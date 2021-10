HØSTBØLGE: De siste ukene har smittetallene igjen økt, men det er langt færre innlagt på sykehus enn under vårbølgen.

Slik er smittesituasjonen i Norge nå

Smittetallene øker og mørketallene er høyere. Men er det egentlig farlig?

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

De siste ukene har smittetallene igjen økt i Norge. 98 kommuner har nå en stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt.

Antall registrert smittede er hittil denne uken på høyde med smittetoppen i mars, da alfaviruset var dominerende.

Men i årets høstbølge er en stor andel av den voksne befolkningen vaksinert. 78 prosent av hele befolkningen har fått minst én dose og 69 prosent har fått to doser.

Så, hvordan er smittesituasjonen i Norge i dag?

Er smittetall viktig?

Helsemyndighetene har flere ganger påpekt at smittetallene ikke er den viktigste målestokken for å si noe om epidemien i Norge, nå som en høy andel er vaksinert og beskyttet.

Men det kan likevel være en indikator for hvor mange som vil bli lagt inn på sykehus.

Gjennom hele pandemien har smittede med alvorlig sykdomsforløp hatt behov for sykehusbehandling i snitt to uker etter de ble smittet. Det vil si at sykehustallene følger smittetallene med to ukers forsinkelse.

Når smittetallene denne uken har økt, kan det bety at antall innlagt på sykehus vil øke i midten av november.

Samtidig er det vanskelig å vite sikkert om det kommer et stort hopp i sykehusinnleggelser: En høy andel av den voksne befolkningen er vaksinert og risikogruppene og de eldste aldersgruppene får nå en tredje dose.

Hvem blir smittet?

Ifølge VGs oversikt er smittetrykket desidert størst i aldersgruppen 10 til 19 år, etterfulgt av 0 til 9 år. Det er også de to aldersgruppene der flere foreløpig ikke har fått tilbud om coronavaksine.

Forrige uke (42) var hver fjerde registrerte smittede mellom 10 og 19 år. Men det var en økning i alle aldersgrupper.

Høy andel positive tester

Andelen positive tester har gjennom pandemien vært en indikator for blant annet mørketall.

Er positivandelen høy, kan man regne med at det finnes større mørketall enn ved en lav positivandel. I Norge har positivandelen ligget mellom 0,2 og 5 prosent, frem til denne høsten.

I uke 42 var andelen positive 7,5 prosent, og denne uken ligger andelen foreløpig på 8,6 prosent.

Hvorfor er andelen positive tester så høy nå?

Positivandelen er veldig sårbar for endringer i teststrategien. Du kan lese om hvorfor i faktaboksen:

Positivandelen Dersom myndighetene har en strategi om å teste veldig bredt, som for eksempel teste et helt skoletrinn for et smittetilfelle eller nærkontakter til nærkontakter, vil man trolig teste mange som får negativt prøvesvar. Det vil kunne gi en svært lav positivandel. Dersom man kun tester personer med symptomer eller generelt har strenge kriterier for hvem som får en coronatest, er sannsynligheten større for at mange er smittet med coronaviruset. Det vil kunne føre til en høy andel positive prøver. Vis mer

I forbindelse med gjenåpningen av Norge endret Solberg-regjeringen testkriteriene og anbefaler nå test til alle med nyoppståtte luftveissymptomer (uavhengig av vaksinasjonsstatus), alle uvaksinerte husstandsmedlemmer og nærkontakter.

Det innebærer at fullvaksinerte ikke blir anbefalt å teste seg med mindre de har symptomer.

Samtidig viser tall fra Apotekerforeningen at salget av hjemmetester har økt voldsomt i høst.

Disse testene er ikke en del av FHIs statistikk. Kun personer som tester positivt blir anbefalt å bekrefte prøvesvaret med en PCR-test.

– Vi tror det er store mørketall nå, men det er heldigvis en mye mindre andel av de smittede som innlegges på sykehus etter at vaksinering av rundt 4 millioner mennesker er gjennomført, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Trolig fanger vi opp under halvparten av smittetilfellene gjennom PCR-testing nå. Det betyr at det ikke er tallene i seg selv, men trenden i stigning eller nedgang som er viktigst å følge med på. I tillegg ser vi nøye på utviklingen av innleggelser, som vanligvis endrer seg 1–2 uker etter at smitten endrer seg.

Hvem er innlagt på sykehus?

Siden starten av september har antall innlagte på sykehus med coronaviruset ligget ganske stabilt mellom 90 og 125 pasienter.

De siste seks ukene har antall nye innleggelser på landets sykehus variert fra 56 til 79 per uke, ifølge VGs tallsider.

Til sammenligning var antall innlagte pasienter langt høyere under vårbølgen med alfavarianten. Da var 307 personer lagt inn samtidig på det høyeste.

Antall pasienter på intensivavdelinger har i samme periode ligget stabilt omkring 30 pasienter.

FHI skriver i den ferskeste ukesrapporten for uke 42 at 66 pasienter ble innlagt på sykehus den uken.

Av disse var 25 prosent uvaksinert, mens 56 prosent var fullvaksinerte.

– Andel nye pasienter per uke som er fullvaksinert, har som forventet økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, skriver FHI i rapporten.

Ifølge en studie ved FHI er risikoen for å bli innlagt i sykehus med covid-19 i Norge er over 70 prosent lavere for delvaksinerte og fullvaksinerte enn for uvaksinerte.

Totalt 288 fullvaksinerte og 77 delvaksinerte pasienter har hatt behov for sykehusbehandling siden starten av vaksinasjonsprogrammet. Medianalderen for disse var 77 år. Flere enn tre av fire tilhørte risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19.