakkelen er høyere enn forventet og større enn det StatoilHydro har søkt om og meldt inn til oss, sier avdelingsdirektør i SFTs næringslivsavdeling, Signe Nåmdal, til NTB.

Oppvaskmøte

SFT har innkalt ledelsen ved LNG-anlegget for Snøhvitgassen på teppet etter at det er avdekket flere avvik under faklingen i forbindelse med oppstarten av produksjonen på Melkøya. Møtet var opprinnelig satt til tirsdag i neste uke, men vil bli avholdt så snart som mulig ifølge Nåmdal.

Melkøya-ledelsen har helt siden den overraskende store nedsotingen av Hammerfest startet for en drøy måned siden fastholdt at utslippene har vært innenfor grensene av det de har lov til. Dette gjentar informasjonssjef Sverre Kojedal overfor NRK torsdag.

Uten målinger

Det er Finnmark Dagblad som torsdag gjengir innholdet i en SFT-rapport der det går fram at utslippene inneholder store mengder partikler og kreftfremkallende PAH-forbindelser som det ikke er søkt om tillatelse for. I tillegg finner SFT flere avvik.

* SFT ble ikke varslet av Statoil om utslippene, men måtte lese om det i media.

* I store deler av september har StatoilHydros målestasjon for luftkvalitet vært ute av drift.

* StatoilHydros nedbørssamler er av et materiale som ikke holder på viktige kvikksølvforbindelser og kan derfor ikke verifisere om det har vært sluppet ut kvikksølv.

Uheldig

Nåmdal opplyser til NTB at de har fått verifisert at det ikke skal gå inn kvikksølvforbindelser til fakkelen, og at de via andre målinger har opplysninger om nivået på utslippene i Hammerfest.

- Disse miljømålingene sier at situasjonen for befolkningen ikke er bekymringsfull. Men vi synes det er uheldig at StatoilHydro ikke har hatt et opplegg som sikrer rapportering og måling av resultatene. StatoilHydro får nå anledning til å se gjennom vår rapport og kommentere funnene når vi møter dem.

Det er etter dette møtet vi eventuelt vil vurdere om det er aktuelt med tiltak eller pålegg overfor StatoilHydro, sier Nåmdal.

Krever tiltak

Bellona krever nå at SFT kommer med kraftfulle tiltak overfor StatoilHydro.

- Selskapet har ført oss alle bak lyset. Midt under den verste faklingen på Melkøya har de ikke engang gjort målinger.

StatoilHydro har oppført seg ufattelig amatørmessig. Nå er det viktig at SFT slutter å ta på StatoilHydro med silkehansker. Vi har før sett at de kan være krasse i ordbruken når slike problemer som dette oppdages, men sett at det ikke munner ut i pålegg, sier Elisabeth Sæther i Bellona til NTB.

Ikke helsefare

Kommunelege Anne Grethe Olsen i Hammerfest deler SFTs oppfatning av at røykutslippene fra Melkøya ikke er helsefarlige for befolkningen.

- PAH er et kreftfremkallende stoff som er farlig under langtidspåvirkning. Når Melkøya-anlegget i Hammerfest går over i produksjonsfasen, vil faklingen bli begrenset til en gang i måneden. Jeg har konsultert en rekke eksperter som alle legger vekt på at eksponeringen skjer over kort tid, sier hun til NTB.