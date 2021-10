IKKE FORNØYD: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen var ikke fornøyd med beskjedene fra den nye samferdselsministeren fra Ap om Nord-Norgebanen.

Tromsø-ordfører krever egen utredning på Nord-Norgebanen: − For dårlig

Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen gir klar beskjed om at utredningen av Nord-Norgebanen ikke kan bakes inn i noe annet.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lovet en såkalt konseptvalgutredning (KVU) av Nord-Norgebanen.

Men Statens vegvesen har allerede fått ansvaret for en utredning av transportløsninger i hele Nord-Norge, som etter planen skal være ferdig sommeren 2023. En del av oppdraget er å utrede konkrete traseer for Nord-Norgebanen.

Tirsdag bekreftet den ferske samferdselsministeren at de nå vurderer om det holder og om de kan utvide den utredningen litt.

Tromsø-ordføreren har følgende svar:

– Det er for dårlig, da får vi for dårlig fremdrift, sier han til VG.

– Jeg er redd det blir litt på det ene og litt på og litt på det andre, så det blir veldig lite tydelig på Nord-Norgebanen. Det må gå an å gjøre noe parallelt, så troverdigheten til Arbeiderpartiet og Senterpartiet opprettholdes, er beskjeden fra ordfører Gunnar Wilhelmsen.

Han får støtte fra Ap-ordføreren i Harstad.

– Jeg deler hans syn. Den KVU-en som gjøres nå, er jo forrige regjerings svar, fordi man ikke ville stemme for en egen KVU for Nord-Norgebanen, sier Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal til VG.

Bakgrunn: Dette utløste reaksjonen

Tirsdag bekreftet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at svaret på om de faktisk vil bygge Nord-Norgebanen først kommer i 2025, sammen med en ny Nasjonal transportplan (NTP).

Første steg nå, er å finne ut hvordan de skal løse utredningen, ettersom denne utredningen om transport i hele Nord-Norge allerede pågår.

– Det dere vurderer er å innlemme eller utvide mandatet der litt, så dere slår to fluer i en smekk? spurte VG samferdselsministeren på tirsdag.

– Ja, eller om det er tilstrekkelig sånn som det er. Vi vet at det pågår prosesser, så må vi forsikre oss om at det er et tilstrekkelig grunnlag for å kunne ta stilling til Nord-Norgebanen-prosjektet, svarte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Tromsø-ordføreren sier han fikk mange meldinger etter det intervjuet.

– Lokale initiativtagere, som det har blitt mange av disse årene, har vært fortvilte, sier Wilhelmsen.

– Dere har vel aldri lovet at dere faktisk skal bygge banen?

– Nei, men vi skal jobbe med å realisere banen. Da må vi jobbe for det, da må vi ikke vente på en utredning som skal bygges inn i noe annet. Da setter vi ting opp mot hverandre, at det ikke blir noe bedre veier hvis vi skal bygge jernbane, mener Wilhelmsen.

– Hva er problemet med å se på bane samtidig som man ser på resten?

– Jeg vil ha et hovedfokus på jernbane, så kan man se på transport i Nord-Norge generelt, med veinettet i Nord-Troms og Finnmark, sier Tromsø-ordføreren.

Han mener de kan bygge videre på utredningen av Nord-Norgebanen fra 2019, som han forresten mener var for dårlig:

TIL TROMSØ: 2019-utredningen fra Jernbanedirektoratet tilsa grovt utregnet at Nord-Norgebanen mellom Fauske og Tromsø inkludert en sidearm til Harstad-Evenes vil komme på 133 milliarder kroner.

– Jeg vil ha et konkret dokument om Nord-Norgebanen ferdig i 2023. En rapport er et diskusjonsgrunnlag, så vi kan se på trasévalg og det samfunnsøkonomiske, understreker Tromsø-ordføreren.

Svarer: – Akkurat kommet inn i regjeringskontoret

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård holder på at de må undersøke begge alternativene.

– Jeg er tydelig på at vi skal utrede Nord-Norgebanen med mål om å bygge den, i tråd med Hurdalsplattformen. Når det er sagt har vi akkurat kommet inn i regjeringskontorene og må se på hvilken måte vi best sikrer et godt beslutningsgrunnlag, enten ved egen KVU eller som en del av KVU-en som allerede er igangsatt med mulige endringer i mandat, skriver samferdselsministeren i en e-post til VG.